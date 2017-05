MUSIQUE : Double K en best of

Pour marquer son retour définitif à Maurice, Double K a mis en vente, la semaine dernière, un DVD, Besf Of Double K, où figurent quelques-uns de ses titres, tels que Madame La, Dimal ou encore Ki Li Ti Rode. L’artiste veut renouer avec le public et ses fans. “Je ne les ai jamais oubliés”, dit-il.

Ce premier DVD de neuf titres constitue une nouvelle étape dans sa carrière. Comme il l’avait confié à Scope lors de la sortie de son album Fis Prodig, durant les cinq années qu’il a passées en Italie, Double K a eu l’occasion de parfaire ses connaissances dans d’autres domaines liés à la musique. Muni de bagages en design, montage vidéo, recording studio et comme ingénieur son, il revient sur le devant de la scène locale avec plusieurs projets. “2017 sera l’année des défis. Je célèbre mes 25 ans de carrière et je veux montrer que ce métier est très sérieux à mes yeux et que je peux encore surprendre.”

C’est avec le groupe Mighty Jah que Double K, de son vrai nom Kurtis Empeigne, a connu du succès, avec trois albums Sanz twa, Orphelin et Hypocrisie. Il a ensuite poursuivi sa route en solo.

Le DVD Best of Double K est disponible chez tous les disquaires à Rs 250. Un showcase de Double K est prévu pour le lancement officiel, le 30 juin, au Safari Club à Grand-Baie.