MSM—CONGRÈS À BEL AIR: Pravind Jugnauth réfute les allégations de Trilochun

C’est à Bel Air, dans l’est du pays, lors d’un congrès de son parti, que le leader du MSM, Pravind Jugnauth, a choisi de réfuter les allégations de l’avocat Kailash Trilochun contre le Premier ministre, sir Anerood Jugnauth. L’avocat avait allégué que c’est le Premier ministre qui avait, entre autres, évoqué des frais légaux payables à l’heure, opposant l’ICTA et Emtel.

« Li finn dir ki se le Premie minis ki finn dir li bizin reklam so legal fees par heure. Totalman foss », s’est écrié Pravind Jugnauth. « Le PM finn dir ki li surpri ki pe reklam otan fees dan sa case la. Li finn demand, en presans prezidan l’ICTA, ki al diskite, al tom dakor ki fees-la bizin rezonab », a ajouté le leader du MSM. « Eski ou krwar ki enn PM pou al dir konpt fees la lor lerdtan ? Eh ou la ! Li pe dire gran foste ». Le leader du MSM a toutefois concédé qu’il était à la réunion du 6 avril dernier au Prime Minister’s Office où le dossier de l’ICTA a été discuté. « Premie minis finn invit mwa pou assiste sa reunion-la. Eski mo bizin so (NdlR : Me Trilochun) permision pou ale ? Kan PM invit mwa dan enn reunion, kot so problem ? » s’est-il demandé.

Pravind Jugnauth a déclaré que quand l’allégation de Sylvio Candahoo à l’encontre de Me Trilochun est venue dans le domaine public, la direction du MSM lui avait conseillé de « step down », le temps de l’enquête policière. « Mwa mo finn step down, mo finn gard mo diskresion kan inn ena allegation kont mwa. Se enn princip dan MSM. Me li pa finn ekout nou. Nou pa finn alor ena lot swa ki met li deor », a-t-il expliqué.

Le leader du MSM a affirmé que l’enquête policière n’est pas sur les frais légaux de Rs 19 millions payés à Me Trilochun, mais sur les allégations de Sylvio Candahoo. « Mo pa pou koz plis, tansion lanket la polis debord lor bann lezot zafer », a-t-il expliqué pour couper court à son intervention.

Pravind Jugnauth a affirmé que c’est parce qu’ils « avaient confiance » en Me Trilochun, qu’ils l’avaient nommé sur des postes de responsabilité, dont la présidence de la FIU. « Pa enn ti institisyon sa ! » a-t-il fait comprendre.

L’orateur a insisté que la priorité du gouvernement c’est de mettre en pratique les 383 mesures annoncées dans le Budget 2016-2017 « pour faire progresser le pays ».

Le leader du MSM a auparavant vivement critiqué le PTr et Navin Ramgoolam.