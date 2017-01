MUSIQUE CLASSIQUE : Musicam dans la gamme

Le 24 novembre dernier, un concert classique était donné au Centre culturel d’expression française à Curepipe et au programme figuraient les œuvres de Bach: suites pour Alto seul...Vivaldi: Concerto pour guitare et quatuor à cordes:...Berlioz: TRIO pour 2 violons et guitare...Boccherini: Quintette en Re mineur pour guitare et quatuor à cordes, entre autres. Ce concert de haute facture qui a ravi le public est le fruit du groupe Musicam qui demande à être mieux connu du grand public. Sunlights vous en dit plus sur ce groupe qui a 15 ans d’existence déjà.

MUSICAM réunit cinq musiciens de talent qui manient l’art musical classique avec dextérité et justesse et qui jouent régulièrement en enregistrant des succès grandissants....

Les musiciens faisant partie de l’ensemble Musicam sont tous des solistes qui ont réussi brillamment leurs examens de musique, détenant diplômes et degrés dans cette discipline.

Le Millenium Trio devenu Musicam

C’est Jean Jacques Felix, guitariste classique, qui est le fondateur du groupe. Il a pour coéquipier Jade et Yasley Pahdhoo, violonistes, Jeremie Felix qui, lui, joue de deux instruments, le violon et l’Alto, et Benjamin Chamarandy qui est au violoncelle. Jade Pahdhoo a aussi étudié la musique en France et en Allemagne, et a joué avec les Archets de Paris lors de leur passage à Maurice.

“Cela a toujours été un énorme plaisir pour moi de travailler avec eux, ils sont tous d’excellents musiciens, de grands talents, j’oserai dire même les meilleurs”, nous a confié Jean-Jacques Felix.

L’ensemble Musicam a fait ses débuts en 2000 comme un trio guitare/violon/ violoncelle et était connu sous le nom du “Le Millenieum Trio” dirigé par Jean-Jacques Felix. Le trio évolua vers un quatuor à l’arrivée d’une très bonne flûtiste, Rosy Ann Lebon, qui faisait de la flûte traversière.

Œuvres classiques pour mandoline

“On formait une merveilleuse équipe qui jouait régulièrement et nos concerts étaient très appréciés. Un de nos concerts mémorables était à la municipalité de Curepipe où l’on a joué dans une salle des fêtes remplie comme un œuf”, se souvient Jean-Jacques Felix.

En 2005, le groupe était porté dans les fonts baptismaux et devenait Musicam. Paul Olsen, alors directeur d’Otayo, en était le parrain. Depuis, contre vents et marées, Musicam tient la gageure.

Outre d’être professeurs de musique, trois des membres de Musicam, Jade, Jean Jacques et Benjamin, jouent de la mandoline. Il est possible que quelques œuvres classiques pour mandoline soient incluses dans les prochains concerts de Musicam dans un proche avenir. Dans tous les cas de figure, ce groupe mérite d’être écouté et… applaudi. Car ils sont vraiment dans la gamme.