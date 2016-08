THE MUNICIPALITY OF PORT-LOUIS 50TH ANNIVERSARY CUP — C1&2 (60+) — 1500M : Captain Magpie présent pour la 5e fois

S'il fallait une preuve que Captain Magpie est un autre cheval cette saison, on en a eu la preuve samedi. Certes, la victoire a été plus difficile, mais le résultat est là. Cinq victoires d'affilée et un succès en 60+ pour confirmer sa très bonne saison 2016.

La difficulté pour ses adversaires était qu’aucun d'entre eux ne possédait assez de vélocité pour inquiéter le cheval de Rameshwar Gujadhur. Si d'aucuns pensaient qu'Everest ou encore Roman Manner se sacrifieraient, ils s'étaient trompés. Ce qui fait que Captain Magpie a pu courir à son aise dans les premiers 500m de la course avant d'accélérer progressivement. Un premier coup d'accélérateur entre le Tombeau Malartic et les 800m, avec 10” 85 à la clé, a vite découragé ceux qui pensaient pouvoir le titiller.

Et là, on croit qu'Everest a été malchanceux, dans le sens où il n'a pu se placer derrière le leader, la faute à Roman Manner, qui était mieux placé que lui au départ. Ce dernier a conservé l'avantage de la corde et mis hors course un adversaire, tandis que Tandragee, lui, avait une course tranquille. Du côté de Recall To Life, la tâche était difficile. Il ne pouvait se permettre d'être trop décroché, mais cette tactique ferait de sorte que son accélération soit quelque peu émoussée.

À bien voir, mis à part Captain Magpie, Tandragee a aussi bénéficié d'un bon parcours, mais il aurait pu certainement suivre de plus près. Le leader a toutefois été contraint de passer à la vitesse supérieure un peu plus tôt car Everest s'est montré menaçant. Ce qui a fait qu'il a faibli en fin de parcours, d'où son changement de ligne.

Que dire de la ligne droite de Tandragee ? Après avoir abordé la dernière courbe, il a eu tendance à verser à l'intérieur. Ou est-ce que c'est le fait d'avoir été redirigé vers l'intérieur qui l'a débalancé ? Il y aussi eu le changement de ligne vers l'extérieur par la suite. Est-ce que le jockey a overdone quand il a été intimidé par Captain Mapgie ? C'est une question qui mérite d'être posée car le cheval de Ramapatee Gujadhur a donné l'impression de pouvoir rattraper le leader.

Everest, qui s'est dépensé prématurément, a manqué de punch en fin de parcours et s'est fait rattraper par Desert Sheik. Recall To Life n'a pas eu le rendement attendu car il a été sollicité à 500m de l'arrivée. Il faut aussi revenir à la partie initiale de la course. On a été surpris de voir Roman Manner prendre position devant Tandragee sans que le jockey ne défende sa position. Là aussi, c’est une interrogation qui mérite des explications. Si d’aventure le jockey n’avait fait que suivre les instructions, on est en droit de se demander si une telle tactique était à son avantage, même si au final il a devancé son compagnon d’entraînement.

On mérite par ailleurs d’être éclairés sur le positionnement de Desert Sheik devant Chinese Gold. S’il est vrai que la monture de Rye Joorawon n’a pas pris un bon départ, on a été étonné de voir Desert Sheik prendre place devant. En ce qui concerne ce cas, c’est Desert Sheik qui a précédé Chinese Gold à l’arrivée.

LES AUTRES COURSES

Donovan Mansour mieux que Winks

1. Patiente monte que celle de James Winks quand il a mené Kentucky Bluegrass à la victoire. Son entraîneur dira avoir eu une petite frayeur quand son jockey a perdu ses rennes dans le dernier virage. Mais le succès de Kentucky Bluegrass n’a souffert d’aucune discussion. Tiger Master a tenté de réduire l’épreuve à un sprint sur 600m. Smitten, ardent et pris en épaisseur, a essayé de contourner ce handicap en se rapprochant du leader dans la descente. Mediterranean Man a suivi dans une position avantageuse, tout comme Gris Cheval. Kentucky Bluegrass n’a précédé que Fidelis, l’inédit Battle Ready et Furkat dans le parcours. Data Controller s’est, lui, retrouvé à l’extérieur de Gris Cheval. Quand le sprint final a été lancé, tout était possible avant que le cheval de Patrick Merven ne se montrât le plus fort. La lutte pour les accessits a été intense. Finalement, c’est Gris Cheval qui a dominé de peu Tiger Master. Data Controller a pris le meilleur sur Smitten. Bonne course de la part de Peace Keeper, qui a pris la sixième place.

