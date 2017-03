Le président du Mouvement Patriotique (MP) a déploré hier la trop faible participation des femmes en politique et a souligné le « grand retard » que Maurice doit rattraper sur les pays du continent africain s’agissant de la parité homme-femme dans ce domaine. « Nou souval dernye, bann pei lafrik divan nou en term represantativite fam dan politik », a déclaré hier Alan Ganoo lors du rassemblement organisé par son parti à la salle municipale de Belle-Rose. Celui-ci a insisté sur l’urgence d’une législation pour rétablir cet équilibre et a demandé au gouvernement de venir avec un projet de loi « au plus vite » dès la reprise des travaux parlementaires.

Le rassemblement du MP, placé sous le thème « La femme mauricienne et ses nouveaux défis », s’est déroulé devant une assistance pas trop dense et quelque peu timide. Son président, Jean-Claude Barbier, le secrétaire général du parti, ainsi que les autres intervenants ont évoqué une série de problèmes de société affectant les femmes aujourd’hui dans plusieurs domaines de la vie quotidienne. Mais les dirigeants de ce parti se sont surtout attardés sur la question de la parité homme-femme en politique, faisant remarquer que « tous les partis abondent dans la même direction en disant “bizin ena plis fam dan politik” ». Le MP réclame cependant l’adoption d’une loi pour que la parité se traduise dans la réalité. « Bizin ki ena o mwin enn kandida madam dan sak sirkonskripsion dan prosen eleksion zeneral, bizin zis amand lalwa e sa pa difisil pou fer », selon Alan Ganoo, qui ajoute qu’il suffit d'une « volonté politique » pour rétablir cet équilibre.

Le président du MP souligne qu’il s’agirait d’amender la Constitution et qu'une majorité de trois-quarts est nécessaire pour faire voter le projet de loi. Il se dit convaincu qu'il ne devrait y avoir « aucun problème » pour obtenir les voix requises puisque les partis de l’opposition sont favorables à une meilleure représentation féminine en politique. Il leur lance donc un appel à ce sujet.

Toujours concernant la présence des femmes en politique, le président du MP souhaite que les employées de l'Université de Maurice puissent avoir la possibilité de s'engager dans la politique active. Et de lancer donc au Premier ministre pour « rétablir ce droit qui existait dans le passé ». Alan Ganoo a cité le cas de Vidula Nababsing, ancienne chargée de cours qui avait été élue au scrutin de 1976.

Autre préoccupation des dirigeants du MP : l'augmentation des cas de violences domestiques envers les femmes et la gravité de ces délits. Ce parti juge la situation « inacceptable, malgré les lois votées» au fil des années pour combattre ce fléau, « qui porte atteinte à la dignité de la femme ». Un renforcement de la législation est « nécessaire », estime Alan Ganoo, pour « freiner ce problème ». À ce sujet, il estime « primordial que ceux étant témoins, dans leur environnement quotidien, de cas de violences, les rapportent aux autorités ». Aussi, dit-il, « il est temps de venir avec une loi pour rendre obligatoire la dénonciation aux autorités policières de tout cas de violence ».

Par ailleurs, Alan Ganoo et Jean-Claude Barbier ont demandé à l'assemblée de « continuer à faire confiance » au MP, qui représente, selon eux, « la nouvelle force » politique et qui possède une « présence au plan national ». Le secrétaire général du parti a pour sa part présenté hier six nouvelles recrues, ne manquant pas de souligner leurs diplômes universitaires de même que leur profession et leur engagement dans le domaine social. Il s'agit de Lydia Fortuno, Elizabeth jean, Margelaine Joseph, Jenissa Poinent, Emile Machabée et Christiane Jean-Pierre.