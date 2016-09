MUSIQUE CLASSIQUE : Ensemble 415, un vent de fraîcheur

C’est une formation de musique baroque qui mérite une attention particulière. L’Ensemble 415, mené par le violoniste Guy-Noël Clarisse, a un avenir prometteur et apporte une belle note de fraîcheur dans le milieu de la musique classique. Ce jeune orchestre, de deux ans à peine, a défendu les couleurs de Maurice au récent festival Nosy Bê Symphonies à Madagascar.

Malgré les difficultés rencontrées pour trouver l’argent afin de financer son déplacement au festival de musique classique Nosy Bê Symphonies, du 30 août au 3 septembre, l’Ensemble 415 a pu se rendre sur la Grande île, où il était attendu, en compagnie d’autres musiciens de la région et d’ailleurs. Avant de mettre le cap sur Madagascar, l’Ensemble 415 a donné un concert baroque, exquis à souhait, au grenier de la maison Eurêka, le 26 août, pour le plus grand plaisir des mélomanes.

L’unique orchestre complet de musique de chambre à Maurice n’était pas à sa première prestation… gratuite ! Une entrée payante aurait peut-être freiné l’intérêt du public pour l’Ensemble 415 et sa musique. “Après nos concerts, le public, s’il le souhaite, peut nous soutenir à travers un don. Cette stratégie nous permet de fidéliser le public ciblé”, confie Guy-Noël Clarisse. À 28 ans, ce jeune violoniste est le fondateur de cet ensemble qui commence à éveiller la curiosité des ouïes sensibles à la musique de Bach, Vivaldi, Castello, Ravel et celle de l’époque baroque. Poussé par un vent de fraîcheur, l’Ensemble 415 – dont le nom rappelle la fréquence (415 HZ) à laquelle la note “la” était accordée pendant la période baroque – est en train de redessiner peu à peu le paysage de la musique classique à Maurice.

Les instruments coûtent cher.

Avec l’arrivée de la formation baroque de Guy-Noël Clarisse, les plus ardents défenseurs de musique classique sur l’île peuvent dormir tranquilles. L’Ensemble 415, qui réunit huit musiciens âgés de 18 ans à monter, s’est donné pour mission d’intéresser les enfants et les jeunes à la musique classique. Lui-même enseignant de musique dans des collèges d’État, Guy-Noël Clarisse est néanmoins mitigé quand il parle de l’intérêt des adolescents pour la musique dite ancienne. “Que l’Éducation nationale permette aux jeunes de Form I et II de s’initier à l’histoire de la musique est une initiative louable. Mais le programme ne dure que deux années. Après cette période, la musique devient de l’histoire ancienne pour le collégien. Chacune de nos sorties musicales ou autres rencontres est heureusement une occasion de faire la promotion de la musique classique et attiser la curiosité des enfants pour les instruments”, confie le violoniste.

Quant à la perspective d’une carrière dans la musique classique, Guy-Noël Clarisse est loin d’encourager les enfants à rêver. Il faut être réaliste : on ne peut vivre de cet art à Maurice. Seul l’enseignement dans les écoles ou en privé demeure une voie possible. “Les musiciens de l’Ensemble 415 ne vivent pas de musique. Pour en faire, cela coûte très cher. Les instruments de musique classique sont onéreux, ainsi que leur entretien, et nous ne disposons pas de luthier à Maurice. Pour l’instant, nous comptons sur un professionnel italien, expatrié dans l’île. Les membres du groupe ont une activité professionnelle, notamment dans l’industrie sucrière, le secteur de la construction…”, précise Guy-Noël Clarisse.

Un cadeau de 1790.

Avec ses pairs de l’Ensemble 415, lorsqu’il reprend les classiques du répertoire baroque, Guy-Noël Clarisse tient entre ses mains un F. Pillement 1790. Une pièce précieuse, une œuvre exceptionnelle qui lui a été offerte par une personne non moins exceptionnelle à ses yeux. Il s’agit de Nicolette Moonen, violoniste de la prestigieuse Royal Academy of Music d’Angleterre. “C’était en 2014, après l’obtention de ma licence, avec la mention Merit, de la Royal Academy of Music, où je me suis spécialisé en recherche historique de la musique pendant deux ans. Je ne peux traduire toute l’émotion ressentie. Nicolette Moonen m’a fait l’honneur de me remettre un violon qui appartenait à sa grand-mère. Elle m’a fait ce cadeau parce qu’elle a toujours cru en moi. Un jour après m’avoir écouté jouer, elle m’avait dit que j’avais encore du chemin à faire. Mais elle a décelé dans mon style une prédisposition naturelle pour la musique baroque. Elle m’a alors encouragé à m’inscrire à la Royal Academy of Music de Londres”, raconte Guy-Noël Clarisse.

À l’école de Gérard Telot.

C’est à Maurice que le parcours de ce jeune homme originaire d’Eau Coulée a commencé. Son père, guitariste, est sa première influence. “Il jouait parfaitement de la guitare, mais n’avait pas appris le solfège. Il voulait que ma sœur et moi-même ayons cette connaissance. Il nous a donc inscrits au Conservatoire de musique. J’avais 9 ans et j’ai commencé à apprendre à jouer du piano avant de découvrir le violon, trois ans plus tard”, raconte le musicien mauricien.

Quelques années après ses cours de violon, le jeune Guy-Noël Clarisse interrompt ceux-ci pour pratiquer en autodidacte. Il se forge grâce à ses rencontres avec des musiciens étrangers, de passage dans l’île. Puis, il croise la route de Gérard Telot, violoniste, professeur et référence de la musique classique. Guy-Noël Clarisse intègre l’Ensemble Alizés, créé par Gérard Telot, qui regroupe essentiellement de jeunes talents. “L’école” de Gérard Telot le mène jusqu’à Brad Cohen, directeur artistique du West Australian Opera, qui, le temps d’une escale à Maurice en 2011, fait du jeune Mauricien le premier violon de L’Enfant et les sortilèges (Maurice Ravel).

Perspectives limitées.

Guy-Noël Clarisse, qui a déjà un degré en musicologie de la prestigieuse University of South Africa, se distingue et décroche une bourse. Il prend l’avion pour Bartington (Angleterre) où il pose ses valises pour cinq semaines de cours intensifs en musique classique. Au pays de sa Majesté, il assiste à un concert de Nicolette Moonen. “J’ai été la voir après sa prestation et je lui ai proposé de jouer un morceau”, se souvient le violoniste.

Quand on lui fait remarquer que les perspectives professionnelles pour un musicien diplômé comme lui sont limitées, voire inexistantes à Maurice, Guy-Noël Clarisse nous répond : “À la fin de mes études en Angleterre, avec d’autres étudiants et Nicolette Moonen, nous avons engagé une réflexion sur ce qui nous attendait une fois de retour dans nos pays respectifs. Nous nous sommes alors promis que nous allions utiliser nos acquis pour faire la promotion de la musique classique.”

Guy-Noël Clarisse a suspendu ses activités professionnelles dans les collèges de son pays. Il étudie à la Nanjing University of Arts de Chine. Il a même intégré l’orchestre de l’université. Il voit en cette expérience une aubaine pour enrichir le paysage de la musique classique à Maurice. Il rentre régulièrement au pays et fait profiter de son savoir-faire à tous ceux qui s’intéressent de près ou de loin aux instruments à cordes.