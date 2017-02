MOUVEMENT PATRIOTIQUE - PASSATION DE POUVOIR DE SAJ À SON FILS : Alan Ganoo blâme la présidence

Animant une conférence de presse hier après-midi au quartier général de son parti à St-Jean, Quatre-Bornes, le président du Mouvement Patriotique, Alan Ganoo, a blâmé la présidence de la République pour la façon dont elle a procédé lors de la passation de pouvoir entre l’ancien Premier ministre, sir Anerood Jugnauth, et son fils Pravind Jugnauth. Il a, d’autre part, salué l’initiative de Rezistans ek Alternativ pour avoir porté cette affaire devant la Cour suprême et celle de Roshi Bhadain, qui a fondé un nouveau parti politique.

« Le MP tient à exprimer sa tristesse et à déplorer la façon dont la présidence de la République a procédé à partir de l’annonce de la démission de l’ancien Premier ministre jusqu’à la nomination du nouveau Conseil des ministres », a d’emblée lancé Alan Ganoo. Le président du MP a soutenu que la présidence aurait dû d’abord avoir reçu la lettre de démission de SAJ avant d’organiser l’investiture de Pravind Jugnauth comme Premier ministre, ainsi que la prestation de serment des autres ministres. « SAJ a annoncé à la télévision qu’il va démissionner et que c’est son fils Pravind qui deviendra le nouveau Premier ministre. Et le lendemain, la présidence a fixé la date, l’heure de la prestation de serment du nouveau Premier ministre ainsi que celle des autres ministres », a déploré Alan Ganoo. « Seki ti bizin fer : kan lansien Premye minis inn demisione lindi matin, se la ki let dinvitasion ti bizin sorti. Ti kapav atann. Finn anticip tou avan mem ki gagn let demision SAJ ».

En outre, poursuit Alan Ganoo, la présidence aurait dû publier un communiqué officiel pour expliquer les raisons pour lesquelles elle a décidé « in her own deliberate judgement » de nommer Pravind Jugnauth Premier ministre, conformément aux dispositions de la Constitution. « C’était le devoir de la présidence d’éclairer la population. La prezidans ti bizin motiv so desizion parski se la premier fwa ki enn dimounn inn vinn Premye minis dan sirkonstans ki nou kone-la », a-t-il insisté.

Le MP se félicite cependant que Rezistans ek Alternativ a saisi la Cour suprême pour contester la façon dont la passation de pouvoir a eu lieu entre SAJ et son fils. « C’est une bonne chose, un pas positif qui jettera un éclairage sur les diverses clauses de la Constitution concernant cette passation de pouvoir. D’autant que Rezistans ek Alternativ argue que SAJ n’a jamais démissionné comme Premier ministre parce qu’il n’a pas démissionné de l’Assemblée nationale », a-t-il élaboré. « Mo mem swete ki sa case-la al ziska Privy Council, qui est notre ultime Cour de Justice, pour qu’une fois pour toutes nous sachions de quoi il en retourne quand un Premier ministre démissionne dans les circonstances dans lesquelles SAJ l’a fait ».

Le président du MP a aussi affirmé que l’introduction d’un ministre mentor est « un changement majeur » dans notre système politique. « Ce nouveau concept n’a été mentionné ni dans leur manifeste électoral ni dans leur programme gouvernemental, et encore moins plébiscité par l’électorat de l’Alliance Lepep », a-t-il observé.

Alan Ganoo a, d’autre part, démenti tout rapprochement de son parti avec le MMM. « Si jamais la question se pose, il incombera à notre bureau national de trancher », a-t-il déclaré.

Concernant les spéculations de sa candidature dans la circonscription de Savanne/Rivière-Noire (N° 14), le président du MP a insisté qu’il se présentera dans cette circonscription « quels que soient les cas de figure ». « En juin 2017, cela fera 35 que je représente cette circonscription. J’y ai été élu huit fois. En 2010 j’ai été l’unique candidat MMM qui s’est fait élire contre l’Alliance Bleu-Blanc-Rouge et en 2014, c’est la seule circonscription où l’alliance PTr/MMM a eu 3/0, alors que des leaders historiques étaient en difficultés ailleurs », dit-il.

Alan Ganoo a en outre affirmé que le MP salue la création du nouveau parti de Roshi Bhadain. « Une nouvelle formation politique est un atout qui démontre la bonne santé de la démocratie. Quoi qu’il en soit, c’est la population qui a le dernier mot », a-t-il commenté.

Le président du MP a également salué l’initiative de Salim Muthy de faire servir une mise en demeure contre les récents amendements au Prevention of Terrorism Act. « Le MP a déjà dit que ces amendements violent la vie privée, favorisent l’arbitraire et ont des potentiels de dictature », a-t-il dit.

Concernant le retour de Joe Lesjongard au MSM et les « hésitations » de Raffick Sorefan, Alan Ganoo a affirmé que cela démontre les « vraies raisons » des crises qui ont secoué son parti. « Nou finn dir ki nou pa finn kre MP pou fer enn rakoursi pou rant dan gouvernman », a-t-il lancé.

Dans le cadre de la commémoration du 182e anniversaire de l’abolition de l’esclavage, le président du MP a annoncé la tenue d’une Fête de la Liberté le dimanche 5 février dans le village du Morne à partir de 14 heures.

Le secrétaire général à l’organisation au MP, Jean-Claude Barbier, a, lui, annoncé la tenue d’un événement le 5 mars pour marquer la Journée internationale de la Femme. En avril, le MP organisera un débat sur la légalisation du cannabis.