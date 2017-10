MP : Les pilotes ont été poussés à bout, selon Alan Ganoo

Alan Ganoo a, hier, animé la conférence de presse du Mouvement patriotique (MP) dont l’un des principaux thèmes a été la situation de crise à Air Mauritius. Il a qualifié cette situation de « choquante et inédite », et dénonce les licenciements en cours. Tania Diolle, fraîchement désignée candidate à la partielle du No 18, a lancé, elle, un appel pour qu’on arrête cette campagne systématique de dénigrement contre elle et son parti.

« Le malaise et profond », a d’emblée lancé Alan Ganoo au début de la conférence. Il a ensuite passé en revue la situation qui prévaut en ce moment à Air Mauritius qu’il a qualifiée « d’inédite » et « sans précédent ». Pour le président du MP, « la direction d’Air Mauritius a laissé les choses traîner depuis trop longtemps ». Il estime que la compagnie d’aviation nationale est en train de « renier certains engagements pris dans le passé » et dénonce à ce propos ce qu’il considère être des « des licenciements abusifs ». Il ajoute que « les pilotes ont été poussés à bout ». Alan Ganoo reconnaît toutefois que « la meilleure solution pour les pilotes aurait été d’amener les autorités à la table des négociations, car ceki bann touris inn sibir, croir moi pou ena enn tre move reperkision pou zimaz nou pei ».

Pour ce qui est de la partielle au No 18 et de la candidate Tania Diolle, le président du MP se réjouit que cette dernière ait rejoint le parti et tient à rappeler que « c’est un signal fort que nous lançons à la jeunesse mauricienne ». Répondant aux critiques de Paul Bérenger à l’encontre de son parti, Alan Ganoo tient à réitérer l’appel lancé au leader des mauves de cesser tout commentaire « out of context » et décrit la candidate désignée du MP comme « imbue des valeurs républicaines ».

Si Tania Diolle s’est adhérée au MP, c’est qu’elle trouve que le mouvement offre « une plus grande plate-forme pour les jeunes et les femmes ». Elle rajoute qu’elle mérite plus de considérations et « ki mo dan lekours pou gagne, car la circonscription No 18 n’appartient à personne ». Elle abonde dans le même sens que son leader et dit que la campagne de dénigrement contre elle et son parti doit cesser.

TANIA DIOLLE : Il y a une propagation de fléaux dans mon endroit

Elle était chargée de cours en science politique à l’Université de Maurice (UoM) jusqu’à sa démission mardi afin de rejoindre le MP pour la partielle au No 18. « Je salue son courage pour avoir démissionné de l’UMO », dit Alan Ganoo, qui a l’air d’apprécier la personnalité de sa candidate désignée. Originaire de Quatre-Bornes, Tania Diolle, 32 ans, veut aider le MP à combattre la drogue, entre autres : « Il y a une propagation de fléaux dans mon endroit et il est primordial d’agir et vite. »