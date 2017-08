MTPA — MAURICE POSE POUR SES 50 ANS : Belle perspective photographique

Apprécier le paysage de Maurice autrement, soit à travers des photos, au lieu d’y être vraiment, on ne s’y attarderait point. Toutefois, l’exposition qu’accueille le Dias Pier, au Caudan, donne l’impression d’être en pleine nature avec une panoplie de clichés mettant en exergue de nombreux détails relatifs à l’île, des perspectives différentes et des couleurs vives… Tout cela en harmonie pour une redécouverte de Maurice, qui pose pour les 50 ans de la Mauritius Tourism Promotion Authority (MTPA).

Pour son 50e anniversaire, la MTPA frappe fort. Anil Gayan, ministre du Tourisme, salue cet événement qui, dit-il, est l’occasion « to showcase the natural beauty of Mauritius to the rest of the world ». Kevin Ramkaloan, directeur de la MTPA, explique que la sélection des photographies, soit 48, a été faite par un jury composé de Pierre Argo, Yves Pitchen et Krishna Luchoomun. L’exposition au Dias Pier, au Caudan, sur le thème « L’île Maurice pose pour ses 50 ans », met à l’honneur la beauté de nos paysages vue à travers l’objectif de photographes mauriciens comme étrangers.

Kevin Ramkaloan se réjouit du résultat final. « Au départ, la MTPA voulait renouveler sa banque d’images, d’où l’appel à des photographes étrangers. Suite à une rencontre avec Pierre Argo, nous avons eu un déclic en souhaitant inclure les photographes locaux également. Un appel de candidature a généré un travail en commun qui a été une source d’inspiration pour eux. » Il dit vouloir aussi donner une portée à la fois locale et internationale à ces photographies. « Ces photos voyageront dans toute l’île, puis à La Réunion avant d’aller en Afrique du Sud. On a regroupé le tout dans un livre qui sera distribué autour des “coffee tables”, c’est une manière de promouvoir notre île. »

Les dix photographes sélectionnés par la MTPA sont Brahms Mahadea, Gérard Boff, Kendy Mangra, Karl Ahnee, Fabien Manuel, Steeve Dubois, Jugdeo Santchurn, Florence Guillemain, Bernard Thomas et Joseph Manglaviti. Par ailleurs, toutes ces photos constitueront la base de la nouvelle photothèque de la MTPA en vue d’enrichir la promotion de Maurice. L’objectif de chaque photographe nous renvoie dans une région particulière de Maurice, dans le Nord, le Sud, l’Ouest ou l’Est, mettant en relief les paysages, la mer, les fonds marins et les montagnes. L’expo a droit à un clin d’œil particulier de Kendy Mangra, photographe de Quand des nuages se mettent à dessiner, image qui prend la forme de la montagne Pieter Both juchée sur le dos d’un éléphant. L’exposition prendra fin le 31 octobre.



DR TALEB RIFAI : « Mauritius is a good example »

La visite du Dr Taleb Rifai, secrétaire général de l’Organisation mondiale du Tourisme des Nations Unies, se fait sur l’invitation des 50 ans d’Air Mauritius. Lundi, Dr Taleb Rifai était présent à un atelier de travail d’Air Mauritius qui s’articulait autour de l’aviation et du tourisme durable. Il a participé aussi au lancement de la campagne « Travel, Enjoy and Respect » qui coïncide avec l’année du tourisme durable pour le développement.

Anil Gayan s’est réjoui de cette visite et décrit le Dr Rifai comme « une sommité dans le milieu du tourisme ». Il ajoute : « Après le séminaire, le Dr Rifai effectue en notre compagnie une visite à Rodrigues pour mieux comprendre la diversité et les différences entre nos deux îles. » Pour Anil Gayan, le séminaire d’Air Mauritius a été l’occasion de célébrer les 50 ans et de voir les défis que l’aviation représente pour Maurice; « Est-ce que le carbon “footprint” sera un danger pour les centres éloignés des destinations ? Le tourisme est un créneau porteur et il est appelé à durer. » Anil Gayan, entouré du Dr Taleb Rifai et de Maurice Loustau Lalanne, ministre du Tourisme des Seychelles, a exprimé sa satisfaction de la croissance touristique de 7 %. lors d'une conférence de presse au Labourdonnais lundi. « We are sure it will exceed this figure to reach at least a double figure. On a les vols KLM et on aura des vols additionnels de British Airways. Lors d’une visite en Chine, on a noté que ce marché est porteur et que les Chinois veulent investir dans la région. Beaucoup de choses s’améliorent dans l’Hospitality Industry aussi. On portera également notre attention sur les croisières et voir comment générer ce secteur porteur », explique Anil Gayan. Le Dr Taleb Rifai, lui, dira : « Mauritius is at a very junction point where it has to decide where he wants to go. Build the brand and be an important reservoir and a good credit for the tourism. Mauritius is a good example to make a good model for our african friends. » Selon Maurice Loustau Lalanne, « c’est naturel d’avoir des vols d’Air Seychelles à Maurice ». « On veut emmener plus de visiteurs à Maurice et partager nos expériences avec vous. Il y a aussi beaucoup de Seychellois qui investissent à Maurice et on veut inverser les données en encourageant les Mauriciens à en faire de même aux Seychelles tout en consolidant les liens entre nos deux pays. »