2. Navistar de bout en bout. Pas inquiété à l’avant, Kevin Ghunowa en a profité pour courir à son aise dans les premiers 365m qui ont été couverts à une allure modérée. On avait pensé que Moi Power tenterait quelque chose, mais il a été décidé d’opter pour une position d’attentiste. De ce fait, Navistar a eu un très bon parcours et a pu résister à tous ses poursuivants, à la grande joie de Shirish Narang. On s’attendait à une bonne course de la part d’In Your Dreams. Il s’est bien défendu, même si on a été sous l’impression qu’il n’a pu être bien accompagné en fin de parcours. Moi Power, selon nous, aurait pu avoir une meilleure chance s’il avait essayé de courir plus proche du leader, même s’il aurait été contraint de courir avec le nez au vent. In The Trenches, lui, a été repris au départ. Il s’est retrouvé avec un retard considérable après seulement 400m de course. Trop de terrain à combler et sa quatrième place peut être considérée comme une bonne performance. Les autres chevaux n’ont pas influencé l’épreuve.

3. Chosen Dash a émergé dans les derniers mètres pour mettre tout le monde d’accord. Bonne monte de la part de Donavan Mansour, qui a sagement attendu les derniers 200m pour demander à sa monture de produire son effort. À l’avant, cela a été l’affaire de deux chevaux, Bellicosity et Strum. Ce qui fait que la course a été lancée à vive allure, surtout entre les 600m qui ont été couverts en 19”99, ce qui est bien rapide. Chosen Dash a suivi tranquillement à environ deux longueurs. Dans le dernier virage, on a pu remarquer que Bellicosity n’avait plus de jus, alors que Chosen Dash attendait patiemment son heure. On a remarqué que Cash Lord progressait vivement à l’extérieur. À cette vitesse, on s’est dit qu’il pourrait l’emporter. Mais Chosen Dash en avait encore sous les sabots. Bonne course d’Act Of Valor, qui a dominé Strum pour la troisième place. Par contre, Moonlight Runner, qui avait de nombreux partisans, est nettement passé à côté de la plaque pour terminer bon dernier.

4. Sir Earl Grey n’a pas déçu. Il a tout simplement ridiculisé ses adversaires. Pourtant, avant la course, ils ont été nombreux à penser que le gris de Patrick Merven pouvait être battu. Il y avait les partisans de Burg qui, du reste, a été bien soutenu au niveau des paris. Ceux de Valerin aussi ont cru dans les chances de leur protégé. Mais de course, il n’y en a pas eu pourrait-on dire, même si Valerin s’est amené fort dans le dernier virage. Cependant, la monture de Vinay Naiko a été contrainte à aborder la courbe plus à l’extérieur vu que Sir Earl Grey et Buffalo Trip ont été déboîtés juste au moment où il a accéléré. On a été bien déçus de la prestation de Burg, qui n’a jamais pu faire sentir sa présence. Il s’est retrouvé à environ 5 longueurs du vainqueur, qui a offert le doublé à James Winks et Patrick Merven. Il faut savoir que c’est Translunar qui a mené le peloton sous la selle de Jean-Pierre Guillambert. Il a réduit la course entre les 1200m et le Tombeau Malartic, avant d’accélérer pour précéder Sir Earl Grey de deux longueurs. Il n’a cependant pu continuer sur sa lancer pour finalement terminer à la sixième place.

