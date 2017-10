MUSIQUE - ELPASSII : Roots revolution

Au mois de mai, Scope rencontrait un Elpassii impatient de dévoiler son nouvel album. Le chanteur déchantera très vite, se heurtant à des obstacles de production qui n’auront pourtant pas raison de sa détermination.

Six mois plus tard, le jeune homme de 39 ans persiste et signe. Roots fera officiellement son entrée dans les bacs lors d’un concert de lancement à Kas Poz, le vendredi 3 novembre. Avec de nouvelles couleurs musicales façonnées dans un rythme festif et accrocheur.

Reconnaissable entre mille avec son bandana sur la tête, Elpassii (Pascal Lamarque) s’est enrichi d’un nouveau surnom, celui de Monsieur Bandana. Si son style vestimentaire et univers musical ont évolué, ce n’est pas le cas pour le port de ce couvre-chef, qui est un peu devenu une “marque de fabrique”.

Roots marque une autre ère dans la vie et la carrière du chanteur. Un album révélateur de sa nouvelle orientation artistique. À 39 ans, Elpassii ne confond plus vitesse et précipitation. “Avec tous les problèmes rencontrés pour la réalisation de mon album, j’aurais pu aisément baisser les bras dans le passé. La vie m’a appris à tirer des leçons de chaque obstacle.” Confiant de la direction à prendre pour acheminer son produit à bon port, le chanteur s’arme de patience et fonde sa propre boîte de production, qu’il nomme Alim Zot Lighta Production. En coproduction avec Culture Events sur Roots, sa plus grande fierté est de présenter un produit à son image, qui reste fidèle à son idéal musical et à sa philosophie d’artiste.

Expérimenter les styles.

Peu importent les circonstances qui l’amènent à chanter, Elpassii se plaît depuis toujours à expérimenter les styles. Depuis 1995, le chanteur s’est forgé une vaste expérience scénique et de studio avec la réalisation de plusieurs opus. Il se fait remarquer avec Sandra en 2000, suivi de RBM, deux ans plus tard. Des albums reggaeton mis en chantier avec le groupe RBM. En 2003, essai très concluant sur du zouk love, avec Kiki Cerdor sur Cœur Brisé. De 2004 à 2009, il côtoie du ragga sur de nombreuses compilations, dont Ragga Connection et Mozik. En 2013, son bandana affiche la couleur de l’amour lorsqu’il rejoint le groupe System R. Un parcours qui a permis à Elpassii de développer une maturité artistique qui l’a conduit vers Roots.

Dans le même esprit de renouveau dont il nous parlait il y a quelques mois, Elpassii présente à travers cet album de dix titres une nouvelle facette de sa personnalité. “Roots explore mes racines et mes premières influences musicales.” Les titres déclinent différents univers : reggae, seggae, ragga, dancehall. Et surtout du séga. “C’est la musique qui a bercé mon enfance et mon adolescence. Des ségas comme Pik So Ourite ou encore Dife Bingal, qui ont forgé mon identité musicale, mais que j’ai perdu de vue en cours de route.”

“Notre racine, c’est le séga”.

Contrairement à ce que l’on pourrait croire, Roots ne s’inscrit pas dans un registre reggae, mais marque un retour aux sources. “Car notre racine, c’est le séga.” Raison pour laquelle il Partaz Nu Sega, comme il le chante dans ce titre. N’empêche que vous pourrez apprécier le reggae vibration sur la chanson Roots, présentée en deux versions, dont la seconde en featuring avec Murvin Clélie.

Fort de ses rencontres musicales et de son exposition avec la diaspora mauricienne, Elpassii prend conscience de la richesse du patrimoine musical mauricien sur d’autres terres. “Le séga est un ciment qui soude les Mauriciens d’ailleurs.” Prenant comme référence les ségas d’antan, il propose aujourd’hui un répertoire à sa sauce. Beaucoup plus évolué et travaillé, qui prend forme avec Sakili ou encore Danse Amize, qu’il partage avec Jasmine Toulouse.

Elpassii s’entoure de featurings qui envoient du lourd. En plus de Jasmine Toulouse, Linzy Bacbotte et Murvin Clélie, d’autres amis, comme Gina Jean Charles et Ja Wess, posent leurs voix sur l’opus. Plusieurs des titres, comme Séparation (en featuring avec Linzy Bacbotte), l’entraînant ragga dancehall Bouz Zepol ou encore La Pli annoncent un très bel avenir à cet album. Sans oublier des nuances de reggae dancehall assaisonné de rimes épicées avec Bouillon Boulette.

Le chant de l’âme.

Avec son rythme, Roots respire le mauricianisme. “Un monde de différence dans la voix, la musique et le style” d’Elpassii. L’album met en lumière une maturité artistique certaine. Des qualités acquises graduellement au cours des trois ans passés à l’école de chant Sing Again de Linzy Bacbotte. Pour son soutien comme coach vocal et son aide en tant qu’amie, Elpassii tient à remercier cette dernière. À travers le seggae Separation, écrit et composé par Zanzak Arjoon, Elpassii use de toute cette expérience et chante son âme. Il confronte une réalité blessante à un amour inconditionnel. Roots propose aussi Danse Ar Moi, mash-up de Despacito en kreol, accompagné de Jazzirica. Au niveau des musiciens, il a choisi d’être accompagné par Mulaëo et Otentik Groove. “Le plus important à retenir, c’est que ce n’est pas un album moralisateur qui dénonce les fléaux. D’autres artistes font déjà ce travail et très bien. Roots se charge de faire bouger et oublier les tracas du quotidien.”

Malgré les terrains glissants qui freinent sa route, Elpassii a appris qu’il est maître de son destin. Roots est la première pierre d’une nouvelle aventure, une véritable invitation à se déconnecter.