Animant une conférence de presse samedi au siège de son parti à St-Jean, Quatre-Bornes, le président du Mouvement Patriotique a, entre autres, déploré « l’instabilité » qui règne dans le pays. Alan Ganoo a en outre estimé que Xavier-Luc Duval n’aurait pas dû se précipiter pour occuper le fauteuil du leader de l’opposition après la cassure du PMSD d’avec le gouvernement de l’Alliance Lepep.

« Les observateurs politiques et les étrangers ne s'y retrouvent plus. L'instabilité politique que connaît de pays depuis un certain temps continue de plus belle ! », a affirmé le président du Mouvement Patriotique, Alan Ganoo, lors d'une rencontre avec la presse samedi au siège de son parti, à Saint-Jean, Quatre-Bornes. Selon Alan Ganoo cette instabilité politique a des causes multiples : « D'abord, la population a constaté que la défunte Alliance Lepep avait deux partenaires incompatibles, avec une culture politique opposée ! » Ensuite, a poursuivi l'intervenant, il y a une instabilité quant à la passation de pouvoir entre le Premier ministre, sir Anerood Jugnauth, et son fils, Pravind Jugnauth, qui perdure. « Qui est le chef à bord ? » se demande-t-il.

Dans ce contexte, Alan Ganoo a observé que « le remaniement ministériel, qui se fait attendre », dans le sillage de la cassure du PMSD avec le gouvernement de l'Alliance Lepep, est également une autre cause de cette instabilité politique. « L'appétit (politique) grandissant du Muvman Liberater est une autre source d'instabilité », a lancé le président du MP. Dans ce contexte, il a fait observer que le leader du ML, Ivan Collendavelloo, n'a pas jusqu'ici démenti cette allégation de Suttyhudeo Tengur à cet effet. « Li ti ena enn devwar vinn dissip tou dout lor lapeti grandissan ki so parti ena lors lechikie politik ! » a-t-il ajouté.

Alan Ganoo s'est d'autre part inquiété de « l'absence de développement » dans le pays. « L'Alliance Lepep avait annoncé que 2017 allait faire de Maurice un chantier. Mais malheureusement, nous continuons à assister à une telenovela politique au détriment du développement économique », a-t-il commenté.

Le président du MP a par ailleurs estimé que le leader du PMSD, Xavier-Luc Duval, « s'est trop précipité » pour prendre le fauteuil du leader de l'opposition, après sa démission du gouvernement de la « défunte » Alliance Lepep. « C'est une première dans l'histoire politique de Maurice. Du jour au lendemain, le No 2 d'un gouvernement accepte de se propulser dans le fauteuil du leader de l'opposition. C'est inédit. Xavier-Luc Duval ti pou bien inspire si li ti atann impe avant ki li assim le post leader loposisyon », a-t-il lancé.

Pour Alan Ganoo, « cette précipitation de Xavier-Luc Duval le mettra dans une situation embarrassante ». Et de poursuivre : « Li pou bizin vinn kritik bann decisyon ki li mem li ti pe defann 1 ou 2 mois de cela kan li ti dan Lalians Lepep. Se lespri de demokrasi parlementer ki demann sa ! »

Parlant de la position de son parti sur l'échiquier politique dans le sillage des derniers développements, le président du MP a réaffirmé la volonté de son parti de rester dans l'opposition. Il a fermement démenti les rumeurs d'une éventuelle intégration du MP au gouvernement de SAJ. « Nou konfirme ki MP pou konsolid so struktir ek ki li pou res enn parti de loposisyon », a-t-il lancé.

Quant à la participation du MP dans un front de l'opposition, Alan Ganoo a expliqué que son parti « ne se réserve le droit et la liberté de faire cause commune avec les autres partis de l'opposition que dans le cadre des questions relevant de l'intérêt national et de la défense de la démocratie », avant d'insister : « Nou pou refiz rant dan bann demagozi steril ! » Deux membres de la Commission de l'Education du MP, Vassen Corooppunnen et Satyam Jaddoo, ont tour à tour parlé des contradictions entourant le paiement des frais d'examens du SC et du HSC ainsi que des problèmes de transport pour les étudiants et celui des enseignants des collèges MEDCO.