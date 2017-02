MTC — ASSEMBLÉE GÉNÉRALE ÉLECTIVE LE 21 FÉVRIER: Deux fauteuils pour six candidats

Le moment tant attendu est enfin arrivé. C'est le cas de le dire avec l'arrêt de la liste officielle des candidats pour les deux postes à pouvoir au sein du board des Administrateurs du Mauritius Turf Club. À vendredi, jour de la fin du dépôt de candidature, six personnes avaient fait acte de candidature pour cette Assemblée générale élective qui se tiendra le mardi 21 février à partir de 16h au siège du club au Champ de Mars. Ce qui n'était qu'une rumeur s'est confirmé avec la candidature de Gilbert Merven, qui fait un ticket avec Antish Ramdhany face au duo Frantz Merven-Kamal Taposeea. Alors que l'ex Lord Maire, Sheikh Mukhtar Hossenboccus, entre dans la course pour la première fois, tout comme Amar Deerpalsing.

Après une élection de 2016 plus ou moins terne, l'Assemblée générale du Mauritius Turf Club, version 2017, se présente sous une tout autre atmosphère. C'est, en effet, le moins que l'on puisse dire avec une candidature pas tout à fait surprenante de Gilbert Merven. Ayant été président du MTC de façon discontinue pendant six ans (2006-2014), il avait choisi de partir de son plein gré en 2015 après la publication du rapport de la Commission d'enquête sur les courses, menée par les trois enquêteurs britanniques. À la fois aimé et détesté par les membres du MTC, Gilbert Merven fait son grand retour.

« Je dois vous dire avant toute chose que ce n'est pas un choix personnel. Si je me suis porté candidat pour un poste d'Administrateur du club, c'est parce que j'y ai été poussé par un certain nombre de membres de mon club. On m'a approché pour revenir, tandis que d'autres m'ont assuré leur soutien. Personnellement, quand j'ai vu ce qui se passe dans les affaires des courses ces derniers temps, je me suis dit pourquoi pas », a expliqué hier matin Gilbert Merven à Week-End.

Tantôt retissant, tantôt surpris par notre appel téléphonique, l'ex-président du MTC souligne que son retour « au bercail » est aussi grandement motivé par le fait que la justice à donner gain de cause au MTC contre une partie du rapport de la Commission d'enquête. « Je suis toujours motivé à aider mon club et je l'ai aussi fait pendant les deux ans que je n'étais pas Administrateur. Maintenant, c'est aux membres de décider s'ils me font confiance ou pas », a-t-il indiqué. Les jours à venir nous éclaireront sur ce point.

Cette année, l'ex-président du MTC fait un ticket avec Antish Ramdhany, tout juste 49 ans et membre du MTC depuis 1999. Il y a deux ans que le colistier de Gilbert Merven voulait se lancer dans la bataille, mais les circonstances n'ont pas joué en faveur de sa candidature. « J'aime et j'ai toujours aimé le monde hippique qui fait partie de ma vie. Du reste, j'ai occupé diverses fonctions dans l'organisation des courses, dont celle de chronométreur, observateur dans le panel des commissaires de courses et j'ai été propriétaire de chevaux. Les courses m'ont beaucoup donné et je suis d'avis qu'il est temps que je retourne cela aux courses », a-t-il déclaré à Week-End. Antish Ramdhany, qui selon son CV est un gestionnaire, espère faire la différence « at the first time ».

Merven vs Merven

Face à ce duo, on retrouve la paire composée de Kamal Tapossea et Frantz Merven. Le premier nommé, avocat de formation, est surtout connu comme le premier Mauricien à avoir été directeur général d'une banque commerciale internationale. Joint au téléphone, celui qui a aussi connu un passage chez Air Mauritius a expliqué les raisons de sa candidature. « J'ai parlé à de nombreux amis et membres du MTC qui m'ont convaincu de me présenter aux élections, sachant que je ferai tout mon possible pour mettre en œuvre leurs idées, ainsi que mes propres idées et afin de redorer le blason du Turf Club. L'accent sera mis sur l'intégrité et l'innovation. Passionné de chevaux et de courses, je m'engage, si je suis élu, à me dévouer entièrement aux intérêts du club. 'Let's make racing great and fun again !' ». Ce duo, soulignons-le, est soutenu par les deux élus de 2016, Mukesh Balgobin et Paul-France Tennante.

Kamal Taposeea fait son ticket avec Frantz Merven. Ce dernier — après avoir consacré 45 ans de sa vie aux courses à la fois comme Gentleman Rider, Juges Corner et membre du comité d'appel pendant plus de 30 ans — a décidé de passer de l'autre côté de la barrière. Comptable de formation, Frantz Merven est le petit-fils de Joseph Merven. Un nom de famille intimement lié aux courses, le candidat Frantz Merven ayant lui-même été un fin cavalier. « C'est surtout pour apporter ma contribution en vue d'une industrie des courses beaucoup plus performante que j'ai décidé de faire acte de candidature. Après avoir consacré 45 de ma vie aux courses mauriciennes, je suis d'avis qu'elles ont besoin d'être repensées surtout à travers une relation beaucoup plus améliorée avec l'État », a renchéri notre interlocuteur.

Cette saison lors de l'Assemblée du MTC, nous assisterons donc, pour la première fois de son histoire vieille de 200 ans, à un Merven vs Merven.