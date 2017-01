MSC — NATIONAL SPORTS AWARD 2016: Une liste élargie pour commencer

L’heure est aux récompenses en ce mois de janvier 2017. Comme le veut la tradition, les meilleurs sportifs ayant brillé lors des différentes compétitions de la saison écoulée, seront aux avant-plans lors du National Sports Award, dont la date et le lieu n’ont pas été encore confirmés. Quoi qu’il en soit, la Mauritius Sports Council (MSC) a déjà fourni une liste élargie qui sera amenée à trois sélectionnés dans chaque catégorie. D’ailleurs, les athlètes se sentant lésés ont jusqu’au 10 janvier pour contacter leurs fédérations s’ils éprouvent le sentiment que leurs noms devraient être inclus. C’est le 14 courant que la liste officielle sera rendue publique.

Qui succèdera à Jonathan Drack et Kate Foo Kune ? C’est maintenant le moment de se poser la question, car le jeudi 6 janvier, la MSC a établi une liste élargie des sportifs éligibles au titre de Sportsman of the Year. Ils sont 11 à prétendre au sacre, notamment Lambert Leclézio, Kennedy St Pierre, Fabrice Bauluck ou encore David Carver. Tout laisse présager que le voltigeur Lambert Leclézio possède une belle marge d’avance, lui qui avait été sacré en août au Mans, France lors des Mondiaux. Depuis ses débuts à l’âge de 11 ans, Lambert Leclézio n’a cessé de progresser. Et voilà que, huit ans après, il continue d’émerveiller le monde de la voltige par son talent en conquérant un titre mondial. Il sera très difficile à aller chercher. Le boxeur Kennedy St Pierre, 5e au Jeux olympiques de Rio, fait figure d’outsider de qualité, tout comme le cycliste Yannick Lincoln, le pratiquant de Ju Jitsu Jonathan Charlot et le nageur Bradley Vincent.

Du côté féminin, elles seront neuf en lice, dont la tenante du trophée, Kate Foo Kune (Badminton), Aurélie Alcindor (Athlétisme) et Roilya Ranaivosoa (Haltérophilie), Laeticia Randamy (Boxe), Kimberley Lecourt de Billot (Cyclisme), Christianne Legentil (judo), Chandrine Perrine (Ju Jitsu), Heather Arseth (natation) et Vanessa Chellumben (Volley-Ball). La badiste aura du mal cette année à conserver son bien, même si elle a été une nouvelle fois au rendez-vous en obtenant sa qualification pour les JO et en étant une porte-drapeau exemplaire. La leveuse de fonte, Roilya Ranaivosoa, championne d’Afrique au Cameroun, pourrait cette fois rafler la mise, après une année aboutie malgré une performance en dessous des espérances aux JO.

S’agissant du Junior Sportsman of the Year, le jeune Anthony Madanamoothoo est le favori pour succéder à Lambert Leclézio. En décrochant le titre de champion du Commonwealth Youth à Penang, en Malaisie, dans la catégorie des moins de 77 kg, l’haltérophile a gagné son pari avec une performance de 249 kg au total olympique (112 kg à l’arraché et 137 kg à l’épaulé-jeté) qui lui permet d’envisager l’avenir avec davantage de sérénité. Le cycliste Christopher Lagane, 2e au général lors du traditionnel Tour de l’île et lauréat du Trophée Pédale d’or, récompensant le coureur le plus régulier de la saison, est en embuscade. D’autant qu’il s’était distingué en remportant le contre-la-montre individuel de Beau-Plan (Grand Prix Winner’s) avec la manière, s’adjugeant le record du parcours en 13 minutes et 45 secondes. Les autres nominés sont Bryan Tonta (Athlétisme), Melvyn Appiah (Badminton), Ashish Ruchoya (Ju Jitsu), Sharvin Beedassee (Boxe), Daniellito Perrine (Judo), Rayan Proag (Ju Jitsu), Kunal Aujayeb (Sumo) et Ryano Fortune (natation).

Mais où est donc passé Dorian Madanamoothoo ?

Pour le Junior Sportswoman of The Year, elles sont au nombre de 11 à prétendre à la couronne. Si l’an passé, la palme était revenue à la joueuse de tennis Amélie Boy, force est de constater qu’elle aura fort à faire pour conserver son bien. Car il faudra compter sur la kickboxeuse Anaelle Coret, médaillée de bronze à la Coupe du Monde en Hongrie et finaliste aux Championnats du monde féminin à Dublin, Irelande. Cette dernière a été impressionnante en 2016 et espère bien décrocher la palme. Les autres en lice sont la badiste Kobita Dookhee, Anabelle Rosette (Ju Jitsu), Claudia Bernard (Athlétisme), Ruqayyah Kinoo (tennis de table), Alison Sunee (haltérophilie) ou encore Elodie Wong (natation).

Neuf sportifs briguent le titre de Most Promising Sportsman of the Year chez les garçons. Mais un nom n’y figure pas, celui de l’haltérophile Dorian Madanamoothoo. Ce dernier, a, par trois fois, amélioré des records nationaux dans la catégorie des moins de 56 kg, la dernière étant lors des Championnats nationaux le 17 décembre, avec une performance de 81 kg à l’arraché, 100 kg à l’épaulé-jeté pour un total olympique de 181 kg. Il avait notamment pris la 6e place pour son baptême de feu lors des Championnats du Commonwealth Jeunes en Malaisie. Pour le Most Promising Sportswoman of the Year, la bataille s’annonce âpre entre le titre avec un avantage pour l’haltérophile Ketty Long, médaillé d’argent aux Championnats du Commonwealth jeunes chez les moins de 58 kg.

