LE MTC FACE À LA PRESSE : Assainissement et sévérité comme cheval de bataille

Le nouveau président du Mauritius Turf Club, Mukesh Balgobin, n'est pas passé par quatre chemins pour « make the MTC great again ». Pour ce faire, il faut impérativement avoir un assainissement des courses alors que l'on veillera au grain pour punir tous ceux coupables de manquements au cours de la saison.

Mukesh Balgobin, entouré de ses collègues administrateurs, avait convié les entraîneurs, jockeys et sponsors à une conférence de presse new-look au restaurant Eight Eight jeudi dernier, à Bagatelle, en ouverture de la saison 2017. D'emblée, le nouvel homme fort de la rue Eugène Laurent a mis l'accent sur le changement, mais aussi sur la nouvelle direction que va prendre le club. Ce désir de changement passe impérativement par l'assainissement des courses pour que le MTC retrouve ses lettres de noblesse. Si d'un côté le nombre d'entraîneurs est passé de 12 à 14, il y aura aussi environ 200 nouvelles unités pour meubler les 37 journées de la saison qui se terminera avec le traditionnel week-end international.

Pour renforcer le board des Racing Stewards cette saison, il est question de la venue de John Zucal, un Stipe australien, afin d'apporter son expertise à ceux en place. Il y a aussi l'inclusion d’Hugues Maigrot au sein du board qui sera encore plus pointilleux et sévère cette saison. Il a également été annoncé que les enquêtes concernant les montes des jockeys seront bouclées le jour même des courses.

Mais ce n'est pas tout, il est question que les compétiteurs soient munis d'une puce électronique pour aider les Racing Stewards à mieux cerner le déroulement d'une course. Cette puce permettra aux RS d'obtenir les temps séquentiels de chaque cheval et sa fréquence cardiaque. Ce qui fait que tous les partants d'une épreuve seront monitored de plus près. Une wire cam sera installée pour avoir une vue aérienne de l'hippodrome et sera un plus pour les Racing Stewards. Ces deux items seront opérationnels en cours de saison.

Le président Balgobin a fait état de l'incorporation de la compagnie MTC Leisure and Sports Ltd. Une demande de licence de totalisator et d'internet betting a été faite à la Gambling Regulatory Authority qui a demandé au MTC de lui soumettre un rapport sur ces projets pour mieux étudier la question. Si tout va dans le sens que souhaite le club, les courses bénéficieront d'une grosse rentrée d'argent et, dans la foulée, l'assainissement des courses est envisageable vu que les paris clandestins et illégaux pourront être mieux contrôlés. L'État sera aussi gagnant tout comme les propriétaires de chevaux. Le club pourra alors augmenter le stakesmoney, ce qui sera bénéfique aux propriétaires de chevaux.

En parlant de stakesmoney, il faut savoir que les courses de 0-20 à 55 ont vu leurs prix être augmentés à raison de 4 à 5%. En revanche, les prix pour les épreuves de groupe n'ont subi aucun changement.

Quantum renouvelle son bail

Quantum Insurance Limited reste le sponsor principal du Mauritius Turf Club. Outre le parrainage des cinq championnats principaux — Champion Jockey, Champion Trainer, Champion Groom, Horse of the Year et les Mauritian Jockeys Race Series —, cette compagnie d’assurance vient en avant avec deux compétitions : le Quantum Insurance Fair Play et le Quantum Best Racing Photo of the Year Award.

« C’est une démarche supplémentaire de Quantum. Chaque mois, un jury composé des membres de Quantum et du MTC déterminera l’acte retenu (par quelque personne impliquée dans le sport hippique, notamment sa bravoure, son sens éthique, son souci du bien-être chevalin ou son esprit sportif) pour le bénéficiaire du Fair Play Award. À la fin de la saison, le public sera invité à voter sur la page Facebook de Quantum pour le plus méritant parmi les huit sélectionnés mensuels qui partira avec l’award. La photo gagnante sera celle qui aura le mieux saisi l’émotion du sport hippique, avec le vote du public sur Facebook déterminant », souligne Marc Lagesse, le CEO de Quantum, dont la compagnie soutiendra la promotion de l’Ong PRAT (Prévention Routière Avant Tout) le 6 mai.

A aussi eu lieu le lancement de l’agenda des courses avec toutes les dates des épreuves principales de la saison et les grandes épreuves internationales.