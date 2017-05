MUSIQUE : Le jazz fertile de Jerry Léonide

De son nouveau disque, Jerry Léonide a présenté seulement un morceau au festival Mama Jaz, magnifique, intitulé Gris Gris, un teaser en quelque sorte avant une sortie qui a été repoussée au mois de septembre. Mais à l'écoute de Fantezi ek tradisyon qu'il a consacré à quelques grands ségas mauriciens, ce contretemps fut un mal pour un bien. Par ce travail de déconstruction musicale, par la liberté que permet le jazz et bien sûr le talent et la finesse des musiciens et chanteurs qu'il a rassemblés autour de lui sur ce projet, le pianiste a redonné de la vigueur, du panache et, surtout, jeunesse et contemporanéité à ces mélodies qui ont traversé le temps, passant de générations en générations.

Les origines du jazz ont été écrites par les musicologues et historiens, certes, mais cette musique née de multiples influences qui continue à travers les décennies de s'enrichir et se nourrir des courants les plus variés ne se raconte pas si facilement qu'on pourrait le croire. Le deuxième album de Jerry Léonide, Source of the Ocean, témoigne d'une quête à la fois musicale et spirituelle, le compositeur s'étant interrogé sur cette question des racines du jazz et de son lien à cette musique.

« Pour moi, nous expliquait-il à deux jours de son concert mauricien, interroger les origines du jazz est en fait une quête très difficile, aussi difficile que d'aller chercher… la source de l'océan. On passe par l'Afrique, par le Moyen-Orient, l'Europe de l'Est. Tout cela est omniprésent, le jazz s'est inspiré de toutes les musiques du monde. On a trop tendance à catégoriser, surtout à américaniser. Bien sûr, je ne prétends pas répondre à la question, mais c'est un disque où l'on retrouve des influences bien évidemment africaines, mauricienne comme moi, et puis des sonorités qui viennent du Moyen-Orient, d'Europe, de France, etc. »

Ce nouvel album a été enregistré en octobre 2015 au Balik Farm Studio avec le soutien de la fondation Montreux Jazz Artists. Implanté dans une ferme au milieu des pâturages suisses, ce studio y côtoie une activité très différente de production et de commercialisation de saumons. La tradition veut que ce lieu reçoive en résidence les lauréats du célèbre festival de jazz pendant une semaine. Son premier et précédent album, The key, était sorti sous le label allemand ACT Music dans la foulée du premier prix de pianiste solo jazz du Festival international de Montreux, qu'il a reçu en 2013.

Jerry Léonide a souhaité pour ce second opus travailler avec une autre maison, dont il ne peut encore révéler le nom pour le moment. Il souhaite notamment que le lancement et la communication qui l'accompagnent partent de Maurice et portent clairement une bannière mauricienne. Le premier disque était déjà fortement imprégné de culture mauricienne mais sa communication était demeurée essentiellement franco-allemande. Cette fois, les contrats de distribution se négocieront au fur et à mesure, pays par pays, et permettront une diffusion ici. « J'aimerais aussi aller toucher les Mauriciens installés à l'étranger pour les ramener un peu au pays. »

D'une source à l'autre

Source of the Ocean présente des compositions inédites, dont une chanson interprétée par Linzy Bacbotte. Histoire de ne pas changer une équipe qui gagne, l'artiste garde la même rythmique mauricienne, avec Johnny Joseph à la batterie, Gino Chantoiseau à la contrebasse et Christophe Bertin aux percussions. Mais il a notamment invité Lionel Loueke, ce guitariste béninois qui, outre sa discographie personnelle, a par exemple enregistré deux disques avec Herbie Hancock, le même qui l'avait recruté au Thelonius Monk Institute of Jazz… Toujours modeste, Jerry Léonide nous confie que ce grand Monsieur s'intéresse au thème axé sur le métissage du disque, ce à quoi nous serions tentés d'ajouter : à lui aussi un peu quand même !

En attendant de tout savoir, le pianiste est encore davantage entré dans les racines mauriciennes, lors du concert qu'il a donné au conservatoire les 29 et 30 avril, sous le titre « Fantezi ek tradisyon ». Accompagné de Christophe Bertin et Kersley Pitambar, le pianiste a laissé la part belle aux voix en magnifiant les improvisations de Jason Lily et le feeling de Karine Tranquille. Qu'il s'attaque à Mo Kapitenn, La rivyer Tanié, Tangalé ou Roseda, ses arrangements enveloppent ces magnifiques mélodies ancrées dans la mémoire collective comme les piliers de notre patrimoine commun, dans un écrin de couleurs chatoyantes et de nuances absolument réjouissantes. Ces vieux ségas semblent prendre un nouvel envol en se dilatant ainsi dans l'espace, les libertés et les rythmiques du jazz.

Aérienne et particulièrement fluide, la chanson de Michel Legris s'orne des vocalises subtiles de Jason Lily et des fantaisies pianistiques très joyeuses d'un Jerry Léonide très en verve, traduisant ainsi les sentiments qu'il éprouve à jouer « à la maison ». Le pouvoir émotionnel de La rivyer Tanié va être amplifié par une introduction grave au rythme haletant, jusqu'aux premières intonations de la voix grave et mesurée de Karine Tranquille, dont l'interprétation devient au fil de la musique de plus en plus ample et mélodique, laissant transparaître les nuances poétiques de cette berceuse toute simple, aussi connue à Maurice qu'à La Réunion. En “special guest”, Philippe Thomas y ajoute à un moment la douceur de son doigté, et le voyage est complet dans l'univers de cette grand-mère qui part à la pêche au cabot.

Magique Roseda

Avec Roseda, on se pince pour ne pas voir en Jason Lily le fils spirituel de Ti Frer tant sa voix apparaît comme la version juvénile et moderne de ce dernier. Kerlsey Pitambar fait pleurer sa contrebasse, et quand « lakoler pran li », Jason Lily ne semble absolument pas plaisanter. Ce morceau était grandiose, tout comme d'ailleurs le Tangalé de la reine du séga, Josiane Kasambo, que Karine Tranquille a imprégné de sincérité, de swing et de douceur, et pour lequel Jerry léonide a semblé battre les records de vélocité, allant accrocher la note au terme de sympathiques envolées. Le talent de Micheline Virahsawmy, de Gérard Bacorilall et bien sûr de Kaya, avec Ras kouyon, ont aussi été superbement honorés au cours de cette soirée, qui laisse penser que cette exploration très enrichissante ne peut en rester là. Jerry Léonide nous confiait après le concert qu'il aimerait effectivement la prolonger et entraîner dans son sillage plusieurs pianistes de jazz mauricien. Elle porte en germe non seulement la possibilité d'intéresser de nouveaux publics et au jazz et à une variante ségatière entièrement renouvelée, mais aussi de favoriser l'éclosion de vraies innovations musicales aptes à divertir enfin des trop habituelles rengaines qui finissent par tuer l'envie. Un album s'impose comme point d'orgue de ce projet. À bon entendeur !



Bilan positif et projets

Le festival Mama Jaz s'est terminé au soir du 1er mai sous une pluie drue au Caudan par un petit concert que les musiciens ont tenu à donner, même sans public, entre la mer et le « Waterfront », histoire de donner la conclusion symbolique à ce mois du jazz qui a proposé de nombreux rendez-vous musicaux au public dans dix lieux différents, tentant d'élargir le cercle des passionnés de jazz, en flirtant aussi parfois avec la versatilité de la musique électronique dans de nombreux concerts, ou encore avec d'autres styles musicaux tels le hip-hop ou la pop.

Genre musical ouvert, le jazz permet cela mais souffre souvent d'une image élitiste, qui risque, si l'on n'y prend pas garde, de contredire ses valeurs d'origine et même sa raison d'être. L'initiateur du festival, Gavin Poonoosamy, semble satisfait par la formule qui a consisté à étendre le festival d'une semaine intense en 2016 à un mois aux fins de semaine ponctuées de concerts, et se réjouit de constater que Mama Jaz a touché cette année beaucoup plus de monde, grâce notamment à la diversité des lieux ainsi qu'au large éventail de dates et de formules proposées. Les sessions proposées sur la plage de Flic-en-Flac, en face de Villa Caroline, ont attiré en moyenne 400 personnes, les vendredis du Flying Dodo ou encore les concerts proposés au Barabar ou Lakaz ont touché les habitués de ces lieux, tandis que le conservatoire a attiré en salle les puristes intéressés par les nouvelles expériences du jazz mauricien (High on five, Neshen Teeroovengadum, Jhonny Joseph, etc.) et le trio sud-coréen, qui est venu avec le soutien de ce pays et a donné lieu à une parution sur le festival dans une revue spécialisée.

Si les organisateurs n'ont pas pour le moment toutes les ressources pour organiser des résidences permettant aux artistes de développer de nouveaux projets, notre interlocuteur compte sur la diversité des musiciens de jazz mauricien et sur les nouveaux arrivants pour pouvoir chaque année proposer un programme varié et de nouveaux rendez-vous. Parmi les projets qui pourraient naître de la dynamique impulsée grâce à cet événement, Gavin Poonoosamy envisage un portail du jazz et souhaite à l'avenir soutenir des démarches de créations qui pourraient être présentées à l'extérieur dans les festivals et scènes internationaux. Outre la création de cet outil de base que constitue un répertoire des musiciens de jazz, l'équipe organisatrice réfléchit à la création d'un kit domestique qui aiderait tout amateur à se confectionner son petit concert de jazz, au développement d'un réseau qui impliquerait davantage les collèges, à un lieu dédié au jazz qui offrirait des rendez-vous réguliers, ainsi qu'aux moyens d'aider les artistes participants à tourner davantage au pays et à l'extérieur.