MUNICIPALITÉ-PROJET : La rénovation du forum de Curepipe mise au placard

La décision a été prise vendredi après-midi. Le conseil municipal de Curepipe n’ira pas de l’avant avec le projet de rénovation du Forum de la ville. Diverses raisons sont avancées, notamment le terrain marécageux et le Metro Express qui devrait traverser le lieu où se situe le Forum. La municipalité prévoit de rembourser les frais encourus par les consultants pour ce projet. Une attention urgente sera accordée à la rénovation de l’Hôtel de Ville.

Pour sa première réunion, la nouvelle maire de la ville de Curepipe, Sybille Lolochou, a eu l’aval de ses conseillers pour mettre fin au projet ayant trait à la rénovation du Forum de Curepipe. “Nous devons tout arrêter et ne pas continuer avec le projet”, a affirmé Sybille Lolochou après avoir entendu les propos du Chief Executive Officer de la Ville lumière, Shyam Teeluck. Ces déclarations ont été vivement accueillies par les conseillers et l’un d’entre eux s’est même mis debout la remerciant d’avoir parlé en toute franchise sur la rénovation. “Nous ne pouvons investir dans le Forum, car il y a une possibilité que Metro Express y passera. Nous devons annuler le contrat avec le consultant, car à ce jour rien de concret n’a été fait”, a laissé entendre Shyam Teeluck après avoir réceptionné un courrier du consultant sur la marche à suivre. Selon lui, les terrains à proximité du Forum qui ont été réservés pour d’autres projets sont marécageux.

Le document de la rénovation de l’Hôtel de Ville déjà soumis

Après cette décision prise par les membres du conseil, une lettre sera envoyée au consultant pour annuler le contrat. Deux mois de préavis devront être donnés au consultant pour la résiliation du contrat. Selon Shyam Teeluck, le consultant n’a entrepris aucune rénovation à ce jour. Et la mairie a accepté de payer les dépenses encourues par les consultants, notamment leurs frais de voyage qui pourraient se monter à Rs 400 000. Toutefois, certains menus travaux seront faits autour du Forum, notamment le parking. En ce moment, Rs 50 millions sont mises de côté à ce sujet.

Rénover à tout prix le patrimoine national de Curepipe est à l’agenda de Sybille Lolochou. Si le projet de rénovation de l’Hôtel de Ville était, au départ, estimé à Rs 40 millions, ses coûts atteignent actuellement les Rs 138 millions. “Il y a urgence à rénover l’Hôtel de Ville, car il tombe en décrépitude de jour en jour. Si nous faisons rien aujourd’hui, nous le regretterons plus tard, car le coût continuera à augmenter”, a dit le CEO, Shyam Aubeeluck, devant les conseillers. La mairie devra trouver des fonds nécessaires pour sauver ce bâtiment qui fait partie de l’histoire du pays.

Par ailleurs, la situation du Law and Order à Curepipe a été discutée par les conseillers suivant l’agression d’une femme à Eau-Coulée et la tentative de braquage à la MCB de Curepipe. Sybille Lolochou laisse entendre qu’elle aura une rencontre avec les hauts gradés de la police de la ville à cet effet.

Sybille Lolochou ajoute qu’elle veillera au bon fonctionnement des caméras de surveillance à Curepipe, surtout à la gare où, tout récemment, une étudiante aurait pu se faire agresser sexuellement.

Au sujet de la construction d’un office municipal des sports, les travaux devront débuter vers la fin de février. S’agissant de l’installation d’un arrêt d’autobus près du Forum, les infrastructures étant attendues de l’étranger, les travaux d’installation les travaux débuteront dès réception des pièces.

Questions à Sybille Lolochou

La nouvelle maire de Curepipe qui a été élue pour une période de cinq mois se dit honorée de pouvoir servir sa ville. Fidèle au MSM, elle espère avoir la collaboration de tous ses conseillers pour mener à bien les projets qui lui tiennent à coeur pour “faire honneur à son parti”.

Vous prenez le relais à l’ancienne maire, Nathalie Gopee. Que faites-vous pour assurer la continuité du travail qu’elle a commencé et quel bilan faites-vous de son travail ?

Je peux assurer la continuité, mais il y a aussi d’autres priorités. Nous avons pris la décision d’annuler le projet du Forum. Auparavant, n’étant que simple conseillère, j’accordais mon aval ou mon refus sur le projet. Comme je l’ai toujours dit, il faut qu’il y ait un suivi sur tous les travaux. Je ne vais pas faire de bilan et l’heure n’est pas aux critiques. Je n’ai que cinq mois pour travailler. J’ai été choisi epour mener le groupe et il faut travailler ensemble.

Avez-vous observé des lacunes sous le régime du PMSD ?

Je ne suis pas là pour critiquer même s’il y en avait.

Nous voyons le piteux état de l’Hôtel de Ville et de l’autre côté le Plaza à Rose-Hill est rénové. Quelle est votre opinion là-dessus?

Il en est grand temps. Pour l’instant, je ferais mettre un barrage devant le bâtiment pour dissuader les étudiants qui en temps pluvieux viennent s’y réfugier. Sur les Rs 90 millions dévolues à la rénovation du Forum, l’on retranchera Rs 50 millions pour l’Hôtel de Ville. Après consultation avec les ministres concernés, on saura quand nous allons enclencher les travaux. J’étais la conseillère désignée pour le suivi de l’Hôtel de Ville. Etant employée dans une compagnie assurance, je n’avais de cesse de rappeler aux autres membres du conseil l’avantage d’assurer le bâtiment, mais on se moquait de moi.

Où en sommes-nous avec les travaux du nouveau système de radar météorologique à Trou-aux-Cerfs ?

Le projet va bon train. Je suis confiante que nous le terminerons à temps.

Un des problèmes majeurs de la ville de Curepipe est la prolifération des chiens errants. Quel est votre plan pour débarrasser la ville de ces chiens ?

C’est un problème, en effet, et nous travaillerons là-dessus. Nous travaillons de concert avec Nathalie Gopee. C’est un problème pour la ville. Souvent nous voyons les gens laisser leurs chiens errer partout. C’est vraiment cruel.

Pensez-vous pouvoir faire honneur à votre parti en cinq mois ?

Oui. Le MSM c’est un parti qui “means business” et en ma qualité je “mean business”. Je pense avoir la chance de le faire. Avec l’accord de mes conseillers, je pourrais réussir. Je ne fais rien seule, mais toujours en consultation avec eux pour ne pas avoir de reproches par la suite.