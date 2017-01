MUNICIPALITÉS - APRÈS LE DÉPART DU PMSD : Le MSM à la tête de quatre villes sur cinq

Après la réunion du conseil municipal de Quatre-Bornes, qui a vu la destitution de l’adjointe au maire du PMSD, Arline Kœnig, les regards seront tournés demain vers la municipalité de Port-Louis, où la motion de blâme du Lord-Maire, Oumar Kholeegan, contre son adjoint, Chis Dick, du PMSD, sera débattue. Le même exercice est prévu à Curepipe mercredi prochain, où le conseiller du ML Ashley Mungapen a déposé une motion de blâme contre la mairesse Nathalie Gopee.

Malgré le fait que l’issue des débats dans les différentes municipalités soit connue d’avance, le PMSD, qui siège désormais dans l’opposition, insiste sur son importance. « C’est l’occasion pour nous de rappeler que sans nous les conseils municipaux perdent leur légitimité et de souligner la contribution du PMSD dans les villes respectives », explique Mamad Khodabaccus, secrétaire général du PMSD.

Ce dernier considère que le concept d’opposition n’existe pas au niveau des conseils municipaux, comme c’est le cas au Parlement. Aucune référence à ce sujet n’est faite au niveau de la Local Government Act, selon lui. « Nous estimons que tous les conseillers ont été élus afin de travailler dans l’intérêt des citadins des différentes villes », poursuit Mamad Khodabaccus.

Au niveau du ML, le secrétaire général Eddy Boissezon explique que son parti ne s’est pas trop engagé dans les débats autour de la réorganisation des instances municipales à la suite du départ du PMSD. Il fait toutefois remarquer que, tenant en compte que l’adjoint au maire du MSM à Curepipe, Davind Bhurosah, a déjà une bonne maîtrise du dossier concernant l’administration de la municipalité et trouve normal qu’il accède au poste de maire et que le poste d’adjoint au maire soit confié au ML. Ce sera le cas pour les autres villes, soit Port-Louis, Quatre-Bornes et Vacoas/Phoenix.

Au niveau du MSM, Mahen Jugroo se montre plus agressif concernant son ancien partenaire, le PMSD. « Pa kapav lev pake reste. Le PMSD a choisi de quitter le gouvernement, il est logique qu’il cède sa place, non seulement au niveau des municipalités, mais également au niveau des institutions où il avait des nominés et des ambassades », souligne-t-il. Il a profité pour critiquer l’attitude du PMSD à toujours « tirer les draps de son côté ». Et de lancer : « J’ai toujours été irrité par le slogan “rezilta lor rezilta”, qui donnait l’impression que seul le PMSD obtenait des résultats au sein du gouvernement. À voir la façon d’agir du PMSD aujourd’hui, il faudrait plutôt parler de “komik lor komik”. »

À partir de la semaine prochaine, après le conseil municipal de Curepipe, la situation dans les municipalités devrait se présenter comme suit : la cité de Port-Louis aura pour maire un conseiller du MSM et un adjoint maire du ML. Sur un total de 32 conseillers, le MSM disposera de 17 conseillers, le PMSD, de dix conseillers, et le ML de cinq. Curepipe aura un maire MSM et un adjoint maire ML. La majorité sera composée de huit conseillers du MSM et de quatre du ML. L’opposition, elle, disposera de huit conseillers.

À Vacoas-Phoenix, la situation restera inchangée avec un maire du MSM et un adjoint maire du ML.