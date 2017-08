MUSIQUE - DVD : Vyaster présente ses clips

Le groupe Vyaster lance un DVD regroupant sept clips et un album photographique. Intitulé Best Of Vyaster, le DVD présente ses morceaux les plus populaires, à l’instar de Reggae Music, Mama, Desandan esklav ou Lavi Rasta. Deux nouveaux titres sont également présents : Marijoana et Linfidelite.

“Nou problem, se fer mesaz pase”, affirme Za-b, un des leaders du groupe. “Les clips viennent soutenir les paroles, apporter un peu de profondeur à notre travail artistique. À travers ce DVD, nous voulons montrer notre philosophie et offrir au public un produit que, nous l’espérons, il appréciera.”

Mama, Desandan esklav, Reggae Music ou Lavi Rasta figurent parmi les sept morceaux choisis par le groupe. L’opus comprend également nouveaux morceaux, Marijoana et Linfidelite, ainsi qu’un album photos. “C’est un cadeau que nous voulons offrir à nos fans. L’album comprend des clichés pris sur le tournage des clips. Il sert à montrer comment se déroule un tournage. C’est aussi une manière pour nous de remercier tous les figurants qui nous ont aidés à réaliser ces clips.”

Le nom Vyaster (comprenez “la vie de tous les jours”) a été donné au groupe en 2013 au moment où l’album Omaz Masson est lancé. Depuis sa création en 1992, la formation se faisait appeler Nouvo Zeneration. Le changement de nom a été décidé pour briser “cette période de galère” que le groupe a connue en huit ans d’existence et pour se démarquer. “Pendant huit ans, Ras to, Jahmike, Pascal Ramchan, Joas Joseph, Berty Toussaint et moi-même avons porté ce nom et cela ne nous a pas réussi. Nous n’avons pas réussi à sortir un album malgré tous nos efforts. On s’est dit qu’il y avait beaucoup de groupes qui avaient “génération” dans leur nom et qu’il nous fallait un nom moins commun pour nous démarquer”, explique Za-b.

Ce changement de nom leur a réussi. Une certaine notoriété va s’installer et le groupe sera présent sur plusieurs scènes de reggae et de seggae. Il a participé, entre autres, au concert sur l’abolition de l’esclavage, organisé par le Centre Nelson Mandela en 2006 et au Festival créole en 2010. En 2013, la formation sort un deuxième album, 4 verité en 4 minute.