MSC—NATIONAL SPORTS AWARD 2016: Quinze compagnies apportent leur soutien

Alors que la remise de récompenses dans le cadre de l'édition 2016 du National Sports Award approche à grands pas, quinze compagnies ont apporté leur soutien à cet événement qui se déroulera vendredi prochain à l'hôtel Ravenala Attitude à Balaclava. La signature du contrat de parrainage entre les représentants de ces compagnies et le Mauritius Sports Council (MSC) a été effectué mercredi dernier à la salle de conférences du gymnase de Phœnix.

Les compagnies concernées sont Gamma Materials Ltd, MauBank Ltd, Airports of Mauritius, Leal Group, Lottotech Ltd, Mauvilac Industries, Nestlé Products, Panagora Marketing, City Sport, Quality Beverages, SBM Bank of Mauritius et Mauritius Telecom. La présidente du MSC, Sarah Rawat-Currimjee, voit dans cette collaboration « un intérêt pour le développement du sport de haut niveau et un moyen d'encourager et de reconnaître les efforts des sportifs. » Selon elle, c'est un nouveau pas franchi dans la bonne direction. « Le gouvernement et le secteur privé doivent se sentir concernés, car d'autres programmes seront établis pour une bonne santé et une nutrition saine. »

De son côté, le ministre de la Jeunesse et des Sports, Stephan Toussaint, a mis l'accent sur le travail d'équipe entrepris dans le cadre de cette fonction, avec notamment les acteurs du monde économique. « Les compagnies concernées viennent reconnaître les efforts des sportifs pour faire flotter le quadricolore. Ces sportifs doivent servir d'exemple. » Selon lui, ce sont l'engagement, la volonté et la rigueur qui amènent vers ces résultats positifs.

Cette soirée de récompenses débutera à 18h et l'invité d'honneur sera le premier ministre, Pravind Jugnauth. La cérémonie protocolaire comprendra les discours de Sarah Rawat-Currimjee et de Stephan Toussaint. Pour rappel, les différentes récompenses concerneront le Sportsman and Sportswoman of the Year, le Junior Sportsman and Sportswoman, le Most Promising Sportsman and Sportswoman, les meilleurs entraîneurs (sports individuels et sports collectifs), les meilleures équipes (sports individuels et sports collectifs) et les meilleurs sportifs en handisport.