MOUVEMENT DE BOYCOTT : Les artistes divisés

Alors que plusieurs artistes locaux appellent au boycott du concert du 12 mars pour montrer leur ras-le-bol de la condition des artistes à Maurice, d’autres se désolidarisent de ce mouvement. Alain Ramanisum a fait savoir à travers son compte Facebook qu’il participerait au concert du 12 mars. Le ministère des Arts et de la Culture indique qu’une vingtaine d’artistes ont postulé pour participer au concert. Le ministre Roopun déplore que le front commun des artistes n’ait pas choisi le dialogue.

L’appel au boycott du concert pour les célébrations de l’indépendance par un front commun regroupant plusieurs artistes locaux n’a pas été entendu par tous. Bruno Raya, Lyn, Clarel Armel, Eric Triton et Borghini, entre autres, ont affirmé qu’ils ne participeront pas au concert du 12 mars. Alain Ramanisum, dont le nom avait été cité parmi ceux voulant boycotter l’événement, a fait savoir qu’il participerait au concert. Un pied de nez au front commun des artistes, qui comptait sur la solidarité de toute la communauté des artistes. Pour sa part, le ministère des Arts et de Culture indique qu’une vingtaine d’artistes a souhaité se produire le 12 mars.

“Li ti manz bel larzan”.

Expliquant sa décision de se désolidariser du mouvement, Alain Ramanisum a réagi sur sa page Facebook. Nous reproduisons tel quel ses arguments : “Mo pa ti pou zoue me letan monn al dan sa konferans la pou ekoute vremem ki pe pase monn trouv enn boug ki ti lor kamion pou eleksion et ki ti pe koz dan micro, li enn politisien sa et li mem pe reprezant sa komba la. Sa mem boug la li ti gagn plato lindepandans pou li okipe, li ti manz bel larzan e li ti met zis so artis. Aster pandan 2 ans boukou artis pa ti dakor ar minister ar e kiltir mais kan li organiz so bann konser tou sa bann artis la pa ti koz boycott, zot ti dakor pou zoue pourtan zot ti plenie 2 ans. Ena artist kan li gagn gro larzan pou okip enn plato li kasiet, li pa koz ditou. Aster ene minis ki la pou 1 mois e demi mo pa kapav boycott so fet, se fet nasional, mo kontan mo pep miltirasial, mo pou zoue mwa.”

De son côté, Bruno Raya tente de relativiser. “Depuis le départ, nous avons dit que la solidarité à 100% n’existe pas.” Il ajoute également que ce boycott est fait à titre individuel. “Chacun prend ses responsabilités et décide ce qu’il souhaite faire. Celui qui ressent le besoin de boycotter le concert le fait. Celui qui veut être solidaire, qu’il le soit; celui qui n’en a pas envie, il fait ce que son cœur lui dicte. Il n’y a aucune obligation. La lutte continue sans eux.”

“Lutte légitime et fondamentale”.

Sollicité, le ministère de tutelle n’a pu nous renseigner sur ce que touche un artiste pour participer au concert du 12 mars. Il nous a confié que le budget alloué pour la totalité des festivités est de Rs 32 millions cette année. Pour y avoir participé il y a trois ans, Bruno Raya confie qu’un groupe touche entre Rs 25,000 et Rs 40,000 pour ce concert. Un cachet qui pourrait être difficile à refuser pour un artiste qui se trouverait dans le besoin.

Entre-temps, les critiques fusent dans les deux sens. Certaines réponses ressemblent davantage à des règlements de compte et à des attaques personnelles. Ce grand brouhaha étouffe les principales revendications de la communauté des artistes, qui réclame le respect des autorités. Une liste de revendications a été présentée. L’objectif est de permettre aux artistes de bénéficier du respect et de l’encadrement qui leur est dû.

Bruno Raya tient à préciser que cette démarche ne s’inscrit pas contre les célébrations de la fête de l’indépendance, mais qu’il est uniquement question de boycott du concert. “Nous respectons les célébrations. Je suis moi-même un grand patriote. Ce n’est pas parce que je boycotte un spectacle que je ne suis pas un patriote. Nous refusons simplement de jouer dans le spectacle qui sera proposé après le lever du drapeau. Cette lutte est légitime et fondamentale. Nous la menons dans l’intérêt de tous les artistes et de la nouvelle génération.”

Roopun : “Revaloriser les artistes”

Le nouveau ministre des Arts et de la Culture, Prithviraj Roopun, estime qu’il est navrant qu’il doive subir cela au début de son mandat. “D’après ce que j’ai pu lire, ce sont des revendications qui datent de plusieurs années. C’est revenu subitement sur le tapis. Malheureusement, je dois dire qu’aucun de ces artistes n’est venu vers moi pour me dire quoi que ce soit. Des solutions peuvent être trouvées par le dialogue. Ce sont surtout des projets qui demandent un peu de temps à réaliser. À titre d’exemple, le Copyright Bill : on est en train de travailler dessus. La semaine dernière, j’ai eu deux ou trois rencontres avec les officiers et les membres du High Powered Committee.”

Le nouveau ministre dit qu’il est “conscient qu’on doit revaloriser le statut des artistes. En premier lieu, je pense sincèrement qu’il faut un rethinking du mode d’opération du ministère. J’ai demandé un peu plus de réflexion, à la lumière des revendications des artistes. Ma façon de voir les choses est qu’on ne peut pas dire que tout marche à merveille; il faut se demander ce qu’on peut faire de mieux. Quand il y a mécontentement, on doit assumer les torts, de part et d’autre. Nous essayons de voir comment donner plus aux artistes en termes d’infrastructures. Cela va dépendre des fonds. C’est quelque chose sur lequel je suis en train de réfléchir. Lundi matin, j’ai rencontré quelques artistes et je leur ai demandé ce qu’ils avaient en tête à ce sujet.”