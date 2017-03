MOUVEMENT PATRIOTIQUE : “Quelle influence détiendrait Sobrinho pour faire du lobbying sur le gouvernement?”

“Y a-t-il eu des influences occultes qui ont permis à Alvaro Sobrinho d’obtenir rapidement le Private Equity Investment Licence et tous ses autres permis?” “L’Investment Banking Licence n’existait pas avant le dernier exercice budgétaire. Aujourd’hui, nous sommes en mesure de dire que Sobrinho a pu influencer le gouvernement pour la création de ce permis par la FSC. Depuis, 4 personnes sont bénéficiaires de ce permis. Quelle influence Sobrinho, qui a obtenu l’approbation du gouvernement pour l’achat d’un terrain à Ebène au côut de Rs40 M, détiendrait-il pour faire du lobbying sur celui-ci?”

“Où se trouvent les voitures qu’il a achetées et qui sont ceux qui les ont possédées?” “Comment est-ce que le passé de Sobrinho a pu échapper à la FSC alors que le programme World Check permet à n’importe quelle autorité de vérifier les antécédents de quelqu’un qui voudrait faire des affaires dans le secteur financier?”

Alan Ganoo, président du Mouvement Patriotique (MP), qui commentait la polémique du moment dans le monde financier, soit celle impliquant l’homme d’affaires angolais Alvaro Sobrinho, a posé une série de questions à ce sujet, lors de la conférence de presse de son parti, hier après-midi. Le MP s’est également interrogé sur l’indépendance de la Financial Service Commission et demande que l’autonomie de celle-ci soit revue.

“Bizin izol FSC demi linflians minister ek re-gete si bann fonksioner bizin siez lor board”, dit Alan Ganoo, qui déplore les tentatives de pressions exercées pour que le licensing department de la FSC soit placé sous le contrôle du ministère des Finances. Et de demander qu’une enquête indépendante soit instituée pour faire toute la lumière sur l’affaire Sobrinho.

Le président du MP se demande également comment Ameenah Gurib-Fakim, Présidente de la République, qui est, a-t-il dit, “une personne brillante”, n’a pas vérifié le profil d’Alvaro Sobrinho avant d’accepter d’occuper la vice-présidence de Planet Earth Institute. “D’autant, souligne-t-il, que selon la Constitution, elle n’est pas apte à s’adonner à une profession ou à se prêter à any calling.” Et de rappeler qu’Ameenah Gurib-Fakim “représente l’État mauricien en permanence, y compris dans sa vie privée, et ne doit pas entacher l’image du pays par manque d’expérience.”

Par ailleurs, pour ce qui est de la “motion of disallowance” sur la hausse du prix de carburant, par le MP et le MMM, Alan Ganoo s’est dit satisfait que les partis de l’opposition se sont mis au diapason sur ce dossier. Mais que la démarche du MMM et de son parti n’est, en aucun cas, un signe de rapprochement avec les mauves.

“Cela ne me pose aucun problème que le MMM seconde la motion qui est à mon nom à l’Assemblée. Quand à la motion de blâme contre la Speaker Maya Hanoomanjee, le président du Mouvement Patriotique a fait ressortir que “n’importe quel parlementaire a le droit de déposer trois types de motion de blâme contre le Speaker de l’Assemblée.” Il dit attendre les raisons qu’invoquera le député du PTr, Shakeel Mohamed, lequel déposera aussi une motion de blâme avant de prendre une décision dans ce sens.

Alan Ganoo n’a pas manqué de souligner que le rôle du Speaker de l’Assemblée est de garantir la démocratie au sein de l’hémicycle ainsi que de protéger l’opposition et la minorité parlementaire. “Le Speaker doit être impartial et non servir de bouclier à la majorité” a déclaré Alan Ganoo avant de dire qu’il a été “victime de Madama Hanoomanjee à plusieurs reprises.”

D’autre part, c’est aujourd’hui à 10h que le MP tiendra son congrès dans le cadre de la journée internationale de la femme, à la salle des fêtes municipale de Belle-Rose.