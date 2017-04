MUSIQUE : Mama Jaz continue

La deuxième édition de Mama Jaz se poursuit avec plusieurs ateliers, activités et concerts. Cette manifestation, qui s’étend cette année sur un mois, réunit pas moins de 70 artistes mauriciens et étrangers dans dix endroits différents autour d’une cinquantaine d’activités. Voici ce qui retiendra l’attention cette semaine.

Mama Jaz propose gratuitement au public une découverte d’electro jazz avec un atelier animé par Electrocaïne au Conservatoire François Mitterrand à Quatre-Bornes, le mercredi 12 avril de 10h à 15h, et lors d’un Mama Soundclash, le samedi 15 avril à partir de 22h au Barabar à Grand-Baie. Toujours dans le même esprit, ne manquez pas la session Baking Jazz par Creamcracker, de 17h à 19h, à The Bakery à Cascavelle. Durant cette même soirée de mercredi, ce sera aux musiciens du quartet Samuel Saïde de prendre possession de la scène à Lakaz pour un Mama Jam à partir de 22h.

Pour ceux qui souhaitent en apprendre davantage sur les différents univers de jazz, retrouvez le saxophoniste Samuel Laval pour un atelier d’improvisation, le samedi 15 avril, de 13h à 15h; un échange sur vinyle par Music Kabinet, le lundi 17 avril, de 10h à 15h et, à la même heure, le mardi 18 avril, une session autour des cordes vocales par Boyana Walsh. Ces trois rendez-vous, qui se tiendront au Conservatoire François Mitterrand à Quatre-Bornes, sont gratuits.

Si vous êtes en quête de jazz en plein air, rendez-vous au Flying Dodo Brewing Company à Bagatelle, où les DJ Maxï & Shkt et Philippe Thomas débarquent le vendredi 14 avril à partir de 18h pour leur Air Jazz. Si vous préférez avoir les pieds dans le sable, direction Flic en Flac, le dimanche 16 avril dès 15h. Sur la plage devant l’hôtel Villas Caroline, Greg & Shkt seront aux commandes de Laplaz Jaz. Sinon, vous pouvez choisir de dîner au son du Music Kabinet au restaurant Manoushé à St-Jean, le jeudi 20 avril de 18h à 22h.

Soulignons que le quintet Neshen Teeroovengadum sera en concert le samedi 15 et le dimanche 16 avril au Conservatoire François Mitterrand. L’entrée est à Rs 400.