MUSIQUE CLASSIQUE : Moris Orkestra recherche du parrainage

En marge de la réalisation d’un projet intitulé « Académie de musique classique », qui se tiendra durant les vacances scolaires de juillet/août, l’association Moris Orkestra recherche du parrainage. Elle a jusqu’au 1er juin pour récolter des fonds afin de concrétiser le projet.

Dans un document envoyé à la presse, le président de l’association Moris Orkestra, William Ross, indique que le but de cet atelier est « de transmettre les savoir-faire et les compétences artistiques et pédagogiques des musiciens français reconnus ». Présentant l’association que notre compatriote, qui vit en France, a montée avec le soutien de Martine Durand, professeur au Conservatoire du Mans, où il a fait des études de musique pendant six ans, William Ross souligne que l’association a pour objectif « de développer la pratique musicale professionnelle et amateure à Maurice ». Sa mission, dit-il, tourne autour de quatre axes : pédagogique, pour un développement de partenariat avec des structures d’enseignement existantes à Maurice; de diffusion pour la création de festival de musique classique et création d’un orchestre de niveau professionnel; de lutherie, pour la réparation et l’entretien des instruments de musique; et des concours instrumentaux et d’orchestre. L’association, basée en France, propose d’établir des échanges culturels entre Maurice et la France « en sollicitant les compétences artistiques et pédagogiques de musiciens français reconnus au profit de la pratique musicale mauricienne amateure et professionnelle ».

Cinq actions gratuites

Moris Orkestra proposera du 24 juillet au 6 août une académie de musique classique à Maurice autour de cinq actions gratuites pour les participants : un concours d’orchestre, une “master class”, un concours instrumental, des concerts et de la lutherie. Pour les concours, les participants seront prévenus des modalités d’inscription en amont. Un planning prévisionnel est déjà en place.

Six professionnels de la musique – à savoir le professeur Philippe Ferro, flûtiste et chef d’orchestre; Xavier Vanhooland, directeur adjoint du Conservatoire à rayonnement départemental du Mans; Martine Durand, professeure de clarinette au conservatoire de Mans, où elle a également fait ses études; Corinne Chevauché, professeure d’alto; notre compatriote William Ross, clarinettiste et réparateur d’instruments à vent; et un pianiste – feront le déplacement pour l’occasion.

Philippe Ferro a obtenu les plus hautes récompenses au Conservatoire national supérieur de musique et de danse de Paris, dans les classes de flûtes de musique de chambre, en pédagogie et en direction d’orchestre. Il s’est produit en Europe, au Japon, en Chine, aux États-Unis et au Vietnam. En tant que chef, il a été invité à diriger différentes formations symphoniques en France et a de même assuré les fonctions de chef de Musique des gardiens de la Paix de Paris. « Il s’investit aussi dans une politique de créations importante en relation avec d’autres compositeurs », fait ressortir un dossier de presse diffusé dans le cadre de la concrétisation du projet de Moris Orkestra. Philippe Ferro est actuellement professeur de musique de chambre au Conservatoire à rayonnement régional de Paris et Pôle supérieur de Paris-Boulogne-Billancourt.

Xavier Vanhooland, lui, est diplômé d’État comme professeur de trompette. Il a fait des études universitaires de musicologie et s’est orienté vers l’enseignement tout en menant une activité artistique intense, tant dans la musique classique que dans le jazz ou la musique de variété. Il a collaboré à de nombreux ensembles et orchestres professionnels en tant que membre ou artiste invité. Il est aussi compositeur et est, depuis six ans, directeur adjoint du Conservatoire à rayonnement départemental du Mans.

« Beaucoup d’enthousiasme »

Quant à Corinne Chevauché, dans le cadre de ses études musicales au CRD d’Orléans, d’Aulnay-sous-Bois et au CRR de Paris, elle a obtenu les 1ers prix de violon, d’alto, de musique de chambre, de formation musicale, d’histoire de la musique et de musique de chambre. Outre l’enseignement, elle a effectué des remplacements au sein de l’orchestre de Radio-France et de l’Ensemble intercontemporain en 1997. Corinne Chevauché a entrepris des projets collectifs, dont le dernier est la « Fête des altistes » au CRD de Cachann où elle travaille. Elle a également participé à des spectacles de contes et de musique ou cirque et musique. Elle se passionne pour le lien entre les musiques de tradition orale et les musiques écrites.

William Ross a démarré son apprentissage de la clarinette dès son plus jeune âge au conservatoire François Mitterrand, à Maurice. Après ses études secondaires, il a enseigné la musique dans différents collèges d’État et au conservatoire François Mitterrand avant de mettre le cap sur la ville du Mans pour poursuivre ses études de musique à l’Institut technologique européen des métiers de la musique (ITEMM). Il a décroché le prix d’honneur de la ville du Mans. William Ross a également enseigné la clarinette à l’école de musique de la Ferté-Bernard et à l’école de musique de Bonnétable. Il est actuellement étudiant au conservatoire et à l’Université de Paris-Sorbonne.

Au Mauricien, William Ross dit avoir posé les premiers jalons de ce projet lors d’un voyage qu’il a effectué dans l’île en 2016. « Ce projet a été accueilli avec beaucoup d’enthousiasme et a été accompagné de propositions et de soutien de la part des musiciens et acteurs culturels », explique notre interlocuteur, en citant entre autres le soutien de Paul Olsen d’Opera Mauritius. « Ce qui nous manque actuellement pour la réalisation de ce projet, c’est seulement les six billets d’avion », conclut-il. L’association peut être contactée par e-mail (morisorkestra@gmail.com).