MSDTF — APRÈS 15 ANS À LA PRÉSIDENCE : Cuisante défaite de Somduth Dulthumun

Rajenrah Ramdhean, leader du groupe Diya et très proche du leader du Parti travailliste, Navin Ramgoolam, a infligé hier une cuisante défaite à l'équipe Trishul-Chakra menée par Somduth Dulthumun, le président sortant de la Mauritius Sanatan Dharma Temples Federation (MSDTF). Ce dernier était depuis 15 ans à la tête de cette fédération.

Le groupe Diya de Rajenrah Ramdhean a remporté les 17 sièges à pouvoir au sein du comité de direction de la MSDTF lors d'élections qui se sont tenues hier au Sanatan College, à Réduit, sous la supervision de la commission électorale. Malgré le “forcing” de dernière heure des dirigeants politiques et des organisations socioculturelles, 930 des 1 038 délégués qui proviennent des 298 temples – soit un taux de 89,6% de participation – ont opté pour un renouveau de la présidence. Selon Irfan Rahman, commissaire électoral, les élections se sont déroulées « dans le calme et la discipline ».

Le groupe Trishul-Chakra de Somduth Dulthumun a concédé la défaite dès le premier dépouillement. Rajenrah Ramdhean a obtenu 515 voix alors que Somduth Dulthumun, lui, en a recueilli 403. Le nouveau président de la MSDTF a déclaré à la presse après sa victoire que « les couleurs politiques et les castes ne comptent pas », soutenant que les candidats ont été choisis selon leurs compétences pour mener à bien les affaires de la fédération. « On a trop perdu de temps, il faut maintenant se mettre au travail afin de redorer le blason de la fédération », a-t-il confié.

Somduth Permala (518 voix) et Ashish Woochit (558 voix) ont été élus secrétaire et trésorier respectivement. Ils avaient occupé ce même poste au sein du comité exécutif présidé par Dulthumun avant de changer de camp. Pour rappel, Somduth Dulthumun avait choisi de rallier le MSM après les élections générales de 2014. Sa prise de position sur des sujets d'actualité et sa présence au meeting du 1er mai à Vacoas avaient étonné beaucoup de monde. Après la proclamation des résultats, il a avancé ne pas être déçu par les résultats. « Je pars la tête haute avec le sentiment du devoir accompli. C'est un exercice démocratique et il fallait un gagnant et un perdant. Ce n'est pas la fin du monde pour moi et je continuerai à œuvrer pour le bien-être de la communauté. » La mine grise et visiblement abattu, Somduth Dulthumun a quand même félicité personnellement celui qui aura été son adversaire depuis 15 ans.

Les élus du Diya Group sont : Rajenrah Ramdhean, Somduth Permala, Ashish Woochit, Sewraj Bhoobun, Prasad Bhuruth Dinand, Jayraj Gopaul, Rajdeo Haronia, Nikesh Jaynat, Rajess Sunil Khednah, Dhanraj Kissoon, Ham Sharma Kowlessur, Viswaraj Maghoo, Dhurmraj Mooloo, Trilok Narain, Tunraz Rampall, Rajendra Sunt et Devanand Kumar Ujoodha.