5. On pensait être conviés à une belle lutte entre Blow Me Away et The Tripster, mais là aussi, cette épreuve a été l'affaire d'un seul cheval, en l'occurrence Blow Me Away. Sa tâche a été facilité par le fait que son leadership n'a pas été contesté. On est en droit de penser que The Tripster aurait pu insister un peu plus car, en jetant un coup d'oeil sur les temps fractionnés, on trouve que les 400m premiers mètres ont été couverts en 26”78, ce qui n'est pas rapide du tout. S'il est aussi vrai de dire que The Tripster a couru avec le nez au vent, on ne comprend pas pourquoi il n'a pas accéléré dans la ligne droite finale. On finira par penser qu'il était dans un off day tout simplement. En ce qu'il s'agit de Blow Me Away, il a confirmé l'impression laissée lors de ses dernières victoires et lors de ses galops à l'entraînement. Il reste invaincu en quatre tentatives et est promis à un bel avenir. La surprise dans la course est venue du nouveau Candy Rock qui, on croyait, était aligné sur une distance qui était trop courte. En dépit du fait que la course n'a pas été lancée dans sa partie initiale, il a fait preuve d'une belle accélération, ce qui est bon pour la suite, quand il sera aligné sur une distance plus adéquate.

7. Les chevaux bien cotés ont continué leur domination au cours de journée et c'est Kurundu qui a enlevé cette septième course. On pensait que l'épreuve serait lancée sur un bon tempo pour essayer de mettre à rude épreuve la tenue du favori, tel n'a pas été le cas. Eagle Award a pris la direction des opérations pour essayer de piéger ses adversaires. Tembot, débalancé au départ, n'a pas été en mesure d'imposer sa loi. Kurundu a pu trouver une bonne position dans le parcours et a contraint Tembot à faire son extérieur. Anafesto et Harba faisaient partie des chevaux se trouvant à l'arrière-garde. Spin A Coin a été le premier à passer à l'attaque peu après les 400m pour prendre l'avantage. Kurundi a suivi son action et son jockey a préféré opter pour l'extérieur. La lutte n'a pas été indécise car le cheval de Ramapatee Gujadhur s'est détaché pour ensuite facilement résister au retour tardif de Catwalk Model.

8. Surprise à l’arrivée de la dernière épreuve avec la quatrième victoire de Donavan Mansour sur l’outsider Ocean Hunter, coté à Rs 4 000. On peut croire que le train rapide imposé a joué en sa faveur. Istiqraar et League Of Legends se sont livré à une lutte sur environ 500m dans la partie initiale. Ce tempo élevé était voué à profiter à un finisseur. On n’a pas pensé à Ocean Hunter n’étant pas bien placé dans la course. On l’a même vu évoluer en troisième épaisseur à un certain moment. Par contre, Lividus ou encore Mount Fuji paraissaient ceux étant les mieux lotis. Mais quand Ocean Hunter a accéléré et abordé le dernier tournant, on a vite compris qu’il ne serait pas battu. Et ce sont sans doute les propriétaires du cheval, qui avaient insisté pour qu’Ocean Hunter soit piloté par Donavan Mansour, qui étaient les plus heureux de la journée.

Suspensions pour Marday, Naiko et Ghunowa

Une mise à pied de cinq semaines. C’est la sanction prise à l’encontre de Niven Marday pour n’avoir pas monté Fyrkat à la satisfaction des Racing Stewards. Ces dernier lui ont reproché de n’avoir pris les dispositions nécessaires pour faire de sorte que son cheval ne soit pas décroché dans le parcours. Selon les RS, il aurait pu le faire en deux occasions, mais a campé sur sa position. Pour sa défense, il a fait état de son manque d’expérience.

Vinay Naiko, lui, a accepté ses torts dans la gêne subie par Istiqraar, alors qu’il était en selle sur League Of Legends. Il a laissé son cheval se diriger vers l’intérieur et a forcé Jeanot Bardottier à reprendre sa monture. Celle-ci devait trébucher à l’occasion.

La faute de Kevin Ghunowa se situa dans l’épreuve de 1000m. Le cheval gêné a été Moonlight Runner, alors qu’il était, lui, associé à Flash Drive. Ces deux jockeys devront purger une semaine de suspension.