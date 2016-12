MUSIQUE INDIENNE: Une année riche en émotions

KAILASH KHER: Un voyage entre soufi et rock

Après son passage en 2012, Kailash Kher nous est revenu plus fortifié et plus fervent, car, dit-il, la musique est la meilleure façon de se connecter au divin et aux fans. Pendant plus de deux heures, le roi de la musique soufie a dégagé d’innombrables extraits de ses albums. Il a révélé en concert un tempérament d’une flamme unique et une belle richesse poétique. Il a enchaîné avec Tauba Tauba, Tu Jaane Na, Piya Ke Rang Dini, Ya Rabba, Saiyaan et Teri Deewani.

USTAD SHUJAAT HUSAIN KHAN : virtuose du sitar

Ceux qui voulaient vivre une expérience musicale unique et intense ont été bien servis par la voix suave de Shujaat Husain Khan et sa dextérité à manier les cordes du sitar. Invité par l’agence Immedia et le groupe Currimjee, Shujaat Husain Khan a littéralement conquis les amoureux de la musique classique indienne.

HARIHARAN : Salut maestro !

Hariharan a séduit le public mauricien en septembre dernier avec des ghazals d’une grande beauté. Avec sa voix cristalline, il a fait un triomphe avec Tu Hi Re, Roja Janeman, Baaton Ke Darmiyan, Jhoom Le, Patta Patta Boota Boota, Mohe Apne Hi Rang Mein Rang De et son ghazal blues, Krishna. Le concert a pris fin sur les notes de Chappa Chappa Charkha Chale.

A. R. RAHMAN : Grandiose

A. R. Rahman, le maestro indien, a offert le 10 décembre, au SVICC, un spectacle magnifique, comprenant des effets sonores et visuels, comptera sans doute comme le "happening" culturel le plus marquant de l’année, et ce, devant une forte assistance. Les fans étaient surexcités de voir leur idole, détenteur de deux oscars, et ont été éblouis par l’incroyable scénographie et les jeux de lumière, les écrans LED et une parfaite homogénéité orchestrale. L’organisateur de l’événement, Stepmedia, n’a en effet pas lésiné sur les moyens pour ce spectacle d’envergure. Toutefois, si huilée que soit la machine Rahman, le constat général est qu’il y a eu des manquements comme des spectateurs mécontents n’ayant pas trouvé leurs sièges, lesquels avaient déjà été pris.

SHANKAR, EHSAAN, LOY : Le trio de choc

Shankar Mahadevan, Ehsaan Noorani et Loy Mendonsa, le fameux trio indien était en concert pour la première fois à Maurice le 30 juillet, au SVICC. Ces artistes très acclamés ont posé leurs voix sur les morceaux ayant fait fureur dont Kal Ho Na Ho, Bunty Aur Babli, Rock On !, Taare Zameen Par et Zindagi Na Milegi Dobara.

La flûte enchanteresse de Rasika Shekar

Rasika Shekar, virtuose de la flûte indienne et interprète de plusieurs tubes à succès à Bollywood, a émerveillé le public avec un répertoire composé des ghazals et des chansons bollywoodiennes le samedi 28 mai au MGI à l’initiative de l’agence Immedia. Le public a eu l’occasion de la voir jouer des lignes mélodiques d’une beauté aérienne et subtile à partir d’une flûte indienne en bambou. Au cours de son récital, l’artiste a dégagé une énergie créatrice et scénique d'une grande portée.

Kay Kay sets the house on fire

Kay Kay, chanteur versatile, a su surprendre avec sa débauche d’énergie et son charme auquel ses nombreux fans n’ont pu résister en février au SVICC. Organisé par l’agence Showbox, le concert a tenu toutes ses promesses. Le public attendait Tadap Tadap Ke Is Dil Se Aah Nikalti Rahi (Hum Dil De Chuke Sanam). Entre la douceur des passages acoustiques et la judicieuse incandescence des mélodies, Kay Kay semble avoir gagné en maturité. Il commence son récital avec Kya Mujhe Pyaar Hai (Woh Lamhe). Le public reste suspendu à ses lèvres et la température monte d’un cran avec Tu Hi Mera (Gangster), Awarapan Banjarapan (Jism), Tu Jo Mila (Bajrangi Bhaijaan), Hai Junoon (New York) et Abhi Abhi (Jism 2).

