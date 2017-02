MUSIQUE : Pour marquer 30 ans de conservatoire

Le Conservatoire national de musique François Mitterrand célèbre mardi soir son 30e anniversaire – soit pile 30 ans après son ouverture, le 7 février 1987 – avec une soirée qui sera notamment placée sous le signe des gratifications et récompenses. Prévu à partir de 18h30, ce lancement des célébrations anniversaires débutera en effet par une remise de certificats et diplômes, suivie de la découverte d'une extension tout juste construite. Le tout ponctué de musique, cela va de soi.

Parmi les meilleurs musiciens ou interprètes qui recevront mardi soir leur distinction à l'occasion des 30 ans du conservatoire, certains sont des pionniers, puisqu'ils sont les premiers à Maurice à avoir participé à tel ou tel examen dans leur spécialité. Deux musiciens ont ainsi innové en passant le grade 8 de guitare électrique et deux autres leur diplôme de saxophone au London College of Music. Sur 12 candidats au concours de la Royal School of Music, 11 ont obtenu des distinctions, ce qui constitue un score honorable. Tous les meilleurs musiciens dans chaque discipline enseignée au conservatoire défileront ainsi sous les applaudissements…

La Newsletter annuelle du conservatoire, Da Capo 2017, sera lancée dans la foulée avant que le public ne soit invité à visiter une extension fraîchement achevée du conservatoire, qui accueillera à l'avenir un petit musée sur l'histoire de la musique à Maurice. Pour le moment, le nouveau local reçoit une exposition sur l'histoire du conservatoire, non sans mentionner d'autres écoles de musique qui ont existé ici pendant la période coloniale, depuis 130 ans ! Chaque volet de la soirée sera ponctué par une prestation musicale offerte par le band de l'institution, les musiciens de classique ou de jazz.

Cet anniversaire offre l'occasion de se pencher cette année sur les acquis musicaux de Maurice et l'histoire tout à fait animée de cette expression sur nos rives. Par exemple, à la veille de la fête de l'indépendance, le 11 mars, Claudie Ricaud présentera une conférence sur les premières tournées musicales qui ont eu lieu dans l'océan Indien au XIXe siècle et qui ont eu un impact sur les pratiques musicales dans les pays d'accueil, que la conférencière s'attachera à définir.

Ensuite, tout au long du mois d'avril, le conservatoire allumera les feux du jazz grâce au festival Mama Jaz, qui prévoit rien de moins que 14 concerts, 4 résidences d'artistes et 12 ateliers !

En mai, fais ce qu'il te plait… en chantant ! Gavin Poonoosamy passe le flambeau à Sophie Némorin et les Select Singers feront revivre les scènes les plus fortes des comédies musicales les plus célèbres, en musique et en costumes. En juin, mois de la fête de la musique, le conservatoire présente Memorial Odyssey, que le pianiste et compositeur Belingo Faro aura préparée en hommage au père du jazz mauricien, Ernest Wiehe.

Bien qu'il ait découvert de nombreux talents de lui-même et qu'il les ait tous aidés à grandir, s'affirmer et souvent devenir des musiciens respectés, le saxophoniste a fait peu d'enregistrements et laissé de nombreuses partitions inédites, qui vont parmi d'autres être présentées pour la première fois lors de ce concert, qui interviendra en amont des habituelles célébrations de la fête de la musique. Les six mois qui suivront accueilleront autant de concerts dont la teneur nous sera révélée ultérieurement.

POÉSIE : 329 regards sur Port-Louis

Les organisateurs du Prix de poésie Edouard Maunick ont clôturé le 15 décembre leur appel à contribution pour cette première édition. Après vérification de la conformité des envois aux termes de ce nouveau concours littéraire, l’initiateur de ce prix, Rama Poonoosamy, est en mesure d’annoncer que 329 poèmes sont en lice sur le thème de la capitale, dont une majorité sont en créole.

Port-Louis inspire les poètes, si ce n’est les vocations. Sur les 329 propositions de poèmes inédits, envoyées aux organisateurs du Prix de poésie Edouard Maunick, 134 sont en kreol mauricien, un chiffre rassurant quant à la pratique écrite et à la création en kreol, quand on sait que par ailleurs la Collection Maurice présente chaque année beaucoup moins de nouvelles dans cette langue qu’en anglais et en français. Pour ce concours, le kreol bat donc tous les records de participation, suivi par 120 poèmes en français et 75 en anglais.

À l’aide dans ces trois langues, les jurés Ananda Devi, Shenaz Patel et Kavinien Karupudayyan vont désormais lire et apprécier ces textes, d’ici à la fin du mois d’avril, où le ou la lauréat(e) sera désigné(e) et recevra son prix des mains de la Présidente de la République. Une enveloppe de Rs 50 000 est prévue pour ce gagnant.

Rappelons que le thème imposé — Port-Louis — a été très naturellement proposé par le poète de l’exil, qui reste marqué par les années d’enfance et d’adolescence qu’il a passées dans la capitale, particulièrement dans le ward IV, où la vie intellectuelle était alors très féconde. Après ses études, il a aussi travaillé à la bibliothèque de la ville.

COLLECTION MAURICE : Jouissances et réjouissances

Immedia et son jury proposent un thème éminemment positif pour la prochaine édition annuelle de la Collection Maurice, la 24e du genre. Comme cette revue littéraire est ouverte aux nouvelles en créole, français ou anglais, le thème de l’année est lancé dans ces trois langues, apportant à chaque fois une légère variante : “Jouissances et réjouissances” en langue française devient plus solennelle en anglais sous l’intitulé “Let’s celebrate” et s’inscrit clairement sous un angle festif en créole avec “Lafaya”…

Chaque édition de la Collection Maurice montre que les auteurs ont des façons très singulières d’interpréter les thèmes qui leur sont proposés, ce qui garantit la diversité de la publication. Le thème imposé, quelle que soit sa formulation, devient alors plus un ferment de créativité qu’une contrainte ou une influence.

Ouverte à tout Mauricien, cette revue accueille aussi bien des écrivains confirmés que de nouveaux talents. Parmi ces derniers, certains ont d’ailleurs pu accomplir ensuite un parcours remarquable dans le domaine littéraire, stimulés par cette rampe de lancement. Cette formule, qui fait des textes de différentes qualités se côtoyer, constitue aussi une incitation à la découverte, presque à une prise de risque, pour les lecteurs. Les participants à cette cuvée 2017 devront faire leur saut créatif dans la réjouissance littéraire avant la fin mai, date limite pour remettre son texte à l’agence Immedia.