MUSIQUE - 6 ET 7 OCTOBRE : Un plateau régional pour le One Live Muzik Festival

Pour sa troisième édition, le One Live Muzik Festival s’installe à L’Embrasure au Morne. Deux jours de concerts prévus les 6 et 7 octobre avec des groupes locaux et régionaux.

Le One Live Muzik Festival s’étoffe et se donne les moyens d’impressionner pour cette troisième édition. Culture Events et ses partenaires mettent le cap vers le sud, dans la quiétude du domaine de L’Embrasure, afin que la musique reprenne ses droits. Si le décor est planté, toutes les facilités nécessaires seront mises à la disposition des artistes afin qu’ils se présentent sous leurs meilleurs jours. Le plateau proposé pour les deux jours de festival est annonciateur de très bonne musique.

La partie mauricienne sera composée des artistes et formations suivantes : Eric Triton, Blakkayo, Mr Love & The Gentlemen, Les Inkonus, Steve Brunet, Jerry & The Resistance, Linzy & The Real Band, Fusional Mind. Le public mauricien pourra retrouver l’un des grands artistes de La Réunion, Tiloun. Griot du maloya traditionnel, ce dernier est l’un des gardiens de la musique de son île, d’où nous viendra aussi Broza Alex. Isham, des Comores, participera également au festival. Eliasse représentera les Seychelles, tandis que Kristel Madagascar et Carimbo seront les représentants de la France.

Le One Live Music Festival demeure une plate-forme de découvertes, présentant les musiques émergentes qui se positionnent dans la catégorie world. Véritable aubaine pour le public, cet événement offre de grandes possibilités aux artistes. Figurant sur le calendrier des festivals de la région et à l’international, il permettra aux participants de jouer devant des professionnels de la musique de différents pays et festivals. Ces derniers seront présents à Maurice pour le One Live et pour le Mauritius Music Expo (MOMIX), prévu les 4 et 5 octobre au Riu Creole du Morne. Organisé par Jorex Box, ce rassemblement est destiné aux professionnels de la musique et se veut un espace de rencontres, de mise en réseau, de formation et de découverte.

Les billets pour le One Live Muzik Festival sont en vente à Rs 300 (pour un jour) et Rs 500 pour les deux jours du festival. Info : 58-46-81-81.