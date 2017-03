MSIRI MANUAL WORKERS UNION - LES EMPLOYÉS : « Nous n’accepterons pas MSIRI sans consultations avec les employés »

Depuis la fusion du MSIRI avec cinq autres institutions de l’industrie sucrière sous la Mauritius Cane Industry Authority (MCIA) en 2012, les employés, regroupés au sein de la MSIRI Manual Workers Union (MMWU), ont vu leur salaire baisser. Aujourd’hui que le gouvernement a décidé de détacher le MSIRI de la MCIA, le syndicat dit être « encore plus inquiet ». Le président de la MMWU, Sateedanand Biltoo, déclare : « Nous avons appris qu’une MSIRI Act ira bientôt au Parlement alors qu’il n’y a pas eu de discussions avec les employés. Nous nous posons des questions sur les nouvelles conditions de travail. » Les membres sollicitent ainsi une rencontre avec le Premier ministre en vue d’obtenir des éclaircissements sur le sujet.

« Nous n’accepterons pas de rejoindre le nouveau MSIRI s’il n’y a pas de consultations avec les employés. Nous ne sommes pas d’accord que le MSIRI ne sera pas sous le PRB », insiste la MMWU. Sateedanand Biltoo rappelle qu’en 2012, six institutions, dont le MSIRI, ont fusionné pour faire partie de la MCIA. « À la création de la MCIA, on avait recommandé d’harmoniser les conditions de services de toutes ces institutions. Mais cela n’a pas été possible car certains étaient sous le PRB et d’autres sous le Collective Bargaining Agreement. En revanche, il était clair et net que la MCIA serait régie par le PRB. Mais après la publication du PRB en 2013, quelle n’a pas été notre surprise de constater qu’on avait moins en termes de salaire. Alors que la MCIA Act de 2011 fait mention que les salaires des employés des défuntes institutions ne seront pas réduits », explique le président du syndicat. C’est ainsi que les employés du MSIRI ont rejeté le rapport du PRB de 2013. « En octobre 2015, nous avons conclu un “converted salary” pour retourner vers le salaire que nous percevions auparavant. Nous avons attendu le rapport PRB 2016 pour que cela soit corrigé, mais les anomalies sont restées plus ou moins pareilles car le PRB avait été informé que le MSIRI allait être détaché de la MCIA. Donc, le PRB n’a pas apporté les corrections comme il le fallait. » Et d’ajouter que les problèmes irrésolus « devaient être vus » par la MCIA. « Mais un an après, rien n’a été fait par cette dernière. »

Aujourd’hui, indique Sateedanand Biltoo, les “manual workers” du MSIRI travaillent sous deux conditions : leur salaire de base étant calculé d’après le PRB 2016 et les conditions de service spécifiques sous l’ancienne condition. De plus, « on n’a pas respecté les divers grades des employés », citant en exemple le cas des Senior Tradesman, « qui perçoivent le même salaire qu’un Tradesman ». Mais le souci principal des membres de la MMWU est que « cette loi va au Parlement sans qu’il n’y ait eu de discussions ». Il poursuit : « On ignore quelle sera la nouvelle structure de l’organisation du MSIRI; le nombre d’employés qu’il y aura dans le nouveau MSIRI; la provenance du financement; les conditions de travail et la manière dont le board sera constitué... Nous n’accepterons pas de rejoindre le nouveau MSIRI s’il n’y a pas de consultations avec les employés. Nous ne sommes pas d’accord que le MSIRI ne sera pas sous le PRB. »

Le syndicat a décidé d’envoyer une lettre au Premier ministre en vue de solliciter une rencontre avec ce dernier pour éclaircir toutes ces questions. « Nous ne comprenons pas pourquoi on détache le MSIRI de la MCIA. Nous attendons des explications du Premier ministre et nous souhaitons que tout soit fait dans la transparence. » Il déplore également que le représentant du syndicat auprès de la MCIA ait été évincé suite à l’amendement de la Sugar Industry Efficiency Act. « Un représentant agit comme un chien de garde », dit-il.