MUSIQUE BAROQUE : L'Ensemble 415 à la conquête de l'océan Indien

Encore peu connu du grand public, mais déjà apprécié par des connaisseurs et amateurs de musique classique, l'Ensemble 415 rentre de Madagascar ce dimanche où il s'est rendu pour participer au Nosy-Be Symphonies. Ce grand rendez-vous annuel de la musique classique qui était à sa troisième édition du 30 août dernier au 3 septembre est un événement dans le milieu. Le festival qui est devenu un événement officiel des îles Vanille réunit les talents les plus prometteurs de la région de l'océan Indien et des professionnels internationaux. Depuis sa participation à la précédente édition, l'Ensemble 415 a conquis les organisateurs du festival et semble être bien parti pour installer sa notoriété dans la région. L'expérience malgache a été pour la formation mauricienne une occasion de faire montre de son talent.

Le 26 août dernier au grenier de la maison Eurêka, dans la soirée. L'Ensemble 415, dirigé par son fondateur, le jeune violoniste Guy-Noël Clarisse, joue devant un parterre acquis. C'est la deuxième fois que les musiciens de cet orchestre de chambre se produisent dans ce décor qui sied parfaitement à leur répertoire baroque. Soutenu par des inconditionnels qui sont témoins de leur évolution depuis une année seulement, l'ensemble fait son chemin sans grand bruit… Pourtant, l'orchestre mené par Guy-Noël mérite d'être connu pour son travail formidable et l'effort déployé pour populariser la musique classique et les instruments à cordes. Le sien un F. Pillement de 1790, a donné le ton à un agréable moment. De Vivaldi à Bach, en passant par des compositeurs espagnols et japonnais, sans oublier le clin d'oeil à Cold Play, l'Ensemble 415 a convié, pendant un peu plus d'une heure, les mélomanes dans l'ère classique et baroque avec aisance. Ce concert donné avant le départ pour Madagascar avait pour but de financer la participation des musiciens de l'ensemble au festival de Nosy-Be.

Il ne fait aucun doute que l'Ensemble 415, dont le nom évoque la fréquence (415 HZ) à laquelle la note "la" était accordée pendant la période baroque, apporte un vent de fraîcheur dans le style de la musique classique. Jeune formation conçue après le retour au pays de Guy-Noël Clarisse en 2014, l'Ensemble 415 a bénéficié des connaissances du jeune homme acquises à la Royal Academy of Music de Londres. Ce dernier y a décroché une maîtrise, avec la mention Merit, en Historical Performance. « Après mes études, je m'étais donné pour mission de promouvoir la musique classique à Maurice », confie Guy-Noël Clarisse. C'est dans cette optique qu'il réunit des musiciens jeunes et d'expérience, hommes et femmes, pour former le premier orchestre de chambre complet de Maurice. De retour de Nosy-Be Symphonies, Guy-Noël Clarisse mettra très vite le cap sur la Chine où il se perfectionne à la Nanjing University of Arts.