La boxe n’est pas un sport d’équipe

En ce qui concerne le titre de meilleur entraîneur de l’année, ils seront 12 en lice tandis qu’en sports collectifs, seul Reza Itoola (Beach Volley) y figure. Pour la Team of The Year (sports individuels), on se demande comment la Boxing Team peut y figurer, car la boxe n’est pas une discipline qui possède une compétition d’équipe comme c’est le cas pour le badminton, le tennis de table ou encore la pétanque. Nous n’arrivons pas à comprendre la logique du MSC d’inclure le noble art dans cette catégorie. L’équipe de Beach Volley féminine est la seule nominée dans l’équipe de l’année 2016 catégorie sports collectifs. Dans la catégorie Handisports, ils sont quatre en masculin (Vincent Duval, Denovan Rabaye, Cédric Ravet et Rosario Marianne) et féminin (Shelyna Lokheeram, Ashley Telvave, Brandy Perrine et Daphne Armand) à avoir été plébiscités.

Les nominés (liste provisoire)

* Note : Athlètes listés à titre provisoire (Documents manquants)

Sportsman of The Year

David Carver (Athlétisme)

Julien Paul (Badminton)

Kennedy St Pierre (Boxe)

Rajesh Ramkallawon (Boxe Française savatte) *

Yannick Lincoln (Cyclisme)

Lambert Leclezio (Équitation)

Jonathan Charlot (Ju Jitsu)

Fabrice Bauluck (Kick-Boxing) *

Bradley Vincent (Natation) *

Stephan Klein (Tir à l'arc) *

Gilbert Émilie (Lutte) *

Sportswoman of The Year

Aurélie Alcindor (Athlétisme)

Kate Foo Kune (Badminton)

Laeticia Randamy (Boxe)

Kimberley Lecourt de Billot (Cyclisme) *

Christianne Legentil (Judo) *

Chandrine Perrine (Ju Jitsu) *

Heather Arseth (Natation) *

Vanessa Chellumben (Volley-Ball) *

Roilya Ranaivosoa (Haltérophilie)

Junior Sportsman Of The Year

Bryan Tonta (Athlétisme)

Melvin Appiah (Badminton)

Ashish Ruchoya (Jiu Jitsu)

Sharvin Beedassee (Boxe)

Christopher Lagane (Cyclisme)

Daniellito Perrine (Judo)

Rayan Proag (Ju Jitsu) *

Ryano Fortune (Natation) *

Anthony Madanamoothoo (Haltérophilie)

Junior Sportswoman of The Year

Claudia Bernard (Athlétisme)

Kobita Dookhee (Badminton)

Anabelle Rosette (Ju Jitsu)

Marie-Kate Édouard (Boxe)

Margaux Koenig (Équitation)

Gracy Durhone (Judo) *

Annaelle Coret (Kick-Boxing)

Élodie Wong (Natation) *

Ruqayyah Kinoo (Tennis de table) *

Amélie Boy (Tennis)

Alison Sunee (Haltérophilie)

Most Promising Sportsman of The Year

Thierry Nadal (Athlétisme)

Alexandre Bongout (Badminton)

Zayan Jaunbocus (Ju Jitsu)

Emmanuel Chellin (Boxe)

Damien Chasteau de Balyon (Équitation)

Varen Lutchmanen (Natation) *

Christopher Fok Kow (Tennis)

Aurelien Juhel (Tir à l'Arc) *

Vineshen Chemben (Haltérophilie)

Most Promising Sportswoman of The Year

Ann Loa Leopold (Athlétisme)

Shania Leung (Badminton)

Carolina Leopold (Boxe)

Anne Sophy Roussety (Sumo)

Camille Koenig (Natation) *

Prathna Jalim (Tennis de Table)

Ketty Lent (Haltérophilie)

Coach of The Year (Sports Individuels)

Eric Milazar (Athlétisme)

Judex Bazile (Boxe)

Kersley Visenjoue (Boxe Française Savatte) *

Marie Michelle St-Louis-Durhone (Judo) *

Nicolas Hery (Ju Jitsu)

Judex Jeannot (Kick Boxing)

Radhakrishansing Rajkoomar (Pétanque) *

Ravisen Pandoo (Sumo)

Idris Sufraz (Natation) *

Rajessen Desscann (Tennis de Table) *

Ravi Bhollah (Haltérophilie)

Vishwanaden Veeren (Lutte) *

Coach of The Year (Sports Collectifs)

Reza Itoola (Beach-Volley)

Team of The Year (Sports Individuels)

Sélection nationale féminine de Badminton

L'équipe de Boxe

L'équipe de Pétanque

Sélection nationale junior féminine de tennis de table *

Team of The Year (Sports Collectifs)

Équipe nationale de Beach Volley Féminine

Best Handisports Athletes (Hommes)

Vincent Duval (sourd) *

Denovan Rabaye (mentaux)

Cedric Ravet (physique)

Rosario Marianne

Best Handisports Athletes (Dames)

Shelysha Lokheeram (sourd) *

Ashley Telvave (mentaux)

Brandy Perrine (physique)

Daphne Armand (visuel)