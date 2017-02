MOUVEMENT AUTOSUFFISANCE ALIMENTAIRE : Trente ans au service de la sécurité alimentaire

Trente ans se sont passés depuis que le Mouvement Autosuffisance Alimentaire (MAA) est au chevet de notre sécurité alimentaire. Mais malgré le fait que la petite production et le petit élevage existent encore, Maurice, grand importateur de denrées alimentaires, peine à faire de l'agriculture sa priorité. « Ki pou manze dimin kan nepli pou kapav importe, malgre ki pou ena boukou kass dan nou pos ? » s'interroge Eric Mangar, manager de la MAA, après 30 années passées à promouvoir l'agriculture au sein de la population mauricienne.

Eric Mangar a vu la contribution de l'agriculture au PIB du pays chuter d'année en année. De 6 à 7% il y a dix ans, elle est passée à 3,7% en 2014 et à 3,5% en 2015, « ce qui est très mauvais pour le pays », lance-t-il, en insistant que l'agriculture doit devenir la priorité dans notre pays « pour que la population puisse avoir de quoi se nourrir pendant des décennies encore ». Or, constate-il, « nous sommes en train de morceler nos terres les plus fertiles et n'avons toujours pas de banque de terres ni de semences ». Selon lui, « la production agricole n'augmente pas, malgré les plans stratégiques ».

Pendant 30 ans, le MAA a réfléchi profondément sur toutes les dimensions agricoles, dont l'économie de la sécurité alimentaire, concluant que Maurice est très dépendante de l'étranger pour son alimentation. « C'est grave car nous devons produire de la nourriture à grande échelle localement, mais aussi encourager la population à se lancer dans des microprojets. Il faut aussi avoir de l'argent pour payer notre riz et notre farine, car ils sont nos principales sources d'énergie. Or, le marché du riz est très fragile dans le monde et il peut basculer à n'importe quel moment. Les Mauriciens doivent comprendre cela et produire davantage sur le plan local », insiste notre interlocuteur.

Le MAA a été créé en 1986 à partir d'une structure de projets “self-help” montée en 1981, à l'époque de la grande crise économique et du chômage. « Je travaillais dans la diversification animale sur l'établissement sucrier de Belle-Vue. J'ai rencontré Maurice Piat, alors prêtre à Pamplemousses, et ensemble, nous avons lancé un projet d'élevage pour aider les chômeurs de la région », rappelle Eric Mangar. À partir de là, des terres provenant des autres établissements sucriers du Nord ont été mises à la disposition des sans-emploi pour qu'ils puissent cultiver des légumes et pratiquer l'élevage, et ce afin d'avoir une source de revenus.

Une structure a ainsi été créée dans le nord, laquelle a par la suite été étendue à Barkly, Chébel et dans d'autres régions, toujours pour venir en aide aux chômeurs. Cette structure est devenue le MAA en 1986 avec le soutien de l'Ong internationale Bread for the World, qui l'a soutenu financièrement pendant quelques années. Le travail a été étendu à Roche-Bois où, selon Eric Mangar, « il y avait une grosse carence de protéines parmi les enfants » de la localité. « Nous avons créé de petits élevages pour aider les familles à améliorer leur nutrition. Une centaine de familles ont ainsi commencé à élever des lapins. Cela a débouché plus tard sur des microprojets de production d'oeufs, démarche qui s'est étalée à travers l'île », indique-t-il. Outre le soutien qu'il accordait aux petits producteurs de légumes et de lait, le MAA a aussi travaillé sur le relogement des habitants d'Anoshka, à La Pipe, et celui des planteurs de Riche-Terre.

Projets de pêche semi-industrielle

Le MAA s'engage aussi auprès des pêcheurs. C'est ainsi qu'il a aidé à la création de la MED Cooperative Society, qui a pu acquérir, avec l'aide du gouvernement, un bateau semi-industriel, le Serenity, qui emploie 15 personnes, leur rapportant des revenus d'au moins Rs 450 000 par quinzaine. Trois autres projets similaires seront lancés incessamment dans le but d'approvisionner la population en poisson frais. Le MAA s'attelle depuis deux ans déjà à son projet de School Bac Gardening auprès d'une quarantaine d'écoles primaires. « Ce projet est complémentaire à la Holistic Education, lancée par le ministère de l'Education. Avec le vieillissement de la population, nous devons préparer nos enfants à la relève sur le long terme. Au cas contraire, nous devrons importer de la main-d'œuvre. »

Quel regard Eric Mangar jette-t-il sur les 30 ans passés au service de la sécurité alimentaire ? « Je constate que la petite production et le petit élevage n'ont pas disparu alors que les risques étaient réels il y a 30 ans. Pas mal de gens pratiquent encore la petite agriculture dans tous les coins de notre pays et contribuent ainsi à la sécurité alimentaire de la population », dit-il. Côté chiffres, il indique que le MAA a touché 10 000 à 12 000 familles avec son projet de production d'oeufs et 3 000 autres dans la culture de légumes. « Bon nombre d'entre eux sont devenus des entrepreneurs en débutant avec des microprojets d'oeufs. Ceux-ci ont aussi aidé un certain nombre de personnes à s'éduquer et ils sont devenus aujourd'hui des comptables et des enseignants. Bref, il y a eu impact positif des projets du MAA sur la société mauricienne », dit-il.

Cependant, ce qui réjouit le plus notre interlocuteur, « c'est que nous l'avons réussi avec des moyens limités et peu de ressources ». Et de poursuivre : « Je ne prétends pas que tout marche à merveille car nous avons aussi des faiblesses, mais depuis 2010, nous sommes autonomes. Nous n'avons pas de gros budgets de fonctionnement et nous dépendons encore du volontariat. », Eric Mangar termine : « Le MAA n'a pas juste offert ses connaissances aux autres, mais il en a appris aussi d'eux, surtout des planteurs. Cela a été une communication très enrichissante. »