MRA—SAISIES: Des smartphones et du whisky dans le colis de Karène Théophile

La Customs Anti Narcotics Section (CANS) de la Mauritius Revenue Authority (MRA) a saisi une cinquantaine de téléphones portables dernier cri, leurs accessoires (batteries de recharge, chargeurs, câbles…) ainsi que du whisky. Ces objets se trouvaient dans le colis destiné à Karène Théophile, ressortissante malgache mariée à un Mauricien, résidant dans la région de Forest-Side.

Pour rappel, dans la même cargaison, des cartouches de cigarettes, valant Rs 4 M, cachées dans des portes coulissantes étaient arrivées à bord du navire Maersk Skarstind, en provenance de Chine. Karène Théophile avait contacté un courtier marin pour dédouaner sa marchandise. Elle avait allégué que son conteneur renfermait des portes, des marbres, des meubles et des équipements électriques. En vérifiant les portes coulissantes, recouvertes de carton, les douaniers avaient constaté qu'elles étaient anormalement lourdes. Grâce à un examen au scanner, ils avaient noté la présence de certains produits douteux. En décachetant 69 portes à la SFL Landing Station du port, les membres de la CANS ont alors découvert les cigarettes de contrebande. L'ADSU avait été alertée.

Cette découverte est « le fruit d'un long exercice et d'un travail de fourmi » de ces unités de la MRA. Il convient de rappeler que, mardi dernier, Karène Théophile s'est acquittée d'une caution relative à la saisie effectuée début septembre. Entre-temps, la cargaison a été confisquée et l'exercice d'“examining” a repris une fois que Karène Théophile a pu être présente aux côtés des membres du CANS.