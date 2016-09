MUSICIENS DE RUE : Mélodie de l’espoir sur les trottoirs

Une vie de galère au service de la musique. C’est le quotidien de Ken, Anil et Gérard. Ces individus que tout sépare ont en commun d’avoir choisi la rue comme plate-forme d’expression pour des raisons qui leur sont propres. Rencontre avec trois musiciens de rue.

Si vous avez suivi la cinquième saison de The Voice sur TF1, vous vous souvenez sans doute de Clément Verzi, le petit chanteur du métro qui s’est retrouvé finaliste de ce télécrochet. Un outsider de taille qui a bluffé tout le monde par son humilité et son grand talent.

Tout comme lui, Ken Saravana, Anil Beeputh et Gérard Milate ont choisi de se produire dans les rues de la capitale. Ils sont snobés et méprisés par certains, et leur quotidien n’est pas évident. Cela leur permet de gagner leur vie grâce à la générosité des passants, qui glissent de temps à autre une pièce dans leurs chapeaux. C’est aussi une manière de partager leur musique devant un public de passage et tenter de percer autrement. Pour ce faire, ils se trouvent aux bons endroits au bon moment. Et que vous les aimiez ou pas, ils sont là pour rester et se faire entendre.

Le traser de La Chaussée.

Gérard Milate, 55 ans, est un personnage incontournable de La Chaussée aux heures de pointe. Autant que le Musée d’histoire naturelle, le Jardin de la Compagnie ou le fast-food populaire situé dans cette rue, il fait partie du paysage. Vous avez probablement croisé ce petit bout d’homme au béret, assis sur un tabouret et qui grattouille du Bob Marley sur sa guitare, tout en fredonnant Three little birds, chanson culte du reggaeman. Son répertoire oscille entre reggae (Kaya, Bob Marley, Alpha Blondy) et séga.

Gérard Milate nous explique ce qui motive son choix de chanter dans les rues. “Mo sante depi laz 10 an, me mo ni santer, ni gitaris me enn traser.” Notre traser de La Chaussée est loin d’être un novice, s’étant produit par le passé sur cette plate-forme en Angleterre et en Italie et s’est produit dans les hôtels de l’île. Fils de George Milate, connu pour le titre Marcienne mo gaté, Gérard s’est passionné pour la musique au contact de ce père ségatier. Mais personne ne lui a donné sa chance de percer.

La santé fragile de ce technicien et électricien de formation ne lui permet pas d’être au mieux. “Depuis un an, je préfère chanter dans la rue. Par jour, je peux me faire entre Rs 300 et Rs 400, ce qui me suffit pour vivre vu que je suis célibataire et que je n’ai pas d’enfant à ma charge.” Dans son étui en plastique, il y a déjà une coquette somme vers midi. “Des musiciens locaux connus me snobent quand ils passent devant moi car ils savent que j’ai déjà chanté dans les hôtels. Ils pensent peut-être que je suis une honte dans ce métier. Je n’y prête aucune attention et continue à tracer ma route. Je préfère chanter dans les rues que de voler pour gagner ma vie”, confie le quinquagénaire.

Attachant et atypique.

À Maurice ou dans l’océan Indien, des Ken Saravana vous n’en retrouverez nulle part ailleurs qu’au Harbour Waterfront. C’est un personnage aussi attachant qu’atypique, qui n’a que faire du qu’en-dira-t-on. Tous les jours aux heures de forte affluence, il se pointe avec tout son attirail de musicien : chaise, pupitre, micro, guitare, sans oublier ses haut-parleurs, histoire de bien se faire entendre. Son répertoire va de Francis Cabrel à Roch Voisine, en passant par Patrick Bruel, Bono, James Blunt et Phil Collins. Il chante à la fois en kreol, anglais, français, hindi et ourdou. “Je chante dans la rue par ce que je veux gagner ma vie sans trahir ma femme.” Cette épouse, “c’est l’amour disproportionné que je voue à la musique”, précise-t-il. Pour celui qui est à la fois chanteur, auteur et compositeur, c’est le meilleur moyen d’avoir un contact direct avec le public pour se faire de l’argent.

Il est issu d’une famille de musiciens, dont une “grand-mère qui a une voix à la Edith Piaf”, qui a encouragé son penchant pour la musique dès son plus jeune âge. À l’adolescence, il enchaîne les scènes, idéalisant ce monde et rêvant d’en faire partie. Toutefois, il sera vite déçu par ce milieu. Comme il n’était pas disposé à vendre son âme au diable, la rue s’est imposée comme une porte de sortie. “Un artiste normal ne pourra jamais travailler dans les mêmes conditions que nous. Il faut s’adapter, en faisant face aux intempéries, à la pluie, au soleil, au bruit, afin de partager notre musique avec le public”.

Il remercie tous les Mauriciens, petits et grands, qui lui permettent de vivre de sa musique ou qui s’arrêtent simplement un instant pour montrer leur appréciation. Ken Saravana nous confie qu’il prépare un album en cinq langues, qui devrait sortir dans les mois à venir.

“Donner du bonheur”.

“J’ai soixante-deux ans et, avec ma pension, je n’ai pas besoin de travailler pour gagner ma vie. Je joue dans les rues parce que je veux donner du bonheur et délivrer un message fort”, confie Anil Beeputh. Tantôt au Port-Louis Harbour Front, tantôt au Jardin de La Compagnie, il accompagne depuis trois ans ses amis musiciens en public, sans “demander un sou en retour”. Ce drôle de personnage se moque bien qu’on le prenne pour un fou qui cherche à attirer l’attention. “Entre la démence et le génie, il n’y a qu’un pas. Je fais de la musique pour Dieu. Autant qu’il nous donne, autant nous partageons pour notre avancement spirituel.” Même s’il s’est déjà fait jeter du Caudan Waterfront, il poursuit sa route. “Voir les gens s’arrêter et apprécier ma musique, c’est un énorme cadeau qui me donne la force et le courage pour continuer à partager.”

Le musicien est habile avec les instruments à percussion : triangle, tabla, dholak, djembé ou ravanne. Il a développé sa propre technique, en choisissant “une fusion entre le classique indien, le jazz et le rythme de la ravanne”. L’une de ses grandes fiertés est d’avoir été le témoin de la naissance d’un des plus grands groupes de séga à Maurice, car le chanteur principal est né et a grandi dans la maison qu’il louait à l’époque.