MUD QUAD AU PARC LOISIRS DE GROS CAILLOUX : Rouler dans la boue 

Le Parc Loisirs de Gros Cailloux propose cette activité à ceux qui n’ont pas peur de se salir. Ils se retrouveront sur des quads pour une virée dans la boue.

Casque sur la tête, le guide Geraldo explique en quelques minutes le pilotage du mud quad. Les règles sont simples. Elles sont similaires au maniement du quad classique; cela va du virage rapide au freinage.

Le pouce sur la gâchette pour actionner l’accélérateur et c’est parti pour une virée d’une heure au fin fond de Gros Cailloux. Une balade sauvage à vive allure parsemée de boue et de cailloux, proposée depuis le début de cette année au Parc Loisirs de Gros Cailloux.

Sur le mud quad, les sensations viennent progressivement, virage après virage. La promenade devient encore plus excitante lorsqu’il faut traverser les rivières et les sentiers boueux. “Nul besoin d’être un professionnel pour faire du mud quad. Il suffit d’accélérer et de freiner là où il le faut. En cas de panique, il faut appuyer sur le frein, tout en enlevant le pouce sur l’accélérateur. La boue rend tout cela encore plus fun”, confie le guide. Tout y est : glissades, cailloux, flaques d’eau marécageuse et superbes panoramas rustiques…

“Si nous constatons que quelqu’un n’arrive pas à manier le mud quad durant la démonstration, nous lui conseillons de ne pas en faire. Il faut que la personne se sente à l’aise. L’aspect familial prime. Nos prix sont relativement bas. Pour une durée d’une heure, le quad simple pour adulte revient à Rs 1,200 et à Rs 600 pour trente minutes. Le quad double pour adulte coûte Rs 1,800 pour une heure et Rs 900 pour trente minutes. Le tarif pour adolescent est de Rs 400 pour une promenade de trente minutes. Le quad simple pour enfant est proposé à Rs 275 pour une petite balade de quinze minutes”, souligne Olivier Curé, Events Manager.

Moins caillouteuse que dans les bois, la virée prend une autre dimension dans les champs de cannes. Les plus audacieux pourront tenter de lever les deux roues dans les virages. Les assoiffés d’aventures pourront profiter des chemins forestiers et des champs de cannes avoisinants.

Pensez à avoir des vêtements de rechange.