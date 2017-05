MUSIQUE - Elpassii : Nouvel album, nouvelle vie…

À l’aube de la sortie de son deuxième album solo, qu’il peaufine avant de le déposer dans les bacs, Monsieur Bandana met sa tête à nu pour Scope. Il écrit une nouvelle page de son histoire, et met entre parenthèses Elpassii de System R, pour se dévoiler. Un personnage mûr de ses convictions, marqué par la vie, mais qui marque un retour à ses racines à travers Roots.

Pascal Lamarque, aussi connu comme Elpassii, chante la vie dans ce nouvel opus de dix titres. “Il n’est pas question d’amour, encore moins de fléaux de la société. Je veux uniquement présenter un album qui présente un nouveau moi”, dira-il plusieurs fois au cours de l’interview. À 38 ans, l’homme aux mille bandanas sait maintenant que la vie n’est pas faite que de fleurs, de cœur et de reggaeton, mais aussi de défis à chaque étape. “J’ai appris de mon vécu, de mes erreurs, de mes succès, mais aussi de mes rencontres.” Ce qui le caractérise aujourd’hui ? “La simplicité, mais aussi le fait que malgré mes succès ou mes défaites, je garde les pieds sur terre et la tête sur les épaules.” Et il n’oublie jamais son bandana. “C’est un peu ma marque de fabrique et mon identité. J’en ai plus de deux cents dans mes tiroirs, de toutes les couleurs et de tous les styles.”

Besoin de se démarquer.

C’est un artiste touche à tout qui a côtoyé plusieurs univers et qui est aujourd’hui en mesure de travailler avec des artistes de différents horizons. Le chanteur égrène les styles : reggae, dancehall, séga, seggae, reggaeton, ragamuffin, rap, zouk… Un début très reggaeton en 1995 avec le groupe RBM, qui donnera naissance à Sandra (2000) et RBM (2002). On se souvient de Miniman, Kas dan ta ou encore Sandra, qui a fait un carton à l’époque. En 2003, place à une collaboration très zouk love avec Kiki Cerdor sur le titre Cœur Brisé. Entre-temps, Pascal Lamarque participe à de nombreuses compilations pour affiner son style : Ragga connection volume 2 (2004), Volume 3 et 4 (2005 et 2007), sans oublier Mozik, en 2009. Il flirte de temps en temps avec System R, avant d’intégrer le groupe en 2013.

Entre l’Elpassii de 2012 et Roots, “il y a un monde de différence”. Pascal Lamarque a évolué au fil de ses rencontres musicales et de ses expositions internationales. “Le jeune homme qui entonnait du reggaeton sur son premier album a changé de cap et ses influences ont évolué”, dit-il. Il a aussi pris de l’envergure au niveau vocal, ce qui lui a donné encore plus confiance. Après avoir longtemps survécu dans l’univers musical au masculin pluriel, Elpassii veut aujourd’hui exister en solo. La première étape consiste à s’affranchir de cette étiquette d’artiste love qui lui colle à la peau depuis 2013. “J’adore ce répertoire, mais j’arrive à un tournant de ma carrière où j’ai besoin de me démarquer. Le nouvel Elpassii est très différent.”

Lanbians lamizik morisien.

Roots, produit par Island Music Label, est un album aux couleurs du quadricolore, à mi-chemin entre le séga, le reggae et le dancehall, et qui invite surtout à bouger. Un album où l’évolution musicale de l’artiste est évidente, et qui s’affranchit à 100% du reggaeton. “Les textes sont le reflet de nos racines. Dan tit Partage nou sega, mo fer resortir ki depi dan vant mo mama, mo’nn fini tann sega, e depi zanfan mo ti inflianse avek rasinn sega.” C’est pourquoi “j’ai envie de retourner à mes racines et faire du séga, mais à ma sauce”. Roots, c’est aussi un clin d’œil à la diaspora mauricienne, qui adore retrouver lanbians lamizik morisien.

On peut s’attendre à tous sali mais aussi à du reggae, notamment avec le titre Roots. “Des morceaux qui font bouger e fer dimounn kontan bliye problem dan sosiete.” Par moments, Elpassii se livre aussi, notamment sur la chanson Séparation, coécrit avec Zanzak Arjoon. Il chante son âme sur un thème personnel et passe un message fort sur son vécu. Accompagné par le groupe Mulaeo et Otentik Groove, Roots comporte des featurings de haute facture, avec notamment Linzy Bacbotte, Prophecy, Gina Jean Charles, Jasmine Toulouse et Ja Wess.

“Tan ki mo leker kontinie bate, mo pou touzour fer mo lamizik.” Même s’il retourne peut-être un jour à ses premières amours, il continue sa route avec un nouvel opus, une nouvelle vision et surtout un nouveau Elpassii…