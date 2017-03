Intervenant samedi à sa conférence hebdomadaire, le président du Mouvement Patriotique, Alan Ganoo, a vivement plaidé pour le « rapatriement » de la Constitution de Maurice. Il argue qu’après 49 ans d’Indépendance et 25 ans de République, il est grand temps que ce soit l’Assemblée nationale qui promulgue une nouvelle Constitution. La présente émane d’un Order in Council du gouvernement anglais, avant l’accession de Maurice à l’indépendance.

« Vu que notre Constitution est une émanation d'un Order in Council du gouvernement anglais, d'avant l'accession de Maurice à l'Indépendance, et donc pas une création de notre Assemblée nationale, il est grand temps que cette loi suprême de notre pays soit établie par une loi de notre Assemblée nationale qui est notre instance législative suprême !», a plaidé le président du Mouvement patriotique, Alan Ganoo. Entouré des autres membres de son Bureau national, il intervenait samedi à la conférence de presse hebdomadaire de son parti politique au siège du Mouvement patriotique à St-Jean, Quatre-Bornes. « Après mûre réflexion, le MP pense qu’après 49 ans d’Indépendance et 25 ans de République, il est grand temps que ce soit l’Assemblée nationale qui promulgue, en toute souveraineté, une nouvelle Constitution. Car la présente Constitution n'est pas une création de notre Assemblée nationale », a-t-il insisté.

Alan Ganoo propose au gouvernement de faire comme certaines ex-colonies britanniques, à l'instar du Canada et de certains États des Caraïbes et d'étudier la possibilité de faire voter une nouvelle Constitution qui émanerait de notre Assemblée nationale, notre institution législative suprême. « C'est cela qu'on appelle le 'rapatriement' de la Constitution, comme si on ramenait notre Constitution au pays ! », a-t-il élaboré.

Le président du MP estime que le gouvernement devrait saisir l'occasion de cette révision et modernisation de notre Constitution pour corriger ces manquements notés d'année en année depuis l'accession de Maurice à l'indépendance. « Li kler avek letan nou finn arive trouv ban fay dan nou Konstitision ek boukou nouvo kitsoz ki bizin figir ladan », a-t-il encore plaidé.

Parmi ces manquements à corriger et ces nouveaux éléments qui devraient se retrouver dans cette nouvelle Constitution figurent, selon Alan Ganoo, le transfugisme, les délimitations des circonscriptions, le pouvoir de nomination au sein de nos institutions, la limitation du nombre de mandats du Premier ministre, la reconnaissance du droit au développement et à un environnement sain et le pouvoir de révoquer, avant 5 ans, un député qui ne fait pas son travail de député.

Commentant l'affaire Alvaro Sobrinho, le président du Mouvement patriotique a déclaré que les explications de l'Angolais lors de sa conférence de presse n'ont pas éclairé les zones d'ombre et n'ont pas rassuré l'opinion publique. Il a déploré l'exclusion de la presse écrite à cette conférence de presse. « Cet acte n'est pas seulement une démarche arbitraire et discriminatoire, mais représente aussi une attaque sérieuse contre la liberté de la presse », a-t-il souligné.

Alan Ganoo s'est longuement interrogé sur le rôle de la Financial Services Commission dans l'affaire Alvaro Sobrinho. Il a d'autre part commenté la rencontre entre Ivan Collendavalloo et Alvaro Sobrinho et les démentis du Prof Mohamedbhai et Me Iqbal Rajahballee à l'effet qu'ils auraient consenti à offrir leurs services respectifs à l'Angolais.

« La saga Sobrinho a entaché notre image, nos valeurs et notre intégrité. Cette affaire a sérieusement entaché la crédibilité de la FSC », a-t-il conclu.