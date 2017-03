MUAY-THAI—MONDIAUX: Ranini Cundasawmy conquiert le monde

La Mauricienne Ranini Cundasawmy est rentrée de Bangkok avec un titre de championne du monde chez les moins de 46 kg en ProAm et un autre de vice-championne en amateur chez les moins de 48 kg. La délégation mauricienne a ramené un total de quatre médailles, avec deux autres en bronze qui sont l'œuvre de Stéphano Batour (-71 kg) et Akilesh Bhantooa (-80 kg).

En finale de la catégorie des moins de 46 kg contre une Espagnole, la Mauricienne ne s'est pas retenu et a forcé la décision en sa faveur. Chez les amateurs, elle devait cette fois s'incliner. « Je suis fière d'avoir pu remporter une médaille d'or et une d'argent. Je vais me concentrer sur d'autres objectifs désormais », nous a déclaré la nouvelle championne du monde de muay-thaï.

« Je vais désormais me tourner vers les combats professionnels », avance-t-elle, avant de remercier tous ceux qui l'ont soutenue, à savoir RDX Sports, la Fondation Médine Horizons et ses amis. « Ils sont pour beaucoup dans cette victoire. J'ai une pensée spéciale pour mon époux et entraîneur, Patrick Cundasawmy, et notre club Bambous Martial Arts. »