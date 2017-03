MSC National sports AWARD 2017 : Sacre logique de Lambert Leclézio et celui surprise de Kate Foo Kune

Le National Sports Award cuvée 2016 a favorisé les desseins de Lambert Leclézio et de Kate Foo Kune, lauréats de cette 31e édition qui a eu lieu à la salle de réception de l’hôtel Ravenala Attitude, à Balaclava. Si le sacre du spécialiste de voltige était attendu, celui de Kate Foo Kune est des plus surprenants, car l’haltérophile Roilya Ranaivosoa, reine d’Afrique, était pressentie pour remporter la palme. Force est de constater toutefois que la meilleure badiste de l’île empoche la palme pour la deuxième fois consécutive. Une sacrée performance.

C’est le Premier ministre, Pravind Jugnauth, qui a annoncé le nom de Lambert Leclézio comme Sportif de l’année 2016 aux alentours de 20h30. Une évidence. Le jeune prodige de la voltige équestre a éclaboussé de tout son talent l’année 2016 en devenant champion du monde (seniors) en France. Jamais pareille performance mauricienne n’avait été réalisée dans cette discipline. Du côté féminin, Roilya Ranaivosoa, élue meilleure sportive 2016 par Week-End, n’a pas réussi à décrocher le Graal. L’haltérophile a été coiffée par la badiste Kate Foo Kune, qui conserve sa couronne. Cette dernière avait, pour rappel, remporté une rencontre aux derniers Jeux olympiques de Rio.

À noter que deux lauréats se sont distingués pour la deuxième année consécutive, à savoir la tenniswoman Amélie Boy (Junior Sportswoman of the Year), et l’équipe féminine de badminton composée de Yeldy Louison, Kate Foo Kune, Nicki Chan Lam, Sandila Mourat, Sharon Leung et Shama Aboobakar.

Cette cérémonie initialement programmée à 18 heures, a débuté avec pratiquement une heure de retard. Comme le veut la tradition, le Motherland a résonné en force au sein de la salle de réception, interprété cette fois par le groupe Abaim. S’ensuivit l’allocution de la présidente de la Mauritius Sports Council (MSC), Sarah Rawat Currimjee. « Cela fait 31 ans maintenant que la MSC se fait un devoir de consacrer cette soirée aux athlètes afin de les récompenser. Il ne faut pas oublier que le sport favorise l’inclusion et non l’exclusion, l’unité et non la division. Le MSC est tout à fait conscient que le sport joue un rôle déterminant pour la santé et c’est dans cette optique que nous avons développé le Grassroot Program pour les jeunes », a-t-elle fait ressortir, tout en remerciant les sponsors.

Le ministre de la Jeunesse et des Sports, Stephan Toussaint a, pour sa part, annoncé quatre mesures destinées aux sportifs. Un fait marquant de la soirée qui a polarisé l’attention. « Le Brevet d’État de cadre sportif (BECS) sera désormais gratuit pour les sportifs. Le diplôme recevra l’approbation de la Mauritius Qualifications Authority (MQA) afin que les sportifs puissent trouver plus facilement du travail. Deuxièmement, mon ministère a obtenu des institutions tertiaires qu’une vingtaine de bourses soient toujours disponibles pour les cours ou formations techniques. Troisièmement, une quinzaine d’entreprises a été approchée par le MJS pour embaucher des sportifs. Pour finir, des ateliers de travail auront lieu entre le MJS, le MSC et les athlètes afin de les aider à se familiariser avec les responsabilités des institutions sportives », a-t-il déclaré, précisant que la liste de bourses sera affichée dans toutes les fédérations sportives.

Pravind Jugnauth a, quant à lui, indiqué que « tous ceux enregistrés auprès de la High Level Sports Unit recevront une allocation mensuelle de Rs 3 000. Celle des ‘sparring partners’ passera de Rs 1 500 à Rs 5 000. Le gouvernement embauchera également des jeunes athlètes comme entraîneurs. Nous allons tout mettre en œuvre pour encourager la jeunesse mauricienne », a-t-il avancé. Il a soutenu que des travaux vont bientôt être entamés à Côte d’Or pour la construction d’une piscine, d’un Palais des Sports et d’un stade. Pravind Jugnauth a en outre annoncé que des rénovations seront apportées à la piscine Serge Alfred, au centre national de badminton, au gymnase Pandit Sahadeo à Vacoas et à différents stades de football.

Soulignons qu’un Memorial Award a été remis en l’honneur de feu Ismael Vallimamode, Former Commissionner of Youth & Sports Rodrigues Regional Assembly.

Après que les handisportifs de différentes catégories ont reçu leurs trophées et que furent désignés le Team and Coach of the Year, les invités présents ont eu droit à un spectacle de sega merveilleusement présenté par le Groupe Abaim, avant de rentrer dans le vif du sujet avec les vainqueurs des catégories phares. Une cérémonie sobre et digne. Sans plus.

