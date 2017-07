THE MOUNT: Un jeune père arrêté pour maltraitance sur son bébé

La police de Pamplemousses a arrêté Kenny Rabaye, 22 ans, pour maltraitance sur son bébé de trois semaines. Le jeune homme a été traduit en justice hier en vue de son inculpation provisoire. La police ayant objecté à sa remise en liberté conditionnelle, il a été placé en détention préventive. Lors de son interrogatoire, le jeune père a nié les accusations portées contre lui. Il pourrait répondre d'une charge provisoire de relation sexuelle avec mineur, car la mère du bébé n'a que 14 ans.

Le suspect a fait la connaissance de l'adolescente l'année dernière et ils sont vite tombés amoureux. Kenny Rabaye a quitté sa maison à Bel Air Rivière Sèche depuis un an pour vivre avec l'adolescente. Il a élu domicile chez les parents de sa dulcinée à The Mount. Leur relation a commencé à se détériorer quand la jeune fille est tombée enceinte. Cette dernière a accouché d'une fille au début du mois, mais le couple n'a pas encore déclaré l'enfant. Vers 6 heures jeudi, une dispute a éclaté entre les deux jeunes et Kenny Rabaye aurait arraché violemment sa fillette des mains de l'adolescente. Ce faisant, le nourrisson a subi des blessures.

En entendant des cris, la grand-mère du bébé (mère de l'adolescente) s'est interposée et elle a remarqué que l'enfant était devenu pâle. Elle a chassé Kenny Rabaye de la maison avant d'alerter la police, qui a conduit le bébé à l'hôpital du Nord pour des soins. La Child Development Unit (CDU) a pris en main ce cas après que la grand-mère a consigné une déposition à la police. Après une nuit en observation, l'enfant a obtenu sa discharge, alors que son père a été arrêté.