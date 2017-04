MUSIQUE : Juliette Philogène en récital au pays  

Juliette Philogène revient au pays pour deux concerts publics les 7 et 22 avril prochains, où elle proposera une partie en solo et une autre en tant qu'accompagnatrice sur des morceaux lyriques. Le 7 avril, la pianiste, qui est installée en Écosse depuis près de dix ans, jouera en première partie les variations sur un thème de Haendel, de Brahms, avant d'accompagner Jean-Michel Ringadoo sur plusieurs airs d'opéra. Ensuite, elle accompagnera les nouveaux solistes formés par Véronique Zuel et Jean-Michel Ringadoo à l'académie d'Opera Mauritius.

Concertiste, professeure et musicothérapeute, Juliette Philogène a fait ses débuts dans les conservatoires mauriciens (François Mitterrand puis Frédéric Chopin) puis a ensuite suivi l'enseignement de Désiré N'Kaoua à l'école normale de musique de Paris, en France, avant de rejoindre Glasgow, où elle a poursuivi ses études d'interprétation jusqu'au master au Conservatoire Royal d'Écosse sous la direction du célèbre pianiste Jonathan Plowright, enchaînant ensuite la préparation et l'obtention d'un deuxième master en musicothérapie.

Son répertoire inclut par exemple le concerto No 3 de Prokofiev ou encore la rhapsodie sur un thème de Paganini de Rachmaninov. Pour le public mauricien, elle jouera en première partie, le 7 avril prochain au Conservatoire national de musique François Mitterrand, les Variations sur un thème de Haendel de Brahms. Johannes Brahms a dédié cette œuvre éblouissante, composée en 1861, à la talentueuse pianiste Clara Schumann.

Il y reprend un thème emblématique de l'œuvre baroque de Haendel, qu'il développe en rien de moins que 25 variations, dont la diversité retient l'attention tout au long de ces 30 minutes de morceau, pour finir sur une fugue particulièrement stimulante. Le charme, le mystère, l'éclat, la solennité, l'exotisme, l'exaltation, la délicatesse… les impressions que dégage chacune de ces variantes débouchent à la fin sur des morceaux très énergiques et flamboyants avant la fameuse fugue censée utiliser chacune des idées exposées précédemment.

La deuxième partie de ce récital sera dédiée aux œuvres lyriques que la pianiste accompagnera, à commencer par trois prestations proposées par le ténor Jean-Michel Ringadoo : un extrait de Rigoletto, Granada, puis la célèbre chanson napolitaine O Sole Mio. Place à la relève ensuite avec cinq solistes formés par Véronique Zuel et par le ténor au sein de l'académie d'Opera Mauritius. Ces espoirs de l'art lyrique mauricien vont interpréter des chants de Bellini, Haendel, Pergolese, Schubert et Fauré.

Le piano qui fait du bien…

Entre les nombreux récitals que Juliette Philogène donne dans les salles écossaises ou britanniques se glissent des tournées d'un genre particulier, dont la principale préoccupation est d'apporter du bien-être à des personnes touchées par une maladie, des personnes âgées ou des enfants en difficulté. Juliette Philogène est en effet non seulement soliste mais également musicothérapeute, ce qui l'amène à se produire dans des hôpitaux, des maisons de retraites ou des écoles spécialisées. Elle a par exemple fait une tournée en 2016 dans le Yorkshire sous la dénomination “Lost Chord” devant un public touché par la démence. Ayant intégré le célèbre programme Live Music Now ! Scotland en 2009 en tant qu'interprète, elle fait désormais partie du jury de cette organisation depuis 2012. Professeure de piano et de théorie dans une école d'Édimbourg, elle se produit très souvent dans les salles écossaises, mais a également joué à Londres, à Leeds, au Pays de Galle, dans le Yorkshire, à Malte ou encore à Bombay, où elle était invitée par la Mehli Mehta Music Foundation. Si cette spécialiste de la musique de chambre joue régulièrement avec le clarinettiste Fraser Langton, elle accompagne également la chanteuse Laura Smith et a accompagné, puis dirigé, des chorales pendant plusieurs années.

Nous reviendrons sur l'autre récital que Juliette Philogène donnera le 22 avril dans la salle polyvalente du lycée Labourdonnais, à Curepipe. Sachez d'ores et déjà que celui-ci sera dédié aux œuvres pour piano et pour piano et violon, car elle sera rejointe en deuxième partie par la violoniste allemande Simone Strohmeier, que le public mauricien a eu le plaisir d'entendre le 10 mars dernier au sein de l'ensemble 415, nouvellement reconstitué, ou en duo avec les pianistes Mathieu Grenouilleau ou Olivier David.