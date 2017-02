MOUVEMENT PATRIOTIQUE : Hausse du prix du carburant: “Une décision dominère”

Jean-Claude Barbier, membre exécutif du Mouvement Patriotique (MP), n’écoutera pas l’appel de Raffick Sorefan, nouveau membre du MSM. Ce dernier avait demandé à son ancien collègue de rejoindre les rangs du gouvernement et d’abandonner le leadership dictatorial d’Alan Ganoo, lors de sa conférence de presse, vendredi dernier. Au même moment, le MP faisait aussi face à la presse. Interrogé par Week-End sur l’appel de Raffick Sorefan, Jean-Claude Barbier a déclaré: “Avec tout le respect que j’ai pour lui, je crois qu’il est tombé sur la tête! Mo rapel ki li ti pli farous pou rant ar gouvernman!” De son côté, Alan Ganoo a expliqué que le nouvel adhérent au MSM avait un agenda caché lorsqu’il était au parti de la rose.

En commentant la récente hausse du prix du carburant, le MP relève que la décision est “injuste” et “dominer”. Et c’est aussi, avec chiffres à l’appui, que son président Alan Ganoo a démontré que le gouvernement est en train de renflouer les fonds de Build Mauritius, entre autres, grâce à cette augmentation. En effet, après un calcul, le MP est arrivé à la conclusion que “le gouvernement récoltera Rs 1,9 milliard pour le Build Mauritius Fund.” Et de préciser que le gouvernement sort gagnant s’agissant de la Contribution to the Road Development Authority, Maurice Ile Durable, voire la STC, laquelle aurait “fait des profits considérables durant ces dernières années. “Le parti estime que le gouvernement n’est pas assez transparent sur ses dépenses en matière de subsides sur les denrées alimentaires de base. “Les dépenses encourues sur les subsides sont bien moindres que l’argent qu’il récolte en terme de levy!”, dit Alan Ganoo qui estime que l’impact de la hausse du prix de carburant ne sera pas sans conséquences pour les foyers mauriciens avec un revenu moyen.

Commentant le départ d’Air AsiaX, le président du MP s’est demandé à qui profite le retrait de la compagnie aérienne. Et de dire que les Mauriciens de la classe moyenne qui pouvaient voyager en Asie grâce au concept low cost prôné par Air Asia sont les plus grands perdants. “La population a le droit de se poser des questions ( ) et le gouvernement doit l’éclairer”, déclare Alan Ganoo, avant d’évoquer le lobby dont fait mention le journal singapourien Independant. Après avoir pris note des propos d’Olivier Bancoult, leader du Groupe Réfugiés Chagos, à l’effet qu’un homme politique mauricien l’aurait encouragé a accepter les 40 millions de Livres Sterling des Britanniques en guise de compensation, le président du MP a “condamné un tel agissement.”

Par ailleurs, répondant à une question de Week-End sur la représentation proportionnelle, suivant les élections régionales à Rodrigues, Alan Ganoo – qui rappelle “ki ena enn problem dan system First Past the Post” – est d’avis qu’il faut redresser le déséquilibre que représente ce système. Et si la représentation proportionnelle est appelée à corriger les imperfections de ce système, il faut, en revanche, veiller à ce qu’elle ne cause pas d’autres formes d’injustice. “Il faudra trouver la formule idéale pour ne pas ajouter d’autres injustices”, dit-il.