MSC — NATIONAL SPORTS AWARD, CE VENDREDI AU RAVENALA ATTITUDE, BALACLAVA : Leclézio et Ranaivosoa intouchables

Le National Sports Award de 2016 se tiendra ce vendredi 3 mars dans le Nord de l'île, au Ravenala Attitude, Turtle Bay, Balaclava. Cette cérémonie de récompenses débutera à compter de 18h. Dans les catégories phares, soit le Sportsman of the Year et la Sportwoman of the Year, ils sont deux à se détacher. Le spécialiste de voltige, Lambert Leclézio, fait figure d'épouvantail en masculin, lui qui était devenu l'année dernière champion du monde seniors en France pour la première fois de sa jeune carrière. L'haltérophile Roilya Ranaivosoa tient elle aussi le bon bout en féminin. Chez les juniors masculins, le titre se jouera certainement entre le leveur de fonte Anthony Madanamoothoo et le cycliste Christopher Lagane. Le jeune leveur de fonte a été impressionnant l'année passée, avec une belle prestation aux Youth Commonwealth Championships, lui qui est monté sur la plus haute marche du podium à Penang en Malaisie le dans la catégorie des -77 kg. Il a réalisé une performance de 112 kg à l'arraché, 137 kg à l'épaulé-jeté pour un total olympique de 249 kg.

Christopher Lagane, grand espoir de la petite reine, avait lui pris une incroyable deuxième place lors du Tour de Maurice cycliste. Il s'était aussi distingué lors du contre-la-montre individuel avec record à la clé. Chez les filles, Anaëlle Coret se retrouve en compagnie d'Élodie Wong et d'Amélie Boy. Chez les Most Promising Sportsman & Sportswoman of the Year, les nominés sont Thierry Nadal, Varen Lutchmanen, Christopher Fok, Camille Koenig, Pratna Jalim et Ketty Lent. Les trois entraîneurs qui concourront pour le titre de coach of the Year sont : Judex Bazile, Idriss Sufraz et Rajessen Desscann.

Le ministre de la Jeunesse et des Sports, Stephan Toussaint, a tenu à remercier tous ceux qui ont contribué à parrainer cet évènement. « Je tiens à dire un grand merci aux compagnies qui ont accepté de sponsoriser cet évènement. Le but étant de reconnaitre que nos sportifs de haut niveau peuvent être des exemples notamment pour les plus jeunes, qui ont besoin de 'role models' pour avancer. Je dis encore une fois merci à toute l'équipe pour le bon travail effectué et qu'ils vont continuer à faire. »

Les nominés

Sportsman of the Year

David Carver (Athlétisme), Kennedy St Pierre (Boxe), Lambert Leclézio (sport équestre)

Sportswoman of the Year

Kate Foo Kune (Badminton), Christianne Legentil (Judo), Roilya Ranaivosoa (Haltérophilie)

Junior Sportsman of the Year

Bryan Tonta (Athlétisme), Christopher Lagane (Cyclisme), Anthony Madanamoothoo (Haltérophilie)

Junior Sportswoman of the Year

Annaelle Coret (Kick-Boxing), Élodie Wong (Natation), Amélie Boy (Tennis)

Most Promising Sportsman of the Year

Thierry Nadal (Athlétisme), Varen Lutchmanen (Natation), Christopher Fok Kow (Tennis)

Most Promising Sportswoman of the Year

Camille Koenig (Natation), Prathna Jalim (Tennis de Table), Ketty Lent (Haltérophilie)

Coach of the Year (sports individuels)

Judex Bazile (Boxe), Idris Sufraz (Natation), Rajessen Desscann (Tennis de Table)

Team of the Year (sports individuels)

Équipe féminine seniors de badminton, Équipe féminine de pétanque, Équipe junior de tennis de table