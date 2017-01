MSC - NATIONAL SPORTS AWARDS 2016 : Une première liste de nominés établie

Dans le cadre de la tenue des National Sports Award pour la cuvée 2016, une première liste de nominés a été établie par le Mauritius Sports Council (MSC). Et ce, grâce aux noms soumis par les différentes fédérations. Cela a donc été la première étape en vue de la soirée de récompenses qui se déroulera selon toutes probabilités vers la fin du mois prochain. Le lieu de la manifestation n'a pas encore été choisi.

Dans un premier temps, l'instance de Belle Rose avait songé à organiser cette manifestation début février. Toutefois, la tenue des élections régionales à Rodrigues le 12 février et le fait que des sportifs de cette île figurent parmi les nominés ont poussé à un report à fin février. Il est à noter que des sportifs dont les noms ne figurent pas sur cette liste de nominés peuvent contacter leur fédération dans un délai de trois jours. Par la suite, un exercice de ranking sera établi afin de désigner les trois meilleurs de chaque catégorie. Cette liste finale devrait être officialisée d'ici vendredi prochain.

Un regard sur cette liste de nominés permet de constater qu'un seul candidat figure dans deux catégories. Soit Reza Itoola pour le Coach of the year (Sports collectifs) et l'équipe féminine de beach volley pour le team of the year award (sports collectifs). Pour rappel, les paires mauriciennes avaient atteint les demi-finales de la Continental Cup, épreuve qualificative pour les Jeux Olympiques de Rio. Reste que des favoris émergent dans d'autres catégories. Notamment, Lambert Leclézio (sportsman of the year), Kate Foo Kune et Roilya Ranaivosoa (sportswoman of the year), Anthony Madanamoothoo (junior sportsman of the year) ou encore Christopher Fok Kow (most promising sportsman of the year). D'autres à l'instar d'Alexandre Bongoût (Most Promising), Amélie Boy (junior Sportswoman), Judex Bazile (coach of the year) et Vincent Duval (handisport) tenteront de conserver leur titre.

Les différents nominés

Sportsman of the year (11)

David Carver (athlétisme), Julien Paul (badminton), Kennedy St Pierre (boxe), Rajesh Ramkallawon (boxe française-savate), Yannick Lincoln (cyclisme), Lambert Leclézio (sport équestre), Jonathan Charlot (ju-jitsu), Fabrice Bauluck (kick-boxing), Bradley Vincent (natation), Stephan Klein (tir à l'arc) et Gilbert Emilie (lutte)

Tenant du titre: Jonathan Drack (athlétisme)

Sportswoman of the year (9)

Aurelie Alcindor (athlétisme), Kate Foo Kune (badminton), Laeticia Randamy (boxe), Kimberley Le Court de Billot (cyclisme), Christianne Legentil (judo), Chandrine Perrine (ju-jitsu), Heather Arseth (natation), Vanessa Chellumben (volley-ball) et Roilya Ranaivosoa (haltérophilie)

Tenante du titre: Kate Foo Kune

Junior Sportsman of the year (10)

Gilbert Tonta (athlétisme), Melvin Appiah (badminton), Ashiush Ruchoya (kiu-jitsu brésilien), Sharvin Kumar Beedassee (boxe), Christopher Lagane (cyclisme), Danielito Perrine (judo), Rayan Proag (ju jitsu), Kunal Aujayeb (sumo), Ryano Fortune (natation) et Anthony Madanamoothoo (haltérophilie)

Tenant du titre: Lambert Leclézio

Junior Sportswoman ot the year (11)

Claudia Bernard (athlétisme), Kobita Dookhee (badminton), Beatrice Rosette (jiu-jitsu brésilien), Elodie Edouard (boxe), Margaux Koenig (sport équestre), Gracy Durhône (judo), Annaelle Coret (kick-boxing), Elodie Wong Woon Chong (natation), Ruqayyah Kinoo (tennis de table), Amélie Boy (tennis) et Alison Sunee (haltérophilie)

Tenante du titre: Amélie Boy

Most promising Sportsman of the year (8)

Thierry Nadal (athlétisme), Alexandre Bongoût (badminton), Zayan Jaunbocus (jiu jitsu brésilien), Emmanuel Chellin (boxe), Damien Chasteau de Balyon (sport équestre), Varen Lutchmanen (natation), Christopher Fok Kow (tennis) et Vineshen Chemben (haltérophilie)

Tenant du titre: Alexandre Bongoût

Most promising Sportswoman of the year (7)

Ann Loa Leopold (athlétisme), Shania Leung (badminton), Carolina Leopold (boxe), Annesophy Roussety (sumo), Camille Koenig (natation), Nadeshwaree Jalim (tennis de table) et Ketty Lent (haltérophilie)

Tenante du titre: Tessa Ip Hen Cheung (natation)

Coach of the year (sports individuels) (12)

Eric Milazar (athlétisme), Judex Bazile (boxe), Kersley Visenjoue (boxe française-savate), Marie-Michèle Durhône (judo), Nicolas Hery (ju-jitsu), Judex Jeannot (kick-boxing), Radhakrishansing Rajkoomar (pétanque), Ravisen Randoo (sumo), Idris Sufraz (natation), Rajessen Descann (tennis de table), Ravi Bholah (haltérophilie) et Vishwanaden Veeren (lutte)

Tenant du titre: Judex Bazile

Team of the year (Sports individuels) (4)

Equipe seniors féminine de badminton, équipe nationale de boxe, équipe de pétanque et équipe nationale juniors de tennis de table

Tenante du titre: Sélection nationale juniors de badminton

Coach of the year (sports collectifs (1)

Reza Itoola (beach volley)

Tenant du titre: Melchior Miniopoo (volley-ball)

Team of the year (sports collectifs (1)

Equipe nationale féminine de beach volley)

Tenante du titre: Sélection masculine de volley-ball

Best handisports athletes (male)

Vincent Duval (aurally handicapped Persons Sports Federation), Denovan Rabaye (mentally handicapped Persons Sports Federation), Cedric Ravet (physically handicapped Sports Federation) et Rosario Marianne (VIsually handicapped Persons Sports Federation)

Tenant du titre: Vincent Duval

Best handisports athletes (female)

Shelysha Lokheeram (Aurally Handicapped Persons Sports Federation), Trinity Telvave (Mentally Handicapped Persons Sports Federation) et Brandy Perrine (Physically Handicapped Sports Federation)

Tenante du titre: Noemie Alphonse