Vidya Iyer, reine des mash-ups

Avec sa voix puissante, son énergie débordante et sa spontanéité, Vidya Iyer a conquis les cœurs en mai au J & J Auditorium, à Phoenix. Une initiative de U Magic du juriste Avinash Teeluck. La chanteuse indo-américaine a captivé avec des mash-ups, des titres populaires de Shakira, d’Ed Sheeran et d’A.R. Rahman entre autres. Le clou de la soirée a été la reprise de Lean On, de Major Lazer, dans un déhanchement de reins sensuel. L’on retient également l’interprétation exclusive de Mere Saiyan. À la fois électrique et acoustique, le concert était composé de notes enchanteresses et raffinées, délivrées avec maestria par les deux musiciens, Shankar Tucker et Tomy George dont le jeu orchestral ne pourrait que se décrire autre que par magnifique.

SHAFQAT AMANAT ALI: Pakistan Zindabad

Le chanteur pakistanais Shafqat Amanat Ali a posé ses valises pour la première fois chez nous à l’invitation de l’agence Immedia dans le cadre de la semaine pakistanaise. Celui que Salim Merchant a surnommé la rockstar ustad possède une voix capable d’infinies variations. Le public a eu droit à un répertoire classique et aux titres qui ont assuré la renommée de Shafqat Amanat Ali à Bollywood dont, Dildaara (Ra One), Phir Le Aya Dil (Barfi !) Tu Hi Mera (Jannat 2), Teri Jhuki Nazar (Murder 3) et Allah Waariyan, entre autres.

Palak Muchhal, la petite fée au cœur d’or

À l’initiative d’Ariscend Media et de Zee Magic, Palak Muchhal a conquis le public par sa générosité et son talent. Accompagnée de son frère Palash, elle a déclaré être très sensible à la pauvreté des enfants. Palak Muchhal a invité ses fans à la rejoindre sur scène sur les notes de Prem Ratan Dhan Payo. Le public a aussi eu l’occasion d’écouter, Kaun Tujhe de MS Dhoni, Jumme Ki Raat et Dama Dam Mast Kalandar, Shreya Ghoshal, la coqueluche du public.

La chanteuse Shreya Ghoshal a fait vibrer le SVICC avec sa voix envoûtante en mars lors d’un concert organisé par Spelmedia de Shailen Sookha. Ayant décroché le Filmfare Awards de la meilleure chanteuse avec Deewani Mastani de Bajirao Mastani, elle a soulevé les applaudissements du public avec Teri Meri (Bodyguard), Zoubi Doobi (3 Idiots), Sun Raha Hai (Aashiqui 2) et Saan (Jab Tak Hai Jaan).

INTERVIEW—RAMA POONOOSAMY, DIRECTEUR D’IMMEDIA: « Encourager l’esprit d’ouverture et d’échange »

Rama Poonoosamy, directeur d’Immedia et pionnier dans l’organisation des concerts à Maurice, fêtera l’année prochaine les 30 ans de son agence. Comme premier ministre de la Culture en 1982, il a été à la base de l’ouverture du festival d’art dramatique à toutes les langues utilisées à Maurice et avait décidé de la participation d’une troupe mauricienne au Festival Mondial du Théâtre à Nancy. Selon lui, il était impératif de faire confiance au génie créateur des Mauriciens, de favoriser les échanges au niveau de la région et de construire des passerelles et non des murs entre Mauriciens.

L’Agence Immedia fêtera l’année prochaine ses 30 ans. Quels sont les faits marquants de cette présence sur la scène mauricienne et internationale ?

