MTC — ASSEMBLÉE GÉNÉRALE DU 21 FÉVRIER : La candidature de Frantz Merven contestée par la… GRA

Elle évoque la section 31 (3) de la GRA Act pour parler d’une candidature « highly unethical » de Frantz Merven au poste d’Administrateur du club

Yahia Nazroo: « La GRA n'a pas le droit d’intervenir dans le processus électoral d'une association ou d'un club»

Frantz Merven: « La question déjà évoquée avec mon homme de loi et c'est au club de prendre sa décision »

C’est ce qu’on appelle un coup de théâtre. De mémoire, jamais n’a-t-on vu dans la campagne pour l’élection de deux Administrateurs (autrefois connus comme commissaires administratifs) la contestation d’une candidature. Ce qui explique cet acte inédit depuis vendredi et qui a provoqué une montée d’adrénaline dans les différentes sphères du turf mauricien, c’est le fait que la candidature de Frantz Merven soit… contestée par la GRA. Entendez par là, la Gambling Regulatory Authority (GRA), l’instance régulatrice des courses et de tous les paris à Maurice.

La missive de la GRA, signée par un officier représentant la Chief Executive (pourquoi?) , souligne que cette dernière note avec beaucoup de « concern » la candidature de Frantz Merven pour un des deux postes d’administrateur du MTC. Dès les premières lignes de la lettre, la GRA ne cache pas ses réelles intentions par rapport à Frantz Merven. Ce dernier, rappelons-le, est l’unique propriétaire de la compagnie Merven Frères Ltd et organise la loterie connue comme Badinage Merven. Pour la GRA, Frantz Merven « cannot stand as a candidate to be appointed as Administrator of the MTC », du fait que Merven Frères Ltd dispose d’une licence du MTC.

La GRA— dont le président du board est l’homme de loi Raffick Gulbul, et la CEO est Divya Ringadoo— base son argumentaire sur la section 5 (a) (b), (d) et (f) de la GRA Act (Function of the Board). Pour la GRA, la candidature de Frantz Merven est « most improper » car, précise l’instance régulatrice, une telle démarche fera tomber complètement les principes de bonne gouvernance. « In particular that a licensee is also an Administror of the licensor », ce qui est contraire à la section 3 (3) (Responsibility of horse-racing organiser) de cette même loi.

Poursuivant, la GRA met en avant que cette candidature est « highly unethical » pour Frantz Merven et qu’une telle démarche « will result into an improper practice and therefore, ought not to be condoned by the MTC as our licensee and/or by the GRA as licensor ».

Dans sa lettre, la GRA est explicite et demande au MTC de prendre les actions appropriées en relation avec la candidature de Frantz Merven. « So that there is no breach of the principles of good governance nor does it give rise to any situation of conflict of interest », peut-on lire dans la lettre de la GRA.

Le principal concerné répond,lui, par un « non » catégorique et confie même à Week-End qu’avant de soumettre sa candidature, il a consulté son homme de loi. « J’ai parlé avec mon homme de loi encore une fois hier (ndlr : vendredi) lorsque la lettre est tombée. Une fois de plus, il n’a rien trouvé à redire sur un quelconque conflit d’intérêts. Pour moi il n’y a rien à redire aussi. La lettre de la GRA est adressée au MTC. C’est au club de prendre sa décision », ajoute Frantz Merven. Dans tous les cas de figure, souligne-t-il, « le board des Administrateurs ne peut changer l’ordre d’arrivée d’une course. »

Reste maintenant à savoir si la GRA peut intervenir dans le processus électoral du MTC ? À cette question, il n’y a pas de réponse officielle de la part du club de la rue Eugène Laurent, puisque le MTC attend lundi pour réagir après avoir pris connaissance de l’opinion de ses hommes de loi.

La démarche de la GRA choque l’homme de loi Yahia Nazroo, qui est catégorique en confiant à Week-End, hier soir, que « celui qui a signé cette lettre ne sait pas de quoi il parle. La GRA n’a pas le droit d’intervenir dans le processus électoral d’une association ou d’un club. Si telle est la question qui est posée, je suis d’avis que la GRA ne connaît pas ses fonctions », a estimé l’homme de loi. Le MTC, club privé, ne répond pour son fonctionnement interne que sous le Registrar of Associations, insiste l'homme de loi.

Mais là où la confusion demeure, porte sur les capacités de la GRA à s’engager dans une chasse au conflit d’intérêts.Est-ce que les craintes de la GRA peuvent être avérées ? Si tel est le cas, d'autres éminents acteurs au MTC pourraient craindre pour la continuation de leurs activités. L'entraîneur Ramapatee Gujadhur, l'un des fondateurs de Tote Lepep, peut-il être assujetti aux principes dénoncées par la GRA? Le candidat Gilbert Merven, ancien président du MTC alors que son frère Patrick Merven était entraîneur, était-il sujet à cette interrogation de circonstance et suspecte de la GRA? Et Raouf Gulbul est-il, lui-même, à l'abri de perception de conflit d'intérets dans son rôle de président de la GRA, et d'ex-avocat d'un homme d'affaires proche du gambling dans les courses de chevaux?

Affaire à suivre...