Kate Foo Kune, Sportswoman of the Year

« Mes efforts récompensés »

« C’est toujours très gratifiant et très encourageant d’être reconnue comme la meilleure athlète féminine. Je suis super contente de voir les efforts entamés l’année dernière être récompensés. L’année passée a été pour moi très riche et vraiment éprouvante avec une qualification pour prendre part aux Jeux olympiques de Rio. Ça me fait plaisir de savoir que l’île Maurice tout entière est derrière moi sportivement. Je suis agréablement surprise car j’estime que les autres candidates avaient également des chances de décrocher la timbale. J’ai vécu ce moment en direct au téléphone et je suis honoré de décrocher ce titre pour la deuxième fois. »



Anthony Madanamoothoo, Junior Sportsman of the Year

« Pour mon frère Yvan Pierrot »

« Vous n’avez pas idée à quel point je suis ému. J’ai fait beaucoup de sacrifices pour arriver jusque-là. J’ai bravé les tempêtes et j’ai toujours donné le meilleur de moi-même. Je suis un guerrier. Ce n’est pas dans ma nature de baisser les bras. Je dédie ce sacre de Junior Sportsman of the Year à mon frère désormais au ciel, Yvan Pierrot, avec qui j’avais fait le pari de remporter l’or aux Jeux du Commonwealth. C’est un honneur pour moi d’avoir relevé ce défi et ce succès, je le dois à ma famille, ma première source de soutien, ma mère qui a été là dans les moments difficiles, le ministère de la Jeunesse et des Sports et à Dieu. Je ferai mon maximum pour continuer à faire honneur au quadricolore national. »

Agnès Boy, mère d’Amélie Boy, Junior Sportswoman of the Year

« Que du bonheur ! »

« En tant que maman, je m’estime privilégiée et très fière de la performance de ma fille, couronnée aujourd’hui (ndlr : vendredi) à cette cérémonie de récompenses. Amélie est actuellement à Pretoria en Afrique du Sud et en finale double d’une compétition. Je suis sûre et certaine que ce sacre va la pousser à aller encore plus loin. C’est une reconnaissance méritée. »

Ketty Lent, Most Promising Sportswoman of the Year

« Une motivation pour franchir de nouveaux paliers »

« Franchement, je ne m’attendais pas à remporter ce sacre et je dois dire que j’étais avant tout très contente de faire partie de cette liste. C’est déjà une grande victoire en soi. Se voir décerner le titre d’athlète la plus prometteuse est la cerise sur le gâteau. Je vais continuer à travailler dur. C’est une motivation pour franchir de nouveaux paliers. Mon objectif est d’aller chercher l’or aux prochains Jeux d’Afrique d’haltérophilie qui se tiendront cette année devant mon public. Je veux revivre ce genre de moments. Merci au MJS et la MSC de m’avoir récompensée ainsi qu’à ma famille et ma soeur Emmanuella, qui m’a beaucoup guidée. »

Idriss Suffraz, Coach of the Year (Sports individuels)

« Une surprise et une énorme satisfaction »

« Avant tout, je dois dire que je ne m’y attendais pas. C’est une grande surprise et aussi une énorme satisfaction. C’est le sentiment du devoir accompli. Je m’attends à ce que tous les jeunes entraîneurs sachent valoriser ceux qui étaient là avant eux. La patience est le maître mot pour réussir dans le métier. Il faut aussi accepter les critiques pour avancer. Je dédie ce trophée à tous ceux qui ont cru en moi depuis le début. »

Équipe féminine de badminton, Team of the Year (Sports Collectifs)

« Nous sommes entrées dans l’histoire »

« Nous sommes très contentes de remporter ce titre d’autant qu’il a une signification particulière. En effet, nous sommes entrées dans l’histoire de notre sport en remportant pour la première fois l’or à la phase qualificative de la Uber Cup (championnat du monde par équipes féminine) et c’est la première fois qu’une équipe féminine mauricienne a pris part à la phase finale. Nous tenons à dédier ce sacre à tous ceux qui ont cru en nous, l’Association mauricienne de badminton, le MSC, le MJS, tous les acteurs qui ont contribué à l’épanouissement du badminton. Des félicitations méritées également pour celles qui ne sont pas là avec nous mais qui font également partie de ce groupe. »

Sportsman of the Year

Lambert Leclezio (voltige équestre)

Sportswoman

Kate Foo Kune (badminton)

Junior Sportsman

Anthony Madanamoothoo (Haltérophilie)

Junior Sportswoman

Amélie Boy (Tennis)

Most Promising Sportsman

Christopher Fok (tennis)

Most Promising Sportswoman

Ketty Lent (Haltérophilie)

Coach (sports individuels)

Idriss Suffraz (natation)

Coach (sports collectifs)

Reza Itoola (beach-volley)

Team (sports individuels)

Équipe féminine de badminton

Team (sports collectifs)

Équipe féminine de beach-volley

Best Aurally Handicapped

Jean Vincent Duval

et Shelysha Lokheeram

Best Mentally Handicapped

Denovan Rabaye et

Ashley Trinity Telvave

Best Physically Handicapped

Cédric Ravet et Brandy Perrine

Best Visually Handicapped

Rosario Marianne et

Chloé Daphné Armand