MRA - IMPORT ET EXPORT : Une étude pour mesurer la durée de transit des conteneurs

La Mauritius Revenue Authority a lancé une étude intitulée Time release study pour mesurer le temps de passage d’un conteneur à son arrivée dans le port ou d’une consignation à l’aéroport jusqu’à son dédouanement, ou encore entre sa soumission pour l’export jusqu’à ce qu’il arrive sur le bateau ou dans l’avion. Cette étude s’échelonnera jusqu’au 9 octobre, indique la MRA dans un communiqué envoyé à la presse.

La MRA souligne que cette étude entreprise avec les opérateurs économiques a pour objectif de faciliter les affaires dans le port et à l’aéroport. Dans ce contexte une formation a été dispensée à ceux qui participent à l’étude en avril 2016. « The study will cover import and export consignments, both through air and sea. Import consignments will be covered from the time of landing to time of gate-out after clearance and export consignments from the time of submission of an export bill of entry till the goods are loaded on the exporting vessel ». Cette étude, fait ressortir la MRA, permettra d’étudier le temps moyen utilisé pour les différentes procédures et de déceler les problèmes qui puissent surgir et formuler des recommandations pour des actions correctives. Les résultats seront rendus publics et seront utilisés comme base pour d’autres études à l’avenir.