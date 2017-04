MUSIQUE-LE 6 MAI À BAMBOUS : Gentleman pour raviver le festival Reggae Donn Sa

Après cinq ans de silence et fort de six éditions réussies du festival Reggae Donn Sa, Live N Direk Entertainment relance l’événement. Le samedi 6 mai, le stade Germain Commarmond de Bambous accueillera comme guest star le reggaeman international Gentleman et son groupe The Evolution. La première partie du festival sera animée par des vedettes locales.

Bruno Raya, instigateur du festival Reggae Donn Sa, ne cache pas sa satisfaction : « Après cinq ans de silence, nous pouvons enfin donner rendez-vous au grand public mauricien. » Cinq ans marqués « non pas par le refus de présenter des vedettes de la scène reggae et urbaine du monde, mais parce que, quels que soient les gouvernements en place, nous avons un sérieux problème quand il s’agit de présenter des spectacles et des événements dans la veine du Festival Reggae Donn Sa. Un concert de l’acabit de ceux qu’on a présentés, avec des têtes d’affiches comme Tiken Jah Fakoly, Daddy Mory, Yanis Odua ou Pierpoljak, on ne peut pas le faire dans un endroit fermé comme le SVICC ou le J & J Auditorium. Ces endroits ne se prêtent pas à ce type d’événements. Il faut un espace ouvert, à ciel ouvert, propice aux bonnes vibes ».

L’artiste de Plaisance, Rose-Hill, ajoute encore que « ce n’est pas faute d’avoir voulu organiser d’autres éditions du festival que nous n’étions pas là. Mais surtout par manque d’endroit où présenter ces artistes. Ce n’est pas l’artiste qui va nous attendre, quand les politiques mauriciens vont accéder à notre requête de nous donner tel ou tel endroit pour présenter nos concerts… De ce fait, nous avons bien malgré nous fait preuve de manque de professionnalisme aux yeux de ces artistes internationaux. Alors que la faute n’est pas nôtre… »

Tilman Otto, né en 1975, en Allemagne, a la particularité d’être une des rares stars du reggae mondial à venir du vieux continent : « Nous avons bien évidemment pesé le pour et le contre avant de choisir quel artiste viendrait relancer le festival Reggae Donn Sa. Nou ti bizin enn artis korias. Une star qui est vraiment d’actualité et qui dégage une puissance extraordinaire… Donc, Gentleman était la star tout indiquée ».

Le samedi 6 mai donc, Gentleman et The Evolution prendront d’assaut le stade Germain Commarmond à Bambous. La première partie sera 100 % mauricienne, avec des vedettes comme Ras Natty Baby, Linzy Bacbotte, The Prophecy, Lin, Jason Heerah et bien entendu le combo Otentik Groove.

Les billets, déjà en prévente, sont à Rs 500. Le soir du concert, le prix pratiqué sera de Rs 700. Les points de vente sont Danny Music Shop et Harbour Music (Port-Louis), Pierpol (Chamarel), DJ Beat, Deejay Music Shop (Rose-Hill), Master Sound (Bambous), Metro Music (Super U de Grand-Baie et de Belle-Rose), Katty Depaul Hairstylist (Roche-Bois) et Supermarché Lo Yeung (Mahébourg). À noter que des billets VIP sont également en vente à Rs 1 200.