On a contribué à professionnaliser l’événementiel à Maurice, particulièrement la production, la promotion et l’organisation de concerts et de spectacles avec des artistes locaux, régionaux et internationaux. Au niveau local, il y a eu, entre autres, le lancement de Cassiya en 1993 et le Concert des Cinq ans de ce groupe mythique à La Citadelle, la création du Spectacle d’Humour Mauricien avec la révélation de dizaines de comiques qui en ont fait leur métier comme Sam, Lindsay, Miselaine ou Alain ; puis Ballroom Dancing Spectacular, avec la pratique des danses de salon prenant de l’ampleur, suivi des examens de l’Imperial Society of Teachers of Dancing. Et nos Festivals de Théâtre à Port-Louis, à Rose-Hill et à Vacoas.

Au niveau régional il y a eu Boum Mizikal, un concert durant toute une nuit avec les groupes les plus réputés des îles du sud-ouest de l’océan Indien ; les échanges enrichissants entre artistes de Maurice, Rodrigues, Seychelles, Madagascar et La Réunion, avec également la production de spectacles d’artistes étrangers chez nos voisins.

Au niveau des artistes internationaux, nous avons produit et organisé le plus grand nombre de concerts et de spectacles avec, entre autres, James Blunt, Jean Jacques Goldman, Jagjit Singh, Henri Salvador, Gad Elmaleh, Dr L. Subramaniam, Earth Wind & Fire, Groundation, Shaan, Rasika Shekar, Patrick Bruel, Bootleg Beatles, Johny Lever, Pascal Obispo, Serge Lama, Dorothée et Les Musclés, Shujaat Husain Khan, Kev Adams, Mahalakshmi Iyer, le Ballet du Bolshoi, Les Maîtres de Shaolin, et aussi nombre de productions théâtrales étrangères comme Hamlet du Shakespeare’s Globe, Curry Tales de Rani Moorthy, Les Fourberies de Scapin de Jean Louis Crinon, Ai Ladki de la Delhi National School of Drama, Ways of Dying du Windybrow de Jo’burg, Frou-Frou Les Bains etc. Ce qui démontre que nous sommes les seuls à Maurice à inviter des artistes de tous les continents. Et nous avons produit des spectacles et des événements en France et en Angleterre où Immedia a contribué à faire mieux connaître Maurice avec la participation de célébrités dont des artistes, des sportifs et des membres de la famille royale.

Au niveau de la publicité nous avons créé le teaser pour le premier vol d’Air Mauritius vers l’Australie avec le Koala géant qui a fait le tour de l’île en 1990, réalisé le premier vidéo clip à Maurice avec la chanson High in the Sky qui a fait le tour du monde. Immedia a conçu et organisé nombre d’événements originaux comme le Family Day des entreprises, Brains & Brawns Contest, Séga Tipik Trou aux Cerfs, Emtel Discover Mauritius Rallye, Painting Sensation, Man v/s Horse Race et, avec l’AAA, les National & Régional & International Advertising Awards.

Immedia a aussi organisé l’unique rencontre à Maurice entre deux équipes de la Premier League Anglaise, Aston Villa et Everton, au Stade Anjalay en 1993.

Au niveau social, Immedia a conçu et réalisé nombre de projets CSR innovateurs, à Agalega, Rodrigues et Maurice dont A Fruit A Day pour 8 000 enfants des écoles ZEP.

Vous avez été l’un des initiateurs de la construction du SVICC. Ce centre répond-il toujours aux attentes des artistes et du public ?

J’avais d’abord proposé en 2000 que la construction d’une grande salle polyvalente pouvant accueillir concerts, spectacles, conférences, salons et expositions et qui serait gérée de manière professionnelle, figure dans le programme de l’Alliance MSM-MMM. Ce fut chose faite et la conférence des Nations unies sur les SIDS (Small Islands Developing States) se tient en janvier 2005 au Swami Vivekananda International Centre, nom proposé par le gouvernement indien qui contribue au budget alloué par la SIC pour sa construction. Immedia organise les deux premiers concerts, Kosté Pep Mizikal et Alka Yagnik. Le SVICC devint incontournable et répond encore aux attentes des promoteurs, des artistes et du public. Mais là où le bât blesse, c’est l’entretien de l’édifice. D’ailleurs le manque d’entretien semble être le talon d’Achille des bâtiments publics. Voyez où cela a mené les théâtres de Port-Louis et de Rose-Hill. Les autorités concernées ont déjà réparé la toiture du SVICC et devraient planifier d’urgence la rénovation de tout le reste. Plus on attend, plus il y aura des travaux et cela coûtera encore plus cher.

La culture a toujours été le parent pauvre dans l’action gouvernementale. Quelles sont les mesures à prendre pour revaloriser la culture à Maurice ?

L’ouverture à l’art et à la culture, tout comme l’initiation au sport, devrait commencer à un jeune âge, à l’école, puis continuer au collège et à l’université. L’important, c’est de donner l’occasion aux talents de s’épanouir. Les ministères, les mairies, le secteur privé, les Ong et les parents ont tous leur rôle à jouer pour encourager et soutenir la créativité et le talent dans tous les domaines artistiques. C’est dans la pratique et non en paroles qu’on doit respecter l’artiste et son travail.

À Maurice, il y a tellement à partager entre nous et avec l’étranger qu’il faut encourager l’esprit d’ouverture et d’échange, mais aussi abattre les cloisonnements pour avancer, pour se surpasser.

Vous comptez célébrer avec faste les 30 ans d’Immedia l’année prochaine. Quels sont les grands axes de votre action ?

Début février 2017, Immedia annoncera le thème du 24e titre de la Collection Maurice. Nous avons déjà publié 644 nouvelles de 138 auteurs dont 375 en français, 164 en anglais et 105 en créole mauricien. Début mars, le vendredi 3 et le samedi 4 au Théâtre Serge Constantin, présentation de Cette brûlante envie de servir, fiction politico-satyrique se situant à Maurice dans un avenir lointain. Cette pièce de Jean Lindsay Dhookit, Prix Jean Fanchette dont le Jury était présidé par JMG Leclézio, est mise en scène par Gaston Valayden avec les comédiens chevronnés que sont Robert Furlong, Géraldine Boulle, Jean Claude Catheya et Darma Mootien. Dimanche 2 avril à 19 h au SVICC, concert de Patrick Bruel avec ses musiciens et ses plus belles chansons. Dernière semaine d’avril, remise du Prix de Poésie Edouard Maunick par la Présidente de la République. Le Jury, présidé par Ananda Devi, aura fort à faire car nous avons reçu plus de 350 poèmes sur Port-Louis.

Tout au long de l’année prochaine, Immedia continuera à partager ce qui est bon, ce qui est beau, ce qui est bien. Et nous le souhaitons, pour le bonheur des Mauriciens.

Les artistes locaux sont-ils bien soutenus à Maurice ?

Pas suffisamment. Je crois que tout artiste doit s’efforcer d’être autonome et libre dans sa création. Nou bizin konn dibout lor nou lipié ! Mais il faut que gouvernement, secteur privé et société civile aient davantage de considération pour les artistes. Chacun doit savoir faire la part des choses, avoir à la fois l’audace d’oser mais aussi le sens des proportions.

Comment assurer un spectacle de qualité et une bonne organisation ?

Quelqu’un que je ne connais pas m’a dit récemment : “Immedia, ce sont les concerts les mieux organisés aux prix les plus abordables”. J’en ai parlé à toute l’équipe et cela fait chaud au cœur. On ne fait de spectacles de qualité qu’avec des artistes de qualité, donc très talentueux dans leurs domaines respectifs. Avec tout le matériel technique, scène, son et lumière requis ainsi que les techniciens qualifiés pour la bonne marche du spectacle. Pour assurer une bonne organisation, il faut de la vision, de la méthode, de la rigueur, la maîtrise de tous les paramètres du lieu, des accès, du parking, des sorties de voitures, de la salle, l’espace entre les rangées de sièges, les couloirs, l’accueil du public payant et des invités des partenaires (VIP ou pas), et une équipe qui s’assure que tout marche comme sur des roulettes en toute sécurité. Pour Immedia, l’important c’est le respect de l’artiste et le confort du public. Et des places aux premiers rangs sont réservées à la presse au SVICC.