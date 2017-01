MSC — NATIONAL SPORTS AWARD 2016 : Six nouveaux noms ajoutés à la liste

Le Mauritius Sports Council (MSC) avait fourni une liste élargie de sportifs dans les différentes catégories au programme. Cette liste est désormais finalisée. Six nouveaux noms ont été inclus au rang des nominés et un comité technique se réunira lundi pour étudier cette liste. Une présélection de trois nominés par catégorie devrait alors être effectuée d'ici une dizaine de jours. Au niveau de la Mauritius Brazilian Jiu Jitsu Federation, les quatre nouveaux nominés sont Tawfiq Jaunbaccus (Sportsman of the Year), Melissa Sharonne Maulette (Sportswoman of the Year), Ross Felicie Maulette (Most Promising Sportswoman of the Year) et Kailash Patan (coach of the Year - Sports individuels). Pour l'haltérophile, Dorian Madanamoothoo a lui aussi intégré la liste aux dépens de son coéquipier Vineshen Chemben dans la catégorie « Most Promising Sportsman of the Year », décision prise par le président de la Mauritius Amateur Weightlifters'& Powerlifters'Association (MAWPA), Poorun Bhollah, suite à la contestation émanant de Jack Madanamoothoo, le père de Dorian.

Noémie Alphonse s'est, quant à elle, inscrite dans la catégorie « Best Handisports Athletes » pour la Physically Handicapped Sports Federation (PHYSFED). À noter qu'après la présélection des trois nominés par catégorie, un panel se réunira pour désigner les vainqueurs des différentes catégories. Ce panel sera constitué des représentants du ministère de la Jeunesse et des Sports (COM), du Comité Olympique Mauricien (COM), du Club Mauricen de la High Level Sports Unit (HLSU), du Mauritius Sports Council (MSC) et du Mauritius Paralympic Committee. Les votes de la presse et du public seront également pris en considération. C'est un chairman indépendant qui devrait présider le panel. Il faut toutefois préciser que deux vainqueurs sont déjà connus, à savoir Reza Itoola, seul représentant dans la catégorie « Coach of the Year-Sports Collectifs » ainsi que l'équipe féminine de beach-volley pour le « team of the year-sports collectif ».

Comment passer sous silence la non-sélection dans cette liste de l'entraîneur Gino Souprayen (haltérophilie), cheville ouvrière du succès des haltérophiles dans les compétitions internationales ? Certes le nom de l'entraîneur national Ravi Bhollah y figure, mais il ne faut pas oublier le travail effectué par cet « homme de l'ombre », qui a mené les haltérophiles à bon port notamment aux Senior & Junior Commonwealth Championships à Penang, Malaisie.