MTM—AFFAIRES HERITAGE CITY ET TRILOCHUN: Bunwaree demande des commissions d'enquête

Le leader du Muvman Travayis Militan (MTM), Vasant Bunwaree, réclame une commission d'enquête sur « l'inside story » du projet Heritage City afin de savoir « ce qui s'est passé et le rôle de Gérard Sanspeur ». Il fait la même demande concernant l'affaire Trilochurn. C'était ce matin lors d'une conférence de presse à Port-Louis.

Vasant Bunwaree dit avoir « toujours affirmé » que « le projet Heritage City ne pouvait voit le jour sous la forme présentée » tout en maintenant que « le gouvernement se doit de développer cette partie du pays et ne doit pas la laisser au seul secteur privé ». Soulignant que le développement dans la région de Highlands permettra de décongestionner la capitale, il insiste sur le fait que « cela ne veut pas dire déshabiller Port-Louis ». Il estime également que le bureau du Premier ministre « ne doit pas être transféré » et que seuls des « minister trankil » devront y être aménagés. Il est aussi d'avis que la région doit être « développée et accessible à toutes les bourses ».

Commentant l'affaire Heritage City, Vasant Bunwaree allègue : « Le ministre de la Bonne gouvernance, Roshi Badhain, a des dossiers complets sur toutes personnes, y compris sur Pravind Jugnauth. Kan ena dosye rampli, pa pozitif sa ! ». Et d'ajouter : « C'est la raison pour laquelle il ne peut rien faire contre lui. Nous demandons une enquête approfondie sur Heritage City pour savoir ce qui s'est passé et le rôle de Gérard Sanspeur. »

Evoquant le cas de Me Trilochun, il est d'avis que la position adoptée par Me Rama Valayden pour le défendre, et pour en même temps réclamer une commission d'enquête sur l'affaire, est « déroutante » pour la population. Il estime que Me Trilochun « peut et doit rendre l'argent qu'il a reçu ». Il poursuit : « Si ces honoraires ont été payés sur la base du nombre d'heures de travail, il faudrait savoir ki kalite matier griz possede. Ena kapav fer travay la dan ener tan. » Il propose ainsi que le Finance Bill, qui sera prochainement présenté à l'Assemblée nationale, soit amendé « pour l'obliger à rendre cet argent ». Enfin, selon lui, l'ancien premier ministre Navin Ramgoolam « n'est pas le mieux placé pour demander une commission d'enquête » sur ces affaires.

Commentant l'épidémie de fièvre aphteuse, qui frappe le bétail, il affirme : « Nou pa blam gouvernma totalman. Li pe debrouye ! » Selon lui, il y avait déjà des « failles » concernant le système. « Maintenant, dit-il, il faut s'assurer que la campagne de vaccination se déroule correctement et que la population soit informée de l'évolution de la situation et des précautions à prendre. La vigilance est de mise. » A noter enfin qu'il a aussi accueilli favorablement l'entrée en opération du Centre de recherche sur l'interculturel.