THE MTC 175TH ANNIVERSARY CUP TROPHY (G2 (55+)/2200M) : Dawn Raid tire profit du poids favorable et du rythme

Une course de 2200m qui est réduite à un sprint sur 600m. C’est ce à quoi on a eu droit samedi dernier. C’est le poids léger Dawn Raid qui a émergé au début de la ligne droite pour dominer ses sujets. Quel parcours pour ce cheval qui a débuté sa carrière en B41 et qui n’avait remporté qu’une seule course la saison dernière. Cela fait quatre pour lui en 2017 et le voilà qui remporte un Groupe 2. Chapeau !

La première partie de la course a été intéressante à suivre dans le sens où elle était animée avec Vettel, Kingmambo’s Legacy et Parachute Man. Même Solar Star s’y est aussi mêlé dans le but de trouver une bonne position. Parachute Man a été sollicité pour conserver l’avantage. Kingmambo’s Legacy a essayé de faire la course en tête, mais a été contré par Vettel qui, lui, n’avait rien à perdre vu que tout le monde était conscient qu’il allait céder sur la fin. Cependant, on pense que Ioannis Poullis aurait néanmoins débordé Parachute Man après 400m de course. Le jockey a préféré reprendre son cheval, qui s’est alors montré ardent.

On s’attendait à une réaction de Parachute Man et de Kingmambo’s Legacy quand le meneur a réduit l’allure. Si les premiers 600m ont été bouclés en 36"10, le tempo est tombé de plusieurs crans dès l’entame de la montée pour la première fois. Après 12"62 entre les 1600m et les 1400m, on a eu droit à 13"62 et surtout 14"04, alors qu’on se dirigeait vers la descente. On a pu voir que Parachute Man était quelque peu retenu et on s’attendait à voir son jockey prendre les initiatives. Mais il n’en a rien été. Idem du côté de Kingmambo’s Legacy. Ce n’est finalement qu’à environ 600m de l’arrivée que le cheval de Chandradutt Daby a tenté quelque chose. Évidemment, c’était déjà trop tard.

Parachute Man a continué sur son rythme sans pouvoir passer à la vitesse supérieure. Dawn Raid, qui avait suivi tranquillement dans son pas et qui avait été bien servi par le rythme, a été déboîté au bon moment par Rye Joorawon. Son petit poids aidant, il a pris ses distances pour ne pas être rejoint. C’est Disco Al qui est venu prendre la deuxième place. On avait avancé dans notre avant-papier qu’il pourrait être plus à l’aise s’il n’était pas bousculé au départ pour essayer de suivre de près. Il a couru décroché et a terminé sur une bonne note.

Parachute Man n’est définitivement plus le même et il peut dire adieu à la Coupe d’Or. Il mérite d’être mis à l’écart de la compétition pour essayer de revenir la saison prochaine. Solar Star a peut-être payé de son audace en début du parcours. Il s’est retrouvé avec le nez au vent avant d’être repris. M L Jet, lui, a fait ce qu’il a pu vu qu’il a sûrement été gêné par la présence de Solar Star à son extérieur. C’est surtout la différence de poids qui n’a pas plaidé en sa faveur. Il a toutefois confirmé qu’il est plus à son affaire dans la position d’attentiste. Quant à Bouclette Top, il n’a pu passer la transition 1600-2200m.

LES AUTRES COURSES

Le premier triplé de Simon Jones

1. Le fait d’avoir été raccourci a plaidé en faveur de Varadiso. Comme le tempo est plus élevé sur le kilomètre, le cheval de Patrick Merven ne s’est pas montré ardent durant le parcours. Il a pu se placer tranquillement en one off avant de prendre la mesure de Bellicosity, qui avait mené depuis le départ. On attendait Masaar dans la partie initiale, mais le cheval a mal démarré et il s'est par la suite retrouvé plus en retrait que prévu. Storm Clipper s’est bien défendu. Toutefois, il a accéléré tardivement alors que la victoire était hors de sa portée. Varational n’a pas mal fait lui non plus. Il lui a juste manqué un peu d’accélération pour prétendre à mieux. Secret Idea a, lui, trouvé le parcours un peu trop sharp. Il a été pris de vitesse dans la partie initiale et n’a pu qu’accrocher la quatrième place. Déception de la part de Bellicosity, qui n’a pu continuer sur le même rythme. Rock On n’a jamais été dans le coup, tandis que Brachetto a fait ce qu’il a pu avant de perdre le bénéfice de la quatrième place sur le fil.

2. Quand Cula n’a pu prendre les devants et que Burwaaz avait raté son départ, la course semblait être taillée sur mesure pour le favori Mount Fuji, qui avait pu prendre la quatrième position derrière les chevaux de tête. Impressed avait pu devancer Cula, mais il a lancé la course sur des bases trop élevées. Ainsi, quand Mount Fuji a accéléré peu avant la dernière courbe, les dés semblaient jétés avant qu’on ne prenne conscience que Burwaaz avait suivi l’accélération du cheval de Gilbert Rousset. Jean-Roland Boutanive, qui connaît bien ce cheval, s’est démené comme un beau diable pour faire facilement la différence face à Mount Fuji, qui peut avoir payé de ses efforts pour bien se placer. Elysian Park est venu prendre la troisième place devant Cula, qui n’a pu accélérer. Il faut féliciter Simon Jones et tout l’entourage de Burwaaz pour avoir permis à ce dernier de surmonter sa fâcheuse habitude au départ. Ce cheval, rappelons-le, avait été suspendu à l’issue de sa dernière tentative avant d’avoir le feu vert pour courir à nouveau après un essai concluant aux stalles. Pour Jean-Roland Boutanive, c’était sa troisième réussite de la saison.

3. La troisième course ressemble quelque peu à sa devancière, dans le sens où le tempo était élevé. Greatfiveeight s’est montré ardent quand il a été lancé pour prendre les devants. Quand son jockey a pu le relaxer, il s’est retrouvé sous la pression de Beach In A Bottle, qui n’est pas un cheval qui préfère courir en tête. On ne comprend pas trop le choix de Yashin Emamdee. S’il est vrai qu’un changement de tactique avait été décidé, on se demande pourquoi il a laissé Greatfiveeight le déborder après 150m de course pour revenir à la charge par la suite et courir avec le nez au vent pendant le reste de la course. S’il avait insisté dès le départ, il aurait sans doute doute pris position sur les barres. Cette décision mérite des explications, et de bonnes. Avail a eu à faire l’extérieur de Major Jay durant tout le parcours. Si on prend en considération tous ces éléments, la victoire devait revenir à un finisseur et c’est Seven Oceans qui était le mieux placé. Avail a pointé le nez avant d’être attaqué par Seven Oceans. Ce dernier a versé quelque peu à l’intérieur et Kevin Ghunowa a pris la décision de le monter au bras seulement. Ce qui ne l'a pas empêché de prendre l’avantage. Mais à l’intérieur a surgi Bono Vox qui, avec ses 4 kg de remise, s’est mis de la partie avant de se détacher pour le doublé de Simon Jones. C’est Wing Man, longtemps distancé dans le parcours, qui est venu prendre la quatrième place. Comme il fallait s’y attendre, les animateurs Greatfiveeight et Beach in A Bottle ont terminé à la peine.

4. L’absence d’un vrai frontrunner a fait que Promissory tente sa chance dans la position tête et corde. Comme Ryan Wiggins est un spécialiste dans cette tactique, aucun adversaire n’a pu reprendre Promissory, qui a pu ouvrir son compteur. Une victoire de bout en bout à sa septième tentative après avoir terminé dans l’argent lors de ses précédentes sorties. On retiendra deux bonnes notes dans cette épreuve. La première d’Imperial Dancer qui a bien terminé. Il semblerait que le fait de courir sans œillères et l’apport d’un tongue-tie aient joué en sa faveur. Le second est à mettre à l’actif de Rogue Runner. Il a couru avec le nez au vent et n’a cédé que dans les derniers mètres. Soweto Moon était toujours bien placé dans le parcours, mais il lui a manqué le petit plus. Glen Coco a été quelque peu décevant. On ne trouve pas de raison à cette performance quelconque. Glorious Goodwood n’a pas eu le même rendement que lors de son succès, mais a quand même repris du terrain au vainqueur dans les derniers mètres. À noter que Gimme Green n’a pu prendre un bon départ vu qu’il était toujours retenu par un préposé aux stalles quand le départ a été donné.

5. Les outsiders et Simon Jones ont été à la fête lors du 29e acte. Cela a cette fois été au tour de Greys Inn Control de briller. On pouvait pressentir un sursaut de la part de ce cheval dans le sens où les représentants de Simon Jones ont tous bien couru depuis le début de journée. Tout porte à croire que les soins apportés à ces chevaux ont été adéquats. Surtout quand on prend en considération que Greys Inn Control a la fâcheuse habitude de verser à l’intérieur et que son jockey a pris l’option extérieure avant de lui demander de produire son effort. Chapeau à Simon Jones pour ce premier triplé. Aficionado a donné le meilleur de lui-même, mais a sérieusement gêné Olympic Bolt à quelques mètres de l’arrivée. Le cheval a commencé à verser à l’extérieur sans que Ioannis Poullis ne s’en rende compte et le Chypriote a été pris au dépourvu quand sa monture a brusquement dérivé sur sa gauche pour gêner sérieusement Olympic Bolt, qui a été contraint à être repris. C’est sans surprise qu’Aficionado a perdu le bénéfice de la deuxième place. Kemal Kavur a fait ce qu’il a pu. La piste dure qui prévalait a sûrement eu raison de lui. Dustan doit aussi avoir été affecté par l’état du terrain.

7. La dernière épreuve a servi les desseins de Zagazig pour le doublé de Ryan Wiggins, qui a démontré sa joie à sa rentrée au paddock. L’Australien a fait montre d’une bonne décision alors que son cheval était à l’arrière-garde. Il lui a demandé de produire son effort dans la descente pour se rapprocher de la tête de la course. Sea Pass, le favori, qui était dans une position idéale dans la partie initiale, a été desservi quand le rythme imposé par Mighty Lion a baissé d’un cran. Le cheval a ainsi commencé à tirer et a perdu des rangs quand son jockey a essayé de le relaxer. Cependant, on est sous l’intime conviction qu'il aurait dû suivre Zagazig quand ce dernier a accéléré. Toutefois, Rye Joorawon a pensé à cet instant que Zagazig était sous pression et ne pourrait aller jusqu’au bout. Soit, mais Sea Pass a eu à faire les extérieurs dans les 500m, parcourant plus de terrain que prévu. Par contre, s’il avait amélioré sa position en même temps que Zagazig, il se serait retrouvé en one off. De ce fait, Sea Pass n’a pu reprendre Zagazig et a dû se contenter de la deuxième place. Starsky a confirmé ses récents progrès pour prendre la troisième place.