MUSIQUE CLASSIQUE : Carrefour de rencontres pour les mélomanes

Paul Olsen, passionné d’opéra, lance un nouveau portail d’opéra et de musique classique, offrant toutes les informations concernant les concerts lyriques/classiques ou encore les opéras au cinéma. Il suffit d’aller sur www.operamauritius.com pour se documenter, découvrir ces chanteurs et musiciens talentueux et approfondir ses connaissances musicales. Ce portail se veut un carrefour de rencontres pour les mélomanes.

Ce passionné de musique classique est fier de voir son rêve se réaliser. Fondateur de la société Otayo, dont il s’est retiré depuis, Paul Olsen, trustee d’Opera Mauritius, s’est lancé dans une nouvelle aventure avec la mise en place d’un portail pour promouvoir le partage entre les Mauriciens mélomanes, comme lui. « On a tout inclus, articles de fond, détails sur l’artiste, le chœur… Ceux désireux d’en savoir plus peuvent nous envoyer un e-mail sur info@operamauritius.com, d’autant plus que le portail est accessible en français et en anglais. Toutefois, je précise que ce portail n’est pas une billetterie, c’est Otayo qui se charge de cela. Notre rôle est de donner le maximum d’informations au public sur le classique ou l’opéra. Sur la plateforme, on découvre toute une galerie d’informations précises, les spectacles et événements à venir, la distribution, le synopsis d’un opéra, entre autres. »

Parmi les nouveautés de cette nouvelle saison 2016/17, figurent les productions en direct du Metropolitan Opera de New York. La saison comprend plusieurs productions traversant les styles et les époques. L’internaute peut choisir entre quatre thématiques : l’opéra au cinéma, les événements liés à la musique classique et à l’art lyrique, le networking et la formation. « Ce portail met en relief toute la profession entourant l’opéra. L’idée première est de rassembler, dans un seul endroit, tous les éléments utiles pour un mélomane, tout en encourageant le public à s’intéresser davantage à la musique classique et l’art lyrique. C’est un portail qui facilite à la fois l’échange et la collaboration. On est réceptif à toutes les propositions. On vise à faire de cette plateforme un coin d’échanges, où tous les partenaires ont leur page avec la devise Together everyone achieve more. »

Paul Olsen indique également que Véronique Zuël-Bungaroo, la talentueuse soprano de l’Opéra Mauritius Academy, se chargera de la formation des chanteurs en animant des Master Class. Les intéressés peuvent envoyer un e-mail sur info@operamauritius.com ou téléphoner au 466-9988. Par ailleurs, les enfants ne sont pas mis à l’écart puisqu’il y aura prochainement une comédie musicale de Katerine Caine, Three Little Witches. Pour le Conservatoire, Paul Olsen promet des événements, en collaboration avec l’ambassade de France. Il souhaite solliciter Claude-Henry Joubert pour mieux évaluer « l’état des lieux pédagogique de la musique ». Et de souligner qu’il y aura des réunions de travail et des échanges entre Maurice et La Réunion. « On veut que le niveau soit relevé », dit-il.