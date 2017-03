MOZIL PAR KENDY MANGRA : Les mille et une facettes de Maurice

Diffusée depuis octobre 2016 sur la MBC, Mozil avait pour mission de faire découvrir Maurice et ses paysages. L’émission produite par Kendy Mangra n’a cessé de susciter l’intérêt du public. Ce qui a amené le journaliste reporter d’images à modifier sa fiche de route. Dorénavant, c’est muni d’un drone qu’il se lance chaque jour sur le terrain, à la conquête de coins insolites. Au fil des rencontres, d’autres thèmes artistiques et culturels ont fait leur apparition. Mozil espère devenir une vitrine quotidienne de Maurice en temps réel sur le Web.

C’est au détour d’une conversation entre collègues que Mozil a vu le jour. L’idée était d’offrir aux téléspectateurs des images de Maurice, en particulier des endroits peu connus ou oubliés. “J’ai eu de la chance de produire cette émission car nous étions plusieurs à avoir émis l’idée de ce projet. Nous avions vu des reportages sur Maurice réalisés par des étrangers qui nous avaient émerveillés”, confie Kendy Mangra. Lorsque ce dernier rejoint le département Web et production, ce sera le début d’une nouvelle aventure pour le journaliste reporter d’images.

Les clips de Mozil, d’environ trois à quatre minutes, sont diffusés régulièrement sur MBC 1, 2 et 3. “Il fallait être capable de captiver les gens dès les premières secondes. Pour le tournage, j’ai dû apprendre par moi-même. Au début, je le faisais davantage avec l’œil d’un photographe. J’ai eu heureusement le soutien, l’encouragement de Rishi Gopaul et j’ai bénéficié de ses précieux conseils.”

Depuis octobre 2016, la caméra de Mozil, accompagnée par des textes de Habid Sayed Hossen et Sedley Assonne, a capturé plusieurs images. Parmi, les hirondelles des caves, îlot Sanchot, îlot Gabriel, île Plate, Macondé, la rivière de Sept Cascades, l’arbre du Flamboyant, Mouchoir Rouge, Princesse de Case Noyale, Rivière des Galets, ainsi que plusieurs autres arrêts sur la côte ouest et dans le Nord.

Aventure humaine.

Au fil des épisodes, Kendy Mangra cherche à satisfaire l’engouement et l’intérêt des Mauriciens. “Je me rends compte que les Mauriciens sont de grands fans d’images et qu’ils sont surtout très fiers de leur île. Je vis une extraordinaire aventure humaine. Je suis sans arrêt approché par des volontaires qui me mettent sur des pistes incroyables. Ce sont des rencontres qui ont amélioré Mozil et qui lui donnent cette touche si particulière.” Le journaliste tient aussi à saluer la contribution de tous les chauffeurs de la MBC qui le véhiculent chaque jour. Sans ce travail d’équipe et sans “mes alliés indispensables”, il est convaincu que Mozil n’aurait pas autant évolué.

Pour offrir plus de plaisir, d’émotions et de sensations, le chasseur d’images alimente dorénavant le contenu de Mozil à l’aide d’un drone. “Avec ce nouvel équipement, je suis en mesure de proposer des images quotidiennes de Mozil sur le Web. Nous proposons beaucoup d’instantanés, de live en temps réel.”

Kendy Mangra a également pu introduire de nouvelles thématiques. “Zordi, Mozil ena enn tous kiltirel. Je partage des rencontres, propose des portraits, des découvertes inédites, de la cuisine, de la musique; tout ce qui caractérise notre pays.”

Humilité.

Le réalisateur n’en dort presque plus tellement il est passionné par ce qu’il fait. “Impossible d’imaginer ma vie sans une image. Ma passion pour les images me rattrapera toujours. Mais je suis heureux de pouvoir la partager.” Le journaliste reporter d’images, âgé de 36 ans, est confiant que Mozil peut encore grandir.

Cet habitant de Cité Malherbes n’aime pas trop parler de lui. Il préfère s’exprimer à travers la peinture, la poésie et surtout la photographie. En 2016, deux photos de lui illustrant la jeunesse mauricienne autour du Morne ont été exposées au siège de l’UNESCO à Paris. “Chaque personne rencontrée partage quelque chose avec moi. Ces différentes expériences font de moi ce que je suis aujourd’hui. Je suis quelqu’un de très accessible. Les gens viennent vers moi sans problème, sans que j’aie besoin de me mettre en avant. Cette humilité, je la tiens de mes parents adoptifs. C’est comme cela que je compte poursuivre ma vie.”

Kendy Mangra compte relever d’autres défis. “Mozil a dépassé le cap d’une simple émission. C’est juste un reflet des choses qui sont là devant nos yeux. Aujourd’hui, grâce à des moyens techniques de plus en plus avancés, nous pouvons découvrir Maurice en hauteur. Mozil pe sanz